Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 33 προτάσεις για την εβδομάδα 22-28/2

«Live from Mount Olympus» – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση και το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής ηλικίας TRAX του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ εγκαινιάζουν το «Live from Mount Olympus» («Ζωντανά από τον Όλυμπο»), ένα νέο podcast στα αγγλικά, σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό θεατρικό σύνολο the TEAM. Το πρόγραμμα μεταδίδεται δωρεάν σε ακροατήρια σε όλο τον κόσμο, από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη μέχρι και τις 9 Μαρτίου. Διαθέσιμο (on demand) σε διάφορες πλατφόρμες podcast, όπως οι Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify και Stitcher, και διαδικτυακά στο TRAX.fm.Μια ηχητική περιπέτεια που συνδυάζει το σύγχρονο θέατρο με τον αρχαιοελληνικό μύθο.

22-28 Φεβρουαρίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online εργαστήρια του Ίδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει μια σειρά online εργαστηρίων για παιδιά για τον μήνα Φεβρουάριο. Την Τρίτη 23/2, στις 15:00 και το Σάββατο 27/2, στις 12:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, «Γνωρίζοντας τα Κύτταρα». Την Τετάρτη 24/2 και την Παρασκευή 26/2, στις 16;00., θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο για παιδιά και εφήβους 12-18 ετών, «Virtual Reality: Παράθυρο στον εικονικό κόσμο». Το Σάββατο 27/2, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για ηλικίες 12-18 ετών, «Text Adventure: Δημιουργία παιχνιδιού διαδραστικής αφήγησης». Την Παρασκευή 26/2 στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για ηλικίες 12-18 ετών, «2D animation: Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation». Το Σάββατο 27/2, στις 12:30 μ.μ., ακολουθεί το online εργαστήριο, για ηλικίες 12-18 ετών, με τίτλο «Web Programming: Σχεδιασμός ιστοσελίδας ειδήσεων». Το Σάββατο 27/2, στις 15:00, ακολουθεί το online εργαστήριο «Python 1: Εισαγωγή στην Python», για ηλικίες 12-18 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο και πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

H Ελληνοαμερικανική Ένωση και οι Εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν online συνάντηση με την Στέλλα Κάσδαγλη για εφήβους. Αφορμή για την εκδήλωση είναι η κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο και πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ». Η παρουσίαση πραγματοποιείται online μέσω Zoom το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, στις 12:00 και η πρόσβαση είναι ελεύθερη με απαραίτητη κράτηση θέσης.

Σάββατο 27/2 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν | Απαραίτητη κράτηση θέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εργαστήριο Ενδυματολογίας για παιδιά 9-11 ετών – Ομάδα Άνασσα

Η ομάδα Άνασσα σχεδίασε και παρουσιάζει μία σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους, σε συνεργασία με τη Βορέειο Βιβλιοθήκη. Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 17:00-18:00 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο ενδυματολογίας για παιδιά 9-11 ετών, «Ένας κόσμος πάνω από το κεφάλι σου… καπέλα, στέμματα, κράνη και άλλα συναφή». Ελάτε να ταξιδέψουμε στην Αρχαία Ελλάδα, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στην Ινδία, να γνωρίσουμε την προέλευση του καπέλου, να συναντήσουμε ιππότες και όχι μόνο.

Σάββατο 27/12 | 17:00 – 18:00

Δωρεάν | Δηλώσεις συμμετοχής: 210 6147181

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αρχαιοεξερευνητές: Ακολούθησε τον Μινώταυρο!» – Ομάδα Έκφρασης και Παιχνιδοπλασίας «Αερικό»

Η Ομάδα Έκφρασης και Παιχνιδοπλασίας «Αερικό» διοργανώνει, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 18:00-19:00, το online δημιουργικό εργαστήριο αρχαιολογίας, για παιδιά 5-10 ετών, «Αρχαιοεξερευνητές: Ακολούθησε τον Μινώταυρο!». Μέσα από βιωματικές δράσεις, όπως παιχνίδια ερωτήσεων και κατασκευές, θα μάθουμε για τη ζωή των Μινωιτών, τις συνήθειες και την τέχνη τους, φτιάχνοντας τη δική μας μικρή μουσειοσκευή. Συντονισμός εργαστηρίου: Αθηνά Πουρσαϊτίδου, Αρχαιολόγος-Μουσειοπαιδαγωγός.

Σάββατο 27/2 | 18:00 – 19:00

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 26/2 στις 23:30

Κόστος 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ιστορίες από Τέχνη: Διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 6-11 ετών

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από τις 9 Ιανουαρίου 2021, τη σειρά εικαστικών, διαδικτυακών εργαστηρίων για παιδιά 6-11 ετών, «Ιστορίες από Τέχνη». Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι η εξοικείωση τους με έννοιες και μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργούν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας χρώματα, πολλή φαντασία αλλά και τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων. Έκτη online συνάντηση: Σάββατο 27/2 στις 17:00 «Τα σχήματα και οι μορφές του Γιάννη Μόραλη».

Σάββατο 27/2 | 17:00

Κόστος Συμμετοχής: Ανά εργαστήριο: 12€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 2103250341 | Ε: [email protected]

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Λέσχη Ανάγνωσης: Εφηβικό Βιβλίο – ΚΠΙΣΝ

Τον Φεβρουάριο, συνεχίζεται η Εφηβική Λέσχη Ανάγνωσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με συντονίστρια τη συγγραφέα Στέλλα Κάσδαγλη. Το βιβλίο που θα διαβάσουμε αυτόν το μήνα μαζί είναι «Το τέρας έρχεται», του Πάτρικ Νες. Γι’ αυτή τη συνάντηση, 30 μέλη από 12 έως 16 ετών, δίνουν διαδικτυακό ραντεβού την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, για να ανακαλύψουν κι άλλους κόσμους που περιμένουν να δημιουργηθούν από τους ίδιους τους αναγνώστες, δηλαδή εμάς.

Κυριακή 28/2 | 13:00

Δωρεάν | Μέσω zoom

Απαραίτητη ηλεκτρονική προεγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη



Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για παιδιά, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φεβρουάριο. Τις Κυριακές 7, 14, 21, 28 Φεβρουαρίου 2021, 11:00-12:00, το πρόγραμμα για παιδιά 8-12 ετών & γονείς «Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μια έκθεση».Τις Κυριακές 7, 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου, 16:00-17:30, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο για παιδιά 8-12 ετών «Γράφω, Παίζω και Δημιουργώ».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλίο

«Η παρισινή εποχή του James Joyce και του Julio Cortazar» – Rembrandt and the Cat

Τη Δευτέρα 22 και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, στις 19:00, η Πολιτιστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat και η Μάιρη Καιρίδη μας προσκαλούν σε μια περιδιάβαση στο Παρίσι ακολουθώντας τα βήματα δύο εμβληματικών συγγραφέων του 20ου αιώνα, που διεύρυναν το πεδίο της λογοτεχνικής έκφρασης μια για πάντα. Στο πρώτο μέρος ακολουθούμε τον James Joyce και στο δεύτερο τον Julio Cortazar.

Δευτέρα 22/2 και Παρασκευή 26/2 | 19:00

Κόστος: 15€ και οι δύο διαλέξεις | Μέσω zoom

Πληροφορίες – Κρατήσεις: [email protected]

Η Μαρία Πρωτόπαππα διαβάζει την «Πεταλούδα» στη σειρά «Αναγνώσεις» του ΚΠΙΣΝ

Ο δεύτερος κύκλος των Αναγνώσεων, της διαδικτυακής ηχητικής σειράς του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια της Ιώς Βουλγαράκη, συνεχίζεται την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στις 19:00. Η Μαρία Πρωτόπαππα διαβάζει το διήγημα του Αντόν Τσέχωφ, «Η πεταλούδα». Το διήγημα του Αντόν Τσέχωφ είναι εμπνευσμένο από τη ζωή της καλλιτέχνιδος Σοφίας Κουφσινίκοβα. Εδώ ο σπουδαίος Ρώσος λογοτέχνης περιγράφει με γλαφυρές εικόνες, αλλά ταυτόχρονα και με κάποια μελαγχολία –ίσως και πικρία–, τη ματαιοδοξία και την έπαρση των αστών του καιρού του.

Τετάρτη 24/2 | 19:00

Δωρεάν

Ακούστε την ανάγνωση εδώ.

#Public Events Go Social

Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις των Public συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 19:00 γνωρίζουμε διαδικτυακά και ζωντανά την παγκοσμίου φήμης συγγραφέα Julia Quinn. Μαζί της η Δανάη Μπάρκα και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την παγκόσμια επιτυχία της σειράς «Bridgerton» (Μπρίτζερτον) στο Netflix αλλά και για την συνεχόμενη πρωτιά στις best seller λίστες των New York Times. Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 19:00, με αφορμή το νέο βιβλίο του Κυριάκου Αθανασιάδη «Πήραμε σκύλο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, ο συγγραφέας θα μας αναλύσει πώς είναι να ζεις στο ίδιο σπίτι με ένα τετράποδο παιδί.

Πέμπτη 25/2 και Παρασκευή 26/2 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθείστε τις εκδηλώσεις εδώ.

Ιανός: Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Παπαδήμα «Βίος Βίας»

Ο IANOS και οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα παρουσιάζουν, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, στις 18:00, διαδικτυακά, το βιβλίο «Βίος Βίας» της Δήμητρας Παπαδήμα. Ένα μυθιστόρημα με έντονες αυτοβιογραφικές στιγμές. Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδίδεται ζωντανά από το IANOS RADIO, το κανάλι Youtube και τη σελίδα Facebook του ΙΑΝΟΥ.

Πέμπτη 25/2 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Αμερικανικές μητροπόλεις και λογοτεχνία» – Εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλεί να παρακολουθήσουμε τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Αμερικανικές μητροπόλεις και λογοτεχνία», με αφορμή το κλασικό αριστούργημα του John Dos Passos «Manhattan Τransfer», την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, στις 7 το βράδυ, ζωντανά από την ψηφιακή πλατφόρμα Zoom των εκδόσεων Μεταίχμιο. Θα μιλήσουν οι συγγραφείς Κώστας Β. Κατσουλάρης, Χίλντα Παπαδημητρίου. Τη συζήτηση συντονίζει ο Κώστας Αγοραστός.

Πέμπτη 25/2 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Διαδικτυακοί Περίπατοι. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Εικόνα και Λογοτεχνία» – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2021, τους Διαδικτυακούς Περιπάτους «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Εικόνα και Λογοτεχνία». Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί ο online «Περίπατος στη Λευκάδα: Από τον Λευκάδιο Χερν και τον Βαλαωρίτη στον Σικελιανό». Θα περιπλανηθούμε στις ομορφιές και στην ιστορία του νησιού, θα ανακαλύψουμε την πλούσια παράδοσή του, θα μάθουμε για τα πολύ ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα του.. Ακόμη θα δούμε πως είδε η ξένη λογοτεχνία τη Λευκάδα με πιο πρόσφατο το μυθιστόρημα του Τζόναθαν Κόου «Ο Μπίλι Γουάιλντερ κι εγώ». Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Κώστας Στοφόρος.

Σάββατο 27/2 | 18:00

Κόστος μεμονωμένης περιήγησης: 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεμινάρια

«Φτιάξε το δικό σου Newsroom»: Webinar για εκπαιδευτικούς από το Ίδρυμα Ωνάση

Με το διαδικτυακό εργαστήριο του Ιδρύματος Ωνάση Φτιάξε το δικό σου Newsroom, από τις 24 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων μπορούν σε συνθήκες μιας πραγματικής αίθουσας σύνταξης, να μάθουν να εντοπίζουν ειδήσεις και θέματα, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, να αξιολογούν και να ελέγχουν την ορθότητα της κάθε πληροφορίας, αναλαμβάνοντας όλοι ρόλους και ευθύνες. Ημερομηνίες διεξαγωγής: Τις Τετάρτες 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 & 31 Μαρτίου 2021.

Τετάρτη 24/2 | 18:00 – 19:30

Κόστος: 15€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 213 017 8002 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 18:00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



Κορονοϊός και διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Webinar από το Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει στις 24 Φεβρουαρίου 2021, το webibar με τίτλο «Κορωνοϊός και διαταραχή αυτιστικού φάσματος» που απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την υγεία παιδιών και εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, επιλέγοντας τις βασικές θεματικές που θα βοηθήσουν κάθε οικογένεια να ισορροπήσει την καθημερινότητά της μέσα στις αλλαγές που έχει φέρει ο κορονοϊός. Ομιλητες: Αγγελική Γενά, Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιου Αθηνών, Ξανθή Δεδούκου, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος, Κατερίνα Δροσινού, Ειδική Παιδαγωγός. Μέλη επιστημονικής ομάδας: Μάρα Μπαρδουνιώτη, Ψυχολόγος, Φαίδρα Ταμπούρογλου, Φιλόλογος.

Τετάρτη 24/2 | 17:30-19:00

Δωρεάν | Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online Σεμινάριο Πολιτιστικής Διπλωματίας – Hellenic Institute of Cultural Diplomacy

To Hellenic Institute of Cultural Diplomacy διοργανώνει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, το Σάββατο 6 Μαρτίου και την Κυριακή 7 Μαρτίου, 19.00 – 21.00, διαδικτυακό πενθήμερο Σεμινάριο Πολιτιστικής Διπλωματίας. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι: Χρήστος Γιανναράς καθηγητής Πολιτιστικής Διπλωματίας, Πέτρος Καψάσκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, ο πρέσβυς ε.τ. κος Νίκος Κανέλλος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, ο Νίκος Μιχαλίτσης, ειδικός στη στρατηγική επικοινωνία, σύμβουλος ΕΟΑΕΝ, ο Ιωάννης Παναγιώτοπουλος, καθηγητής θεολογίας στο ΕΚΠΑ.

Παρασκευή 26/2 | 19:00 – 21:00

Tιμή συμμετοχής: 60 ευρώ.

Για τους εν ενεργεία φοιτητές 50 ευρώ.

Ολοκλήρωση εγγραφών στις 26/2

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Eργαστήριο Δραματοθεραπείας «Νέα σκηνή, νέες ιστορίες…»

H Ξένια Μαλαθράκη, Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια (Pg.Dipl.), Κλινική εκφραστική θεραπεύτρια, ηθοποιός & συντονίστρια της ομάδας αυτοσχεδιαστικού θεάτρου playback «StoryDrops» και η Ειρήνη Τζελέπη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Δραματοθεραπεύτρια (Pg. Dipl., MSc.), Ειδικός εικαστικής θεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά & εφήβους, διοργανώνουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, 17:00-20:30, το online εργαστήριο δραματοθεραπείας «Νέα σκηνή, νέες ιστορίες…». Μια νέα σκηνή με νέες ιστορίες όπου θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια της μεταφοράς και τα σύμβολα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για να εξοικειωθούμε, να φτιάξουμε τις ιστορίες μας, να τις μοιραστούμε και να αντλήσουμε δύναμη από αυτές.

Σάββατο 27/2 | 17:00

Κόστος συμμετοχής: 25€

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Email: [email protected] – τηλ. 6972287633. Email: [email protected] – τηλ. 6945637529.

Δείτε περισσότερα εδώ.

«Ακούω – Αγγίζω – Αισθάνομαι» – Οικομουσείο Ζαγορίου

Το Οικομουσείο Ζαγορίου μας προσκαλεί στο διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο που διοργανώνει σχετικά με το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Ακούω – Αγγίζω – Αισθάνομαι» για ανθρώπους με προβλήματα όρασης στο Ζαγόρι. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου 2021. Αναλυτικότερα η Δράση αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης, αποσκοπώντας σε μια βιωματική εμπειρία μέσω της διάδρασης με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του Ζαγορίου, ιδωμένη μέσα από την ενεργοποίηση των υπόλοιπων αισθήσεων, υποστηριζόμενη από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

27/2 – 6/3 | 17:00 – 20:00

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής σε αυτή τη φόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Τέχνη στην Εκπαίδευση: Webinar από το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης διοργανώνει την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, 11:00 π.μ. – 15:00, το webinar «Η Τέχνη στην Εκπαίδευση: πως «διαβάζουμε» έναν πίνακα και πως «ακούμε» ένα άγαλμα», με εισηγήτρια την Αθανασέκου Μαρία (Δρ. Ιστορίας Τέχνης). Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, θα τεθούν οι βάσεις για μια ουσιαστική σχέση των παιδιών με την τέχνη που μπορεί διαρκέσει όλη τους την ζωή και θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να την εντάξουν στη διαδικασία της μάθησης.

Κυριακή 28/2 | 11:00-15:00

Πληροφορίες – Εγγραφές: Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-18:00) | e-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βήματα Αιώνων: Σειρά online σεμιναρίων με τον Γιάννη Μεγαλακάκη

Αυτή την περίοδο, ο Γιάννης Μεγαλακάκης συνεχίζει να ενημερώνει μέσω live streaming το κοινό, παραδίδοντας μαθήματα παραδοσιακών κρητικών χορών και εξιστορώντας αληθινές ιστορίες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή μέσα από την εκτεταμένη έρευνα του αλλά και απευθείας από τους γηραιότερους Κρητικούς. Οι διαλέξεις – διδασκαλία κρητικών χορών ξεκινούν την 28η Φεβρουαρίου, όπου από τις 18.00 μέχρι τις 21.00 ο Γιάννης Μεγαλακάκης θα παρουσίασει την ομιλία του με τίτλο: «Βήματα Αιώνων».

Κυριακή 28/2 | 18:00 – 21:00

Τιμή: 12€ το μεμονωμένο σεμινάριο, 24€ και τα 3 σεμινάρια (28/2, 14/3, 28,3), 19€ τα δύο σεμινάρια.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για ενήλικες, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φεβρουάριο. Παρακολουθήστε τις Τετάρτες 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 και 31 Μαρτίου, στις 20:00, τη νέα εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Λόγω τέχνης». Η τέχνη ως ψυχική και πνευματική τόνωση». Τις Τρίτες 23 Φεβρουαρίου, 2 και 16 Μαρτίου συνεχίζεται το online εργαστήριο για ενήλικες «ΣΕΛΦ ART». Τις Τρίτες 23 Φεβρουαρίου, 9,16,23 και 30 Μαρτίου, 6,13,20 και 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το online σεμινάριο για ενήλικες «Φωτογραφία και άλλες τέχνες». Τις Πέμπτες 25 Φεβρουαρίου, 4, 11 και 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο κολάζ για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

«Απαντώντας στον ρατσισμό» – Διεθνής Αμνηστία

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας πραγματοποιεί διαδικτυακή εκδήλωση – webinar με θέμα «Απαντώντας στον ρατσισμό: Από τη νομική διεκδίκηση στην κοινωνική ευαισθητοποίηση», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Το έργο έχει σκοπό την επιμόρφωση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας για την ανάδειξη της συνηγορίας ως αναπόσπαστου τμήματος της κοινωνικής αλλαγής και την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund. Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, 18:00-20:00.

Τρίτη 23/2 | 18:00 – 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου – Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης: Online διάλεξη από το Μέγαρο

Το Megaron Plus και το Σωματείο «Διάζωμα» εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για την καλλιτεχνική περίοδο 2020-2021 με τη διαδικτυακή σειρά ομιλιών «Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου», στο πλαίσιο του κύκλου Megaron Online. Η φετινή περιήγηση αρχίζει με την εκδήλωση «Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης» που πραγματοποιείται την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. σε δωρεάν live streaming μέσω του site και της σελίδας του Μεγάρου στο fb.

Τρίτη 23/2 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Big Production Filming: The Case of Greece» – Athens Fashion Film Festival

Στο πλαίσιο του 3ου Athens Fashion Film Festival θα διεξαχθεί η συζήτηση «Big Production Filming: The Case of Greece», την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, στις 11:00 π.μ. Το φετινό Athens Fashion Film Festival επιχειρεί να χαρτογραφήσει το σύγχρονο τοπίο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στο οποίο καλούνται να ενταχθούν οι έλληνες επαγγελματίες και δημιουργοί. Ποιά είναι όμως η θέση της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο; Τι κίνητρα και διευκολύνσεις αναζητά ο παραγωγός μιας big budget ταινίας ή μιας πλατφόρμας όπως το Netflix και το HBO, σε μια χώρα προκειμένου να οργανώσει εκεί τα γυρίσματά του; Καπου στέκεται η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο;

Πέμπτη 25/2 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη συζήτηση εδώ.

«Πανδημία: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή»

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – «Sports Excellence (ΕΚΠΑ), μια σειρά διαλέξεων με κεντρικό θέμα την πανδημία του COVID-19. Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, στις 19:00, ακολουθεί η διάλεξη «Πανδημία: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή». Στην επιστημονική αυτή συνάντηση θα συζητηθούν οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και κατ’ επέκταση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Πέμπτη 25/2 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Design In Film: Σειρά online ομιλιών στο πλαίσιο του 3oυ Athens Fashion Film Festival

Το 3o Athens Fashion Film Festival και η καλλιτεχνική του διευθύντρια Νικόλ Αλεξανδροπούλου παρουσιάζουν, σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ, την πρωτοβουλία «Design In Film». Πρόκειται για μια σειρά ψηφιακών open discussions, όπου πολυβραβευμένοι διεθνείς creatives μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη δουλειά τους στο τοπίο της σύγχρονης οπτικοακουστικής βιομηχανίας, το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου 2021. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

26-28 Φεβρουαρίου

Δωρεάν

Οι ομιλίες θα μεταδίδονται εδώ.

«Together We Look / Μαζί Βλέπουμε» – MOMus

Το πρόγραμμα του MOMus «Together We Look / Μαζί Βλέπουμε», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, επιστρέφει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου με τον τέταρτο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων. Ενότητες όπως οι ουτοπίες της ρωσικής πρωτοπορίας και το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε μέσα από αυτές, οι Έλληνες εικαστικοί της διασποράς και η πορεία τους, κινήματα σύγχρονης τέχνης και οι εκπρόσωποί τους, η δυναμική του ήχου και της περφόρμανς, εκθέσεις που παρουσιάστηκαν ή/και θα φιλοξενηθούν στους χώρους του MOMus, είναι κάποια από τα σημεία που θα διαπεράσουν οι συμμετέχοντες στον νέο κύκλο συναντήσεων με τους επιμελητές του φορέα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

9 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου

Δωρεάν | Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Video Art Μηδέν: ενότητες βιντεοτέχνης online

Το Video Art Μηδέν συνεχίζει τις online προβολές του το Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας 4 ενότητες βιντεοτέχνης που θα είναι ανοικτές για το κοινό όλο το μήνα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στις συνεργασίες. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των φεστιβάλ, του Ισπανικού PROYECTOR, Mario Gutiérrez Cru και του Ιταλικού Over The Real, Maurizio Marco Tozzi, προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τις επιλογές τους, ενώ οι Εύη Στάμου και Pietro Radin (επιμελητές του Balkan Can Kino στην Αθήνα) προσκλήθηκαν να επιμεληθούν μια επιλογή έργων βιντεο-ποίησης και οι Όλγα και Γιούλα Παπαδοπούλου επιμελήθηκαν ένα αφιέρωμα στα Βαλκάνια. Οι ενότητες θα παραμείνουν ανοικτές 1-28 Φεβρουαρίου 2021 στο κανάλι του Video Art Mηδέν στο youtube.

1-28 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν

Δείτε τις ενότητες εδώ.

Από το cult στο κλασικό: Online διαλέξεις της Ελληνομαερικανικής Ένωσης με τον Αβραάμ Κάουα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει τον κύκλο διαλέξεων «Από το cult στο κλασικό: Η επιστροφή του pop culture» του συγγραφέα, μεταφραστή και θεωρητικό του πολιτισμού Αβραάμ Κάουα. Ο κύκλος περιλαμβάνει 6 διαλέξεις και πραγματοποιείται online κάθε Τετάρτη, 27/1-3/3/2021, 19:00-21:00. Λατρεμένο όσο και κατακριτέο, το pop culture ακροβατεί πάντα μεταξύ αποδοχής και περιθωρίου. Στο σινεμά, στα κόμικς και στην τηλεόραση, δείγματά του γίνονται αρχικά αποδεκτά μόνο από «μυημένες» μειονότητες για να καταλήξουν εκφράσεις του mainstream και του κατεστημένου -αλλά και να κατακριθούν ξανά. Σε αυτή τη διαδρομή τους, τέτοια δείγματα γίνονται διαχρονικά και ερμηνεύονται με απροσδόκητους, αποκαλυπτικούς τρόπους.

Τετάρτη 24/2 | 19:00-21:00

Μέσω zoom

Μεμονωμένη διάλεξη: 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Συναντήσεις τις Πέμπτης» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο «Φωτογραφικός Κύκλος» παρουσιάζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης», online και για τον Ιανουάριο του 2021. Στις «Συναντήσεις», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του και τις σκέψεις του. Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00, αφιέρωμα στους Βασιλική Κουμπάνη και Κώστα Σερέτη.

Πέμπτη 25/2 | 19:00

Δωρεάν | Απαραίτητη κράτηση θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις



Οι κύκλοι των online διαλέξεων του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται τον Φεβρουάριο του 2021 και θα πραγματοποιηθούν, live streaming, μέσω zoom. 2,9,16,23 Φεβρουαρίου 2021, 20:00 – 22:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Το γένος των γυναικών: Ελένη, Μήδεια, Κλυταιμνήστρα, Φαίδρα, Ηλέκτρα, Αντιγόνη». 3,10,17,24 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)». 23 Φεβρουαρίου και 2,9 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00 παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Κοντογιώργη «1821-2021: Δύο αιώνες αποδόμησης του οικουμενικού ελληνισμού».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες εκδηλώσεις

«Animegaron» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με ένα ρεκόρ 163 συμμετοχών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο (Γαλλία, Ιαπωνία, Ιταλία, Περού, Ρωσία κ.ά.) ολοκληρώνεται διαδικτυακά, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου στις 8:30 μ.μ., η τελική φάση του Animegaron, του Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης για ταινία animation, στο πλαίσιο της σειράς «Γέφυρες». Η μετάδοση πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε streaming με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό, μέσω του site και της σελίδας του Μεγάρου στο fb. Στο πλαίσιο της τελικής φάσης θα προβληθεί online το φιλμ μικρού μήκους «Το παραμύθι του νερού» του Νίκου Ραδαίου, επενδυμένο μουσικά από δέκα συνθέσεις που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι νικητές.

Σάββατο 27/2 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.