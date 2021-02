Online Agenda: 34 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 17 Φεβρουαρίου

Θέατρο

«Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως» του Δήμου Αβδελιώδη

Η παράσταση των διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως», σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, με τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 13-22 Φεβρουαρίου, μέσω ticketservices.gr. Με τα δύο αυτά διηγήματα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αποδίδει συναρπαστικά δύο όψεις του Έρωτα.

Τετάρτη 17/2

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Πιο Δυνατές» στο viva.gr

Το έργο της Άννας Αδριανού «Οι Πιο Δυνατές», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού, έρχεται για online streaming προβολές, 5-19 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Ένας από τους πιο «δυνατούς» μονολόγους του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, μεταμορφώνεται σε ένα «παιχνίδι για δύο». Δυο γυναίκες, σύζυγος και ερωμένη του ίδιου άντρα, συναντιούνται παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα καφέ μπαρ και μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις, εκθέτουν την ζωή τους και τους ρόλους τους κι αναμετριούνται μέχρις εσχάτων. Παίζουν: Άννα Αδριανού, Βάσια Παναγοπούλου, Κατερίνα Μπιλάλη.

Τετάρτη 17/2

Ώρα: 21:00

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μια Μέρα Χωρίς» – Θέατρο Τέχνης

Μια εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών. Κείμενο – Σκηνοθεσία: Εύα Οικονόμου – Βαμβακά. Ο Πέτρος, η Λου, ο Άλεξ και η Δομνίκη, ο καθένας με τις δικές του εμμονές και εξαρτήσεις, με τις δικές του αδυναμίες και ανασφάλειες ψάχνουν να βρουν τη δύναμη να ζήσουν μια μέρα χωρίς όλα αυτά που βαραίνουν την ψυχή τους. Διαθέσιμη μέσω vimeo.

Τετάρτη 17/2

Εισιτήριο: 3.50€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Τετάρτη 17/2



Τετάρτη 17/2

«Angels in America: Μέρος Ι και ΙΙ» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση σε δύο μέρη «Angels in America» του Τόνι Κούσνερ, σε σκηνοθεσία Marianne Elliott. Στην Αμερική των μέσων της δεκαετίας του 1980, εν μέσω της έξαρσης του AIDS και της συντηρητικής κυβέρνησης του Ρόναλντ Ρήγκαν, έξι Νεοϋορκέζοι έρχονται αντιμέτωποι με τη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη, το σεξ, την κόλαση και τον παράδεισό. Παίζουν: Andrew Garfield, Nathan Lane, Denise Gough, Russell Tovey κ.α.

Τετάρτη 17/2

Τιμή ενοικίασης: 7.01€/ η παράσταση

Για ενοικίαση της ταινίας και περισσότερες πληροφορίες εδώ: Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ.



«Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» – Maxim Gorki Theater

To Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 17 και την Παρασκευή 19 Φερβουαρίου 2021, στις 20:30, την παράσταση «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» της Sibylle Berg, σε σκηνοθεσία Sebastian Nübling με αγγλικούς υπότιτλους. «Είμαι τόσο θυμωμένη με τον εαυτό μου, με τον κόσμο, το σύστημα και τον εαυτό μου, επειδή πρόδωσα όλα όσα πίστευα, η πιστέψαμε πραγματικά ότι σώζαμε τον κόσμο…». Παίζουν: Svenja Liesau, Katja Riemann κ.α.

Τετάρτη 27/1 | 19:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 3€ | Με αγγλικούς υπότιτλους

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Romeo and Juliet» – romeojuliet2021.com

Η online παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», μια νέα εκδοχή της αριστουργηματικής τργαγωδίας του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nick Evans θα είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές, από τις 13-27 Φεβρουαρίου 2021. Με αφηγητή τον Derek Jacobi και πρωταγωνιστές τους Sam Tutty και Emily Redpath, το έργο τοποθετείται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου οι πλούσιες οικογένειες και συμμορίες της πόλης αναγκάζονται να ζήσουν, κοντά οι μεν με τους δε, σε αχρησιμοποήητους θεατρικούς χώρους.

Τετάρτη 17/2

Εισιτήρια: 20£, 25£

Για αγορά εισιτηριών και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Γλάρος» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε online την παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ, από το Satyricon Theatre της Μόσχας, σε σκηνοθεσία Yury Butusov. Το πρώτο από τα τέσσερα μεγάλα έργα του Τσέχωφ παρουσιάζει στη σκηνή τις συναισθηματικές και καλλιτεχνικές συγκρούσεις των ηρώων της. Παίζουν: Polina Raykina, Timofey Tribuntcev, Agrippina Steklova, Denis Sukhanov κ.α.

Τετάρτη 17/2

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Πιστεύω στου Μονόκερους» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο ανακοινώνει δύο επιπλέον live streaming αναμεταδόσεις της Παιδικής παράστασης «Πιστεύω στους μονόκερους» του Μάικλ Μορπούργκο, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 10.00 & 12.30 αντίστοιχα. Ο εντεκάχρονος Θωμάς μισεί το διάβασμα, τα βιβλία, τις βιβλιοθήκες και ο,τιδήποτε τον κρατάει μακριά από τις αγαπημένες του βόλτες στο βουνό. Όταν η μητέρα του τον αναγκάζει να επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη της μικρής τους πόλης, θα γνωρίσει μια διαφορετική βιβλιοθηκάριο που θα τον κάνει να λατρέψει τις ιστορίες και τα βιβλία και, προ πάντων, την Αργυράννα και τον μαγικό της μονόκερο. Αυτή η γνωριμία θα του αλλάξει τη ζωή. Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου. Παίζουν: Ασημίνα Αναστασόπουλου, Γιάννης Εγγλέζος, Βασίλης Καλφάκης κ.α.

Τετάρτη 17/2 | 10:00 π.μ. και 12:30 μ.μ.

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πινόκιο» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 10 Μαρτίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr. Ο Πινόκιο μέσα από την αθωότητα και τις σκανταλιές του, θα κάνει το δικό του ταξίδι στον κόσμο των ανθρώπων προσπαθώντας να βρει την δική του «Ιθάκη». Με μία μύτη που μεγαλώνει κάθε φορά που λέει ψέματα προδίδοντάς τον και μαζί του πάντα ο Γρύλος, ο πιο πιστός φίλος του, ο οποίος σπεύδει για βοήθεια κάθε φορά που την χρειάζεται.

Τετάρτη 17/2

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η νίκη της Ελπίδας» – Θέατρο Σοφούλη

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», 14-21 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr. Η Ελπίδα είναι ένα κοριτσάκι που αγαπάει πολύ τον παππού και την γιαγιά της. Όμως ο κύριος Κορονοϊός δεν της επιτρέπει πια να τους δει. Θα καταφέρει η μικρή μας να καταλάβει γιατί πρέπει να μείνει μακριά τους. Θα καταλάβει πώς μπορεί να νικήσει τον ιό;

Κείμενο: Καλλιόπη Παπαδάκη. Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα. Παίζουν: Αναστασία Ευσταθοπούλου, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Διερμηνεία στη νοηματική: Νικολέτα Παππά.

Τετάρτη 17/2, 17:00

Εισιτήριο: 5€, Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Αερόπλοιο παρουσιάζει από τις 13-28 Φεβρουαρίου, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Μαρτίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Τετάρτη 17/2



Μουσικό Θέατρο

«Ντον Τζοβάννι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, μια νέα διεθνής συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Μουσική διεύθυνση Ντάνιελ Σμιθ και σκηνοθεσία Τζων Φούλτζεϊμς. Με τους: Τάση Χριστογιαννόπουλο, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Πέτρο Μαγουλά, Άννα Στυλιανάκη, Τάσο Αποστόλου, Νίκο Κοτενίδη και Χρύσα Μαλιαμάνη. Η υπόθεση αφορά τις ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον Τζοβάννι.

Τετάρτη 17/2

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Piaf: Her Story, Her Songs – Broadway’s Best Shows in support of The Actors Fund

Εν μέρει ντοκιμαντέρ εν μέρει μια μουσική παράσταση, το «Piaf: Her Story, Her Songs» αποτελεί μια σαγηνευτική και δυναμική περιπλάνηση στη ζωή και τη μουσική της σπουδαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας Εντίθ Πιάφ, καθώς διηγείται την ιστορία της μέσα από τη θεατρική παρουσίαση της τζαζ τραγουδίστριας Raquel Bitton, η οποία μέσα από το τραγούδι μεταμορφώνεται στην ίδια την Πιάφ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει 16 τραγούδια, με πλήρη ορχήστρα, ανάμεσα στα οποία τα «La Vie En Rose», «Non, je ne regrette rien» και «Hymne à l’amour». Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη, έως τις 18 Φεβρουαρίου 2021, μέσω του youtube, με σκοπό την οικονομική στήριξη του Actor’s Fund.



Τετάρτη 17/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.



«Φάλσταφ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της, με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι. Σειρά έχει την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 η όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, «Φάλσταφ». Μια παραγωγή του 1992, σε μουσική διεύθυνση James Levine. Ο Paul Plishka ενσαρκώνει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμμετέχουν: Mirella Freni, Barbara Bonney, Marilyn Horne κ.α.

Τετάρτη 17/2

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Ο Μαγικός Αυλός» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ο νεαρός πρίγκιπας Tamino ξεκινάει μαζί με τον Papageno ένα ταξίδι διάσωσης της νεαρής Pamina, κόρης της Βασίλισσας της Νύχτας, από τον Sarastro. Για βοήθεια στην αποστολή τους, στον Tamino δίνεται ένας μαγικός αυλός που μετατρέπει τη λύπη σε χαρά. Μια παραγωγή του 2017, σε μουσική διεύθυνση Adam Fischer και σκηνοθεσία Moshe Leiser – Patrice Caurier.

Τετάρτη 17/2 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Il trittico – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 7 Μαρτίου 2021, την συλλογή τριών μονόπρακτων οπερών του Τζάκομο Πουτσίνι, με τίτλο «Il trittico», στην οποία περιλαμβάνονται οι όπερες «Il tabarro», «Suor Angelica» και «Gianni Schicchi». Σε σκηνοθεσία Richard Jones και μουσική διεύθυνση Antonio Pappano. Κυμαινόμενες από το μελόδραμα έως την κωμωδία. Αν και κάθε όπερα μπορεί να παρασταθεί αυτόνομα, οι τρεις μαζί δίνουν την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου γεγονότος, πλούσιο σε υφές και μουσικές φόρμες. Παίζουν: Lucio Gallo, Eva-Maria Westbroek κ.α. Ermonela Jaho.

Τετάρτη 17/2

Εισιτήριο: 3.51€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μανόν» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), έως τις 12 Μαρτίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Μανόν» του Ζυλ Μασνέ, από την Κρατική Όπερα του Αμβούργου. Στο δρόμο της για τη μονή, μια νεαρή, αξιαγάπητη γυναίκα ερωτεύεται έναν γοητευτικό ξένο και αποφασίζει να το σκάσει μαζί του. Παρασυρόμενη από μια ζωή πλούτου και πολυτέλειας, υποκύπτει σε έναν πλούσιο ευγενή, όμως δεν μπορεί να ξεχάσει την πραγματική της αγάπη. Μουσική Διεύθυνση: Sébastien Rouland. Σκηνοθεσία: David Bösch.

Τετάρτη 17/2

Δωρεάν Διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η μουσική παράσταση του βραβευμένου με Έμμυ Riz Ahmed, «The Long Goodbye», είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως την 1η Μαρτίου στις 01:59 π.μ. (ώρα Ελλάδος), σε σκηνοθεσία Kirsty Housley.

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Τετάρτη 17/2



Χορός

Ancient Future Solo – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Με αφετηρία την «Ελένη» του Ευριπίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, οι οκτώ έφηβοι μαθητές 13-17 ετών που συμμετείχαν στο Ancient Future Solo, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ανακαλύπτουν μέσα από το σώμα και την κίνηση το Aρχαίο Δράμα και δημιουργούν ο καθένας και η κάθε μία τη δική τους χορογραφική δημιουργία με την καθοδήγηση της Μαριάννας Καβαλλιεράτου και της βοηθού της, Αρετής Αθανασοπούλου. Τα 8 πρωτότυπα χορευτικά soli θα προβάλλονται στο greekfestival.gr από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και για 8 μέρες.

Τετάρτη 17/2

Δωρεάν

Δείτε τα χορευτικά soli εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton.

Τετάρτη 17/2



Μουσική

Ρεσιτάλ Πιάνου – Βιολοντσέλο | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι διακεκριμένοι σολίστ Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου συμπράττουν για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα για βιολοντσέλο και πιάνο που εκτείνεται από τον 18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Το ρεσιτάλ θα μεταδοθεί online την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 20:30 και θα είναι διαθέσιμο ια 48 ώρες. Θα παρουσιαστούν έργα των Beethoven, Robert Schumann, Gabriel Fauré.



Τετάρτη 17/2 | 20:30

Διαθέσιμο έως τις 19/2 στις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Arachnesound – Ίδρυμα Ωνάση

Το Arachnesound, ένα φεμινιστικό μουσικό πρότζεκτ για τις Ελληνίδες ποιήτριες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που δημιουργήθηκε σε ανάθεση της Στέγης έρχεται στο Onassis Channel, από τις 17 Φεβρουαρίου 2021. Το Arachnesound είναι μια ακουστική συλλογή με 36 συνθέσεις γύρω από την ελληνική γλώσσα, τον ήχο και τους φεμινισμούς. Επικεντρώνεται γύρω από γυναίκες συγγραφείς, ποιήτριες και μυθολογίες, για να ερμηνεύσει τις γυναικείες ζωές και πραγματικότητες με ριζοσπαστική μουσική σύνθεση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τετάρτη 17/2

Δωρεάν

Δείτε το project εδώ.

Tibet House US – 34th Annual Benefit Concert

Μία από τις πιο μακροχρόνιες και δημοφιλείς πολιτιστικές εκδηλώσεις της Νέας Υόρκης, η 34η Επέτειος από το κοσνέρτο για το Θιβέτ («The 34th Annual Tibet House US Benefit Concert») θα μεταδοθεί φέτος online, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, στις 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), μέσω του Mandolin. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Philip Glass. Συμμετέχουν: Eddie Vedder, Patti Smith, Iggy Pop, Annie Lennox, Cage The Elephant, Phoebe Bridgers κ.α.

Πέμπτη 18/2 | 03:00 π.μ.

Εισιτήριο: 25$ – 250$

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Συναυλία LSO με τον Λεωνίδα Καβάκο – Πρωτοβουλία 1821-2021

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διαθέτει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την πρώτη επετειακή της δράση για δωρεάν παρακολούθηση μέσω youtube. Πρόκειται για διαδικτυακή συναυλία της London Symphony Orchestra, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο για Βιολί» του Μπεργκ και τη «Συμφωνία Νο 9 – Η Μεγάλη Συμφωνία» του Σούμπερτ.

Τετάρτη 17/2

Διαθέσιμη έως 28/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Παρόντες» – iMEdD Forum Δημοσιογραφίας

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων του Forum Δημοσιογραφίας του iMEdD, θα προβληθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, στις 17:00-18:30, σε avant-Première το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου «Παρόντες». Η ταινία που αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη του ομώνυμου πολυμεσικού project που ξεκίνησε το iMEdD τον Απρίλιο του 2020, ξεδιπλώνεται με φόντο το δημόσιο σύστημα υγείας, παρατηρώντας σε βάθος χρόνου τους επιφανείς πρωταγωνιστές της διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και τους αφανείς ήρωές της.

Τετάρτη 17/2 | 17:00 – 18:30

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αφιέρωμα Σινεμά και Μόδα» – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης

Τρεις κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της διεθνούς μόδας, αποκαλύπτονται μέσα από το νέο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σινεμά και Μόδα: πίσω από τον καθρέφτη», που πραγματοποιείται στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (online.filmfestival.gr) από τη Δευτέρα 15 έως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του συλλόγου Παλαιών Μαθητών και Φίλων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης Nouvelle Amicale και περιλαμβάνει την προβολή τριών εξαιρετικών ντοκιμαντέρ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

15-17 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήριο: 3€ η ταινία

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Cinema Made in Italy – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η πολιτιστική πρωτοβουλία Tempo Forte, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά παρουσιάζουν το πρώτο διαδικτυακό φεστιβάλ στην Ελλάδα, αφιερωμένο στο Ιταλικό σινεμά, μέσα από την πλατφόρμα της Ταινιοθήκης, online.tainiothiki.gr, 12-22 Φεβρουαρίου 2021. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν 16 νέες ιταλικές ταινίες από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ, με την Αλίντα Βάλι, τον Πάολο Κόντε, την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, τον Ρομπέρτο Μπενίνι, τον Έλιο Τζερμάνο, τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο κ.α. H έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, Παρασκευή 12/2 στις 12:00 μ.μ., με την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Ilaria Freccia, «H επανάσταση είμαστε εμείς» («La rivoluzione siamo noi»). Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

12-22 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήρια: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ.

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω viva.gr, έως τις 4 Μαρτίου, «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, χωρίς συνδρομή. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Η «Lara», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Jan-Ole Gerster, σκηνοθέτη της ταινίας «Oh Boy» είναι η ταινία Α΄Προβολής που είναι διαθέσιμη από τη StraDa Films , έως τις 4/3 μέσω viva.gr.

Το «Bref»,το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Πιτούλη, προβάλλεται δωρεάν στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση από τις 6 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κλειτοριδεκτομής.

Τετάρτη 17/2



Έκθεση

«ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021» – Λύκειο των Ελληνίδων

Το «παρών» στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δίνει το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων με την ψηφιακή έκθεση με τίτλο «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Η έκθεση διαρθρώνεται σε 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσεται μέσα από έργα βίντεο σύγχρονων εικαστικών. Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com. Στην έκθεση παρουσιάζονται πολύτιμα και μοναδικά τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου, προερχόμενα από περιοχές που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση του 1821.

Τετάρτη 17/2

Δωρεάν

Δείτε τ0 2ο βίντεο εδώ.

Εκδηλώσεις

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Οι φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν, από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 27 Μαρτίου, μια σειρά δωρεάν, online αναγνώσεων, με τίτλο «Οι κοντινοί μας ξένοι», στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, η Όλια Λαζαρίδου διαβάζει το «Χιόνι στην Αθήνα» του Βίντοσαβ Στεβάνοβιτς σε μετάφραση Λεωνίδα Χατζηπροδρομίδη, εκδόσεις Παρασκήνιο.

Τετάρτη 17/2

Δωρεάν

Ακούστε τις online αναγνώσεις εδώ.

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η ψηφιακή παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Τετάρτη 17/2

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 6ο βίντεο με τον Διονύση Σαββόπουλο εδώ.