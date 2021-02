Cruella: Αγνώριστη η Έμα Στόουν ως Κρουέλα ντε Βιλ στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας

Η Disney αποκάλυψε την αφίσα, αλλά και το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «Cruella», με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν ως Κρουέλα ντε Βιλ.

Η αφίσα απεικονίζει την Έμα Στόουν με τα χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα μαλλιά του χαρακτήρα της, ενώ κάτω από τον τίτλο της ταινίας βλέπουμε και την ημερομηνία της κυκλοφορίας, που είναι Μάιος του 2021.

Η ταινία θα αφορά την ιστορία της Κρουέλα ντε Βιλ, την οποία είδαμε τελευταία φορά στον κινηματογράφο μέσα από την ερμηνεία της Γκλεν Κλόουζ το 1996 στην ταινία «101 Σκυλιά της Δαλματίας».

Όσο για το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, αυτό κυκλοφόρησε σήμερα, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, και μας έδωσε μία καλύτερη ματιά στην Στόουν ως Κρουέλα, την οποία είχαμε ξαναδεί μόνο μία φορά, όταν η Disney είχε δημοσιεύσει την παρακάτω φωτογραφία.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar

— Disney (@Disney) August 24, 2019