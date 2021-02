Netflix: Ετοιμάζει νέο ντοκιμαντέρ για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς;

Λέγεται ότι το Netflix ετοιμάζει το δικό του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρόμοιο με εκείνο που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Hulu.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Netflix έχει μάλιστα «επιστρατεύσει» την γνωστή σκηνοθέτιδα ντοκιμαντέρ Έριν Λι Καρ. Τα νέα αυτά έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του «Framing Britney Spears», που αφορούσε τη δικαστική διαμάχη γύρω από τη «κηδεμονία» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και φυσικά το κίνημα #FreeBritney, που τελευταία κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές.

Το ντοκιμαντέρ αυτό της Hulu, που ήταν σε παραγωγή των New York Times, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, όπως τη στήριξη των συναδέλφων της Σπίαρς (από τον Pitbull και την Μάιλι Σάιρους, μέχρι και τον Σαμ Σμιθ και την Χέιλι Ουίλιαμς πολλοί tweetαραν το hashtag #FreeBritney), αλλά και μία «συγγνώμη» από τον Τζάστιν Τιμπερλέικ, ο οποίος πριν από δύο δεκαετίες περίπου είχε εμπλακεί σε ένα δημόσιο «σκάνδαλο» με την τραγουδίστρια, όταν την είχε κατηγορήσει πως τον απάτησε.

Όσο για το ντοκιμαντέρ του Netflix, δεν έχουν ανακοινωθεί πολλά ακόμα, ενώ δεν γνωρίζουμε ούτε τον τίτλο. Σύμφωνα με το Bloomberg, όμως, η παραγωγή του Netflix είχε ξεκινήσει πολύ πριν κάνει πρεμιέρα το «Framing Britney Spears», δεν πρόλαβαν να το κυκλοφορήσουν όμως πρώτοι.

Η ‘Εριν Λι Καρ, πάντως, είναι γνωστή για τη δουλειά της σε ντοκιμαντέρ με «σκανδαλώδη» θεματολογία, όπως το «I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter» για την αυτοκτονία του Αμερικανού εφήβου Κόνραντ Ρόι και το «At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal», που αφορούσε τις σεξουαλικές κακοποιήσεις στην γυναικεία ομάδα γυμναστικής των ΗΠΑ.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο «εγκλωβισμός» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των παραγωγών και του κοινού, που καθημερινά προσπαθεί να μάθει περισσότερα για την περίεργη νομική κηδεμονία της τραγουδίστριας. Ας ελπίσουμε ότι το νέο αυτό ντοκιμαντέρ θα ρίξει περισσότερο φως στην κατάσταση.