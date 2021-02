Ο Τζάστιν Μπίμπερ σε μία online συναυλία για τον Άγιο Βαλεντίνο

Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανακοίνωσε μία μοναδική συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Καναδός pop star ανακοίνωσε τα νέα μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter. Εκεί αποκάλυψε ότι η online συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο TikTok την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 4 το πρωί. Για την Ευρώπη, η συναυλία θα μεταδοθεί ξανά την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος.



Ο Τζάστιν Μπίμπερ θα ερμηνεύσει τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο best of άλμπουμ του «Journals», το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2013, σε ψηφιακή μορφή. Ο δίσκος περιλαμβάνει τα τραγούδια «All That Matters», «Heartbreaker» και «Confident» με τον Chance The Rapper.

Ο δίσκος περιλαμβάνει φυσικά κι άλλα τραγούδια, συγκεκριμένα 18. Μάλιστα, ο μάνατζερ του Μπίμπερ τότε είχε αναφέρει ότι αυτός ήταν και ο λόγος που το άλμπουμ κυκλοφόρησε μόνο ψηφιακά. «Όταν έχεις περισσότερη μουσική, και περισσότερα πράγματα που θες να εκφράσεις πρέπει να σκεφτείς αλλιώς, να κάνεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά».

Μπορείτε να δείτε την συναυλία του Τζάστιν Μπίμπερ, στον λογαριασμό του στο TikTok εδώ.

Πρόκειται για την δεύτερη livestream συναυλία του τραγουδιστή, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει μία εμφάνιση την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Εκεί τραγούδησε το νέο του τραγούδι, «Anyone».