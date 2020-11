«Monster»: Νέα συνεργασία του Shawn Mendes με τον Justin Bieber

Ο Justin Bieber και ο Shawn Mendes με δημοσίευση τους στο Twitter προαναγγέλουν την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου τους single, με τίτλο «Monster».

Σε ένα σύντομο teaser βίντεο που μοιράστηκαν οι ποπ τραγουδιστές σήμερα, 17 Νοεμβρίου, αποκάλυψαν ότι το τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Στην περιγραφή του tweet, ο Mendes αποκάλυψε επίσης ότι το «Monster» εμπεριέχεται στο επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Wonder». Ο Mendes ανακοίνωσε τον τίτλο του άλμπουμ τον περασμένο μήνα.

Σε μια επιστολή που ανακοίνωνε την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Mendes έγραψε: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι ένα κομμάτι μου γράφτηκε σε χαρτί και ηχογραφήθηκε σε τραγούδι. Προσπάθησα να είμαι τόσο πραγματικός και ειλικρινής όσο ποτέ. Είναι ένας κόσμος και ένα ταξίδι και ένα όνειρο και ένα άλμπουμ που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό».

Ο Mendes είχε επιβεβαιώσει στο παρελθόν ότι δούλευε σε ένα νέο άλμπουμ ως συνέχεια του LP του 2018 με τίτλο «Shawn Mendes».

Πριν την ανακοίνωση της επερχόμενης κυκλοφορίας του τραγουδιού ο Bieber κυκλοφόρησε το «Lonely», ένα single που έγραψε μαζί με τον Benny Blanco και τον Finneas O’Connell και στο βίντεο κλιπ του οποίου πρωταγωνίστησε ο ηθοποιός Jacob Tremblay.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, παράλληλα, ο Bieber δημοσίευσε ένα εορταστικό cover του γνωστού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Rocking Around the Christmas Tree» για το Amazon Original. Ο τραγουδιστής σχολίασε: «Το Rockin’ Around the Christmas Tree ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια για να γιορτάζω τις διακοπές των Χριστουγέννων και είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την Amazon Music για να μοιραστώ τη δική μου εκτέλεση αυτού του τραγουδιού με τους θαυμαστές μου.»