Spencer: Η πρώτη εικόνα της Κρίστεν Στιούαρτ ως πριγκίπισσα Νταϊάνα

Μία φωτογραφία από το σετ της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας του Πάμπλο Λαρέν, «Spencer», που δόθηκε στη δημοσιότητα, μας δίνει τη δυνατότητα για μια πρώτη ματιά στην Κρίστεν Στιούαρτ και την καταπληκτική της ομοιότητα με την αγαπημένη «πριγκίπισσα του λαού», την οποία υποδύεται.

Η ταινία «Spencer» ακολουθεί την πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς περνά τις τελευταίες διακοπές των Χριστουγέννων του 1991 με τη βασιλική οικογένεια στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ και αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Η φωτογραφία απεικονίζει την Κρίστεν Στιούαρτ στον ρόλο της αγαπημένης πριγκίπισσας της Ουαλίας να κοιτάζει έξω από το παράθυρο και η ομοιότητά τους είναι εκπληκτική. Την ίδια στιγμή η φωτογραφία δίνει μία ιδέα για το τι να περιμένουμε από τη σχεδιάστρια κοστουμιών της ταινίας Little Women, Ζακλίν Ντουράν, με την ηθοποιό να φορά το ίδιο κόκκινο παλτό και το μαύρο καπέλο με το βέλο, που φορούσε και η Νταϊάνα εκείνα τα Χριστούγεννα, έχοντας την ίδια θλίψη στο βλέμμα.

Την προηγούμενη χρονιά, η Στιούαρτ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σύνδεσή της με τη Νταϊάνα, αναφέροντας ότι παραμένει μέχρι και σήμερα επηρεασμένη από τις εικόνες από την κηδεία της πριγκίπισσας, την οποία είχε παρακολουθήσει ως παιδί. «Είναι μια από τις πιο θλιβερές ιστορίες που υπήρξε ποτέ και δεν θέλω να υποδυθώ απλώς τη Νταϊάνα – θέλω να τη γνωρίζω σιωπηρά», είχε πει μεταξύ άλλων. «Δεν έχω υπάρξει περισσότερη ενθουσιασμένη για έναν ρόλο, εδώ και τόσο πολύ καιρό».

Δείτε την πρώτη φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου:

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt

— NEON (@neonrated) January 27, 2021