Online Agenda: 24 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 14 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Πέμπτη 14/1

Διαθέσιμη έως 17/1 στις 23:59

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει online το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Πέμπτη 14/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Πέμπτη 14/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Πέμπτη 14/1

Πέμπτη 14/1

«Gabriel» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Gabriel» του βραβευμένου δραματουργού Samuel Adamson, σε σκηνοθεσία Dominic Dromgoole. Ένας πολύχρωμο σύμπαν πολυάριθμων αληθινών και μυθοπλαστικών χαρακτήρων ζωντανεύει επί σκηνής με τη συνοδεία της μουσικής των Χένρι Πέρσελ και Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ, ερμηνευμένη επί σκηνής από την διακεκριμένη τρομπετίστα Alison Balsom. Παίζουν: Jessie Buckley, Peter Hamilton Dyer, Charlotte Mills, Matthew Raymond, Sam Cox κ.α.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Alice traverse le miroir» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville παρουσιάζει, έως τις 16 Ιανουαρίου 2021 την παράσταση «Alice traverse le miroir», σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το youtube. Το έργο, σε σκηνοθεσία Emmanuel Demarcy-Mota και θεατρική διασκευή Fabrice Melquiot, βασίζεται στον Lewis Carroll. Παίζουν: Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Philippe Demarle κ.α. Μια συνέχεια των περιπετειών της Αλίκης σε ένα σύμπαν πιο ανησυχητικό από την Χώρα των Θαυμάτων. Σε αυτό τον παράξενο κόσμο όλα λειτουργούν ανάποδα… Η Αλίκη αψηφά τη βαρύτητα και συναντάει τις «απογόνους» της: Τη Ντόροθυ από τον «Μάγο του Οζ», τη Zazie του Raymond Queneau, καθώς και ένα σύγχρονο κορίτσι τη Rose. *Επόμενο live streaming 16/1.

Πέμπτη 14/1 | 15:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 10€ έως 22€

Γλώσσα: Γαλλικά

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Dick Whittington» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Ιανουάριο τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση «Dick Whittington», ολοκαίνουρια διασκευή του κλασικού βρετανικού παραμυθιού από τους Jude Christian και Cariad Lloyd. Ο Dick Whittington και οι φίλοι του ξεκινούν μια περιπέτεια για να σώσουν τον αληθινό πνεύμα του Λονδίνου, σε μια ξεκαρδιστική παράσταση για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία: Ned Bennett. Παίζουν: Khalid Daley, Dickie Beau, Amy Booth-Steel κ.α.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμη έως 22/2

Τιμή ενοικίασης: 9.34€ | Νοικιάστε την ταινία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. ‘Ενα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Πέμπτη 14/1

Μουσικό Θέατρο

«Ο Ιππότης με το Ρόδο» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της με ένα αφιέρωμα στη σπουδαία σοπράνο Renée Fleming. Σειρά έχει την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Ο Ιππότης με το Ρόδο». Μια παραγωγή του 2010, σε μουσική διεύθυνση Edo de Waart και σκηνοθεσία Nathaniel Merrill. Η Susan Graham υποδύεται τον αριστοκράτη νερό Οκτάβιαν, ο οποίος διχάζεται ανάμεσα σε δύο γυναίκες: Τη Μαρσαλίν (ερμηνευμένη εδώ από τη Renée Fleming), μια ώριμη γυναίκα που κατανοεί ότι ο Οκτάβιαν μια μέρα θα πρέπει να την αφήσει και τη Σοφί (Christine Schäfer), τη νεαρή που αναπάντεχα έκλεψε την καρδιά του.

Πέμπτη 14/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Φάλσταφ» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Φάλσταφ», εμπνευσμένη από τον ομώνυμο ήρωα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Μια παραγωγή του 2016, σε μουσική διεύθυνση Zubin Mehta και σκηνοθεσία David McVicar. Ο Σερ Τζον Φάλσταφ έχει ξεμείνει από χρήματα και για τον λόγο είναι αποφασισμένος να κερδίσει την καρδιά δύο εύπορων αστών κυράδων της πόλης του Ουίνσδορ. Εκείνες με τη σειρά τους καραστρώνουν ένα σχέδιο για να τον γελοιοποιήσουν. Παίζουν: Ambrogio Maestri, Carmen Giannattasio, Lilly Jørstad κ.α.

Πέμπτη 14/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

Trouble in Tahiti – Opera North

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω του επίσημου ψηφιακού καναλιού της στο youtube, την όπερα του Λέοναρντ Μπερνστάιν «Trouble in Tahiti», σε σκηνοθεσία Matthew Eberhardt και μουσική διεύθυνση Tobias Ringborg. Σε κάποια προάστια την δεκαετία του 1950, ο Sam και η Dinah φαινομενικά έχουν την τέλεια ζωή, στο τέλειο μικρό λευκό σπιτάκι τους. Όμως η όλο και αυξανόμενη αποστασιοποίηση μεταξύ τους φανερώνει ένα κοινό αίσθημα ότι έχουν παγιδευτεί σε μια ζωή που μετατράπηκε σε ψέμα. Παίζουν: Wallis Giunta, Quirijn de Lang κ.α.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο/

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Αντρέα Σενιέ» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει, έως τις 7 Φεβρουαρίου 2021, για on demand διαδικτυακή παρακολούθηση την όπερα του Ουμπέρτο Τζορντάνο «Αντρέα Σενιέ». Ο ποιητής Αντρέα Σενιέ εκφράζει την οργή του για τη διαφθορά της κυβέρνησης του Λουδοβίκου ΣΤ΄και τη φτώχια που μαστίζει τη Γαλλία, εμπνέοντας τον υπηρέτη και επίδοξο επαναστάτη Carlo Gérard να παραιτηθεί. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της «Βασιλείας του Τρόμου», όταν και ο ποιητής συλλαμβάνεται, ο Gérard αντιλαμβάνεται ότι έχει τη δύναμη να καταστρέψει τον άνθρωπο που κάποτε τον ενέπνευσε. Μουσική Διεύθυνση: Antonio Pappano. Παίζουν: Jonas Kaufmann, Eva-Maria Westbroek, Željko Lučić κ.α.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 2.76€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση, έως τις 5 Μαΐου 2021, την πρώτη οπερατική προσπάθεια του τρααγουδιστή/τραγουδοποιού Rufus Wainwright, «Prima Donna», εμπνευσμένη από την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Πέμπτη 14/1

Χορός

«Midsummer Night’s Dream» – Marquee TV

Μέσω της συνδρομητικής online πλατφόρμα θεαμάτων Marquee TV μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και χωρίς συνδρομή/εγγραφή την παράσταση χορού του Royal Swedish Ballet «Midsummer Night’s Dream», σε χορογραφία του διάσημου Σουηδού χορογράφου Alexander Ekman και μουσική του Mikael Karlsson. Η παράσταση αν και δεν βασίζεται στον Σαίξπηρ, ωστόσο μοιράζεται τα μοτίβα της μέθης, της σύγχυσης και της επιθυμίας, καθώς είναι εμπνευσμένη από σκανδιναβικές παραδόσεις εορτασμού της ημέρας του ηλιοστασίου, όταν και το πέπλο ανάμεσα στον κόσμο μας και τον κόσμο των πνευμάτων είναι λεπτότερο.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν | Χωρίς Εγγραφή-Συνδρομή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Πέμπτη 14/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

The Revivalists live stream

Το αμερικάνικο συγκρότημα της ροκ The Revivalists θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 4:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), μια live streaming συναυλία με αφορμή την 44η επέτειο του μουσικού χώρου Tipitina’s της Νέας Ορλεάνης. Το συγκρότημα, το οποίο έγινε γνωστό στη χώρα μας μέσα από επιτυχίες όπως το «Wish I Knew You», θα ανέβει στη σκηνή της Tipitina’s και θα μοιραστεί μαζί μας μελωδίες και ιστορίες, σε ένα επετειακό εικονικό κονσέρτο.

Παρασκευή 15/1 | 04:00 π.μ.

Εισιτήρια: Από 15$ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Σπέρνοντας Κουτσομπολιά Μέρος 2ο» – State of Concept

To State of Concept και το Goethe-Institut Athen συνδιοργανώνουν, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, στις 17:30, την διαδικτυακή προβολή ταινιών και συζήτηση «Seeding Gossips Part II» («Σπέρνοντας Κουτσομπολία Μέρος 2ο»), στα πλαίσια της ενότητας Gossips (Κουτσομπολιά). Την προβολή των ταινιών «Microresistances» και «Wild Relatives» της Marwa Arsanios και της Jumana Manna αντίστοιχα, θα ακολουθήσει διαδικτυακή συζήτηση με τις δυο καλλιτέχνιδες. Τη συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί στα αγγλικά, συντονίζει η Ηλιάνα Φωκιανάκη.

Πέμπτη 14/1 | 17:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Δύο ζωές» του Βαγγέλη Νάκη

Ο Βαγγέλης Νάκης και η ομάδα του (PSDM Athens) σε συνεργασία με τον Μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησαν τη μικρού μήκους ταινία «Δύο ζωές», για να τιμήσουν την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού. Η μικρού μήκους ταινία είναι διαθέσιμη: Στην επίσημη σελίδα του Βαγγέλη Νάκη στο Instagram: v.nakis98.Στην επίσημη σελίδα της ομάδας PSDM Athens στο Youtube: PSDM Athens . Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας PSDM Athens: https//psdm.gr. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού στο Facebook: Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the child. H ιστορία ενός εφήβου, ο οποίος διαγιγνώστηκε με κακοήθεια και δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο και γίνεται άμεσος παραλληλισμός με τον αγώνα που έδωσε πριν 25 χρόνια ο Ανδρέας Γιαννόπουλος. Σκηνοθεσία: Σωκράτης Πάτσος. Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Μαξίν και Άγγελος Ατσαλάκης.

Πέμπτη 14/1

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Εκθέσεις

Dante Istoriato – Γκαλερί Ουφίτσι

88 σπάνια σκίτσα εμπνευσμένα από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη εκτίθενται σε μια δωρεάν εικονική έκθεση της γκαλερί Ουφίτσι, η οποία εγκαινιάζει τους ετήσιους εορτασμούς της Ιταλίας για την 700η επέτειο θανάτου του εμβληματικού ποιητή. Πρόκειται για σκίτσα του 16ου αιώνα, δημιουργημένα από τον Αναγεννησιακό καλλιτέχνη Federico Zuccari. Ο Dante Alighieri, γνωστός ως ο πατριάρχης της ιταλικής γλώσσας, γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265 και πέθανε στη Ραβένα το 1321. Το επικό ποίημα του «Θεία Κωμωδία» είναι διαιρεμένο σε τρία μέρη και εξιστορεί το «ταξίδι» ενός προσκυνητή μέσα από την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο.

Πέμπτη 14/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

«Βραδινές Βόλτες» – Support Art Workers

Η Ομάδα Δικτύωσης των Support Art Workers (SAW NEXUS) διοργανώνει τις «Βραδινές Βόλτες». Μια σειρά διαδικτυακών συνομιλιών ευρείας θεματολογίας με συλλογικότητες, κοινότητες εργαζομένων στις τέχνες και τον πολιτισμό, καθώς και πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας. Ωριαίες, ζωντανές συζητήσεις για τις τέχνες, την εγχώρια πολιτιστική πολιτική, την καλλιτεχνική έρευνα κι εκπαίδευση, καθώς και για όσα εμπνέουν κι εμψυχώνουν, εξελίσσουν κοινωνικά και κινητοποιούν καλλιτεχνικά. Η πρώτη «Βραδινή Βόλτα» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, απ’ τις 22.00 έως τις 23.00, μέσω της facebook σελίδας των Support Art Workers. Πρώτ@ καλεσμέν@ τους θα είναι τα ActiVista, Angel Seemen, Raw bee Candles και (πρώην) Space, μέλη των Drag Sabbat, της πρώτης κινηματικής και καλλιτεχνικής drag συλλογικότητας στην Ελλάδα.

Πέμπτη 14/1 | 22:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 1ο βίντεο εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός/σκηνοθέτις Νάνσυ Μπούκλη.

Πέμπτη 14/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.