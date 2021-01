Θέατρο Online: 31 προτάσεις με παραστάσεις θεάτρου, χορού και όπερας για σήμερα 5 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο σε παραγωγή Happy Productions, και έγινε sold out από την πρώτη κιόλας παράσταση, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τις ημέρες των γιορτών, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Τρίτη 5/1 στις 20:00

Διαθέσιμη από την έναρξη έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ολοκληρώνονται την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, στις 17:00, με «Το Μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας», το διήγημα του Νεοκλή Γαλανόπουλου, σε σκηνοθεσία Αργύρη Ξάφη. Οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Αντώνης Γκρίτσης, Χρήστος Κοντογιώργης, Δέσποινα Κούρτη, Κώστας Μπερικόπουλος, Δημήτρης Παπανικολάου και Νίκος Χατζόπουλος ζωντανεύουν με τις φωνές τους τους ήρωες του διηγήματος, ενώ την πρωτότυπη jazz μουσική υπογράφει ο Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης. Όλα ξεκινούν από το ραντεβού μεταξύ δύο συγγραφέων της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο νεόκοπος Ντίνος Πρωτονάριος, που ακόμα δεν έχει εκδώσει κάποιο έργο του, καταφέρνει να συναντήσει το ίνδαλμά του: τον πατριάρχη της αστυνομικής λογοτεχνίας, Περικλή Δημούλη. Καθισμένος στο γραφείο του, καταφέρνει να ξεπεράσει το τρακ του και να τού παρουσιάσει αποσπάσματα από δύο διηγήματά του, για να ζητήσει την άποψή του.

Τρίτη 5/1 | 17:00

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ξυπόλητοι στο Πάρκο» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο», το οποίο ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, με τους Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ελένη Κρίτα και Jerome Kaluta, θα προβληθεί σε διαδικτυακό streaming, 25 Δεκεμβρίου 2020 έως 10 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Τι συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Τρίτη 5/1 στις 20:00

Διαθέσιμη από την έναρξη έως τις 00:00

Εισιτήριο: 9.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση εδώ.

«Μαγειρεύοντας με τον Έλβις», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα

Η Ελένη Ράντου ανοίγει το αρχείο των παραστάσεων της στο Θέατρο Διάνα με αφορμή τα 20 χρόνια θεατρικής πορείας. Η αρχή γίνεται με την παράσταση «Μαγειρεύοντας με τον Έλβις» του Λι Χολ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, 4-6 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00, για 3 online προβολές μέσω viva.gr. Παίζουν: Ελένη Ράντου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Αντώνης Λουδάρος. Ένα έργο τολμηρό και σύγχρονο, μια παράδοξη κωμωδία σε ρυθμούς rock & roll.

Δευτέρα 5/1 | 20:00

Εισιτήρια: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Η Erofili Productions παρουσιάζει την Κατερίνα Διδασκάλου στο αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Απολυμένη». Η παράσταση θα μεταδοθεί, από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, σε online streaming (full) HD (High Definition), σε τηλεσκηνοθεσία, ειδικά για τις ανάγκες του streaming, του έμπειρου και γνωστού από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του Κώστα Κιμούλη. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται…

Δευτέρα 5/1 | 20:00

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 00:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ομήρου Οδύσσεια – Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη. Είκοσι τέσσερις ραψωδίες, 12.110 στίχοι, 10 χρόνων γεγονότα σε 41 ημέρες, αποτυπώθηκαν σε ένα έργο 23ων ωρών (η κάθε Ραψωδία έχει διάρκεια περί τα 45 λεπτά της ώρας). Το έργο θα είναι διαθέσιμο στα online οπτικοακουστικά μέσα του Οργανισμού (ιστοσελίδα: www.ntng.gr και soundcloud.com/ntngreece) από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με εβδομαδιαία περιοδικότητα προβολής. Ηθοποιοί: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νεφέλη Ανθοπούλου, Μελίνα Αποστολίδου, Γιάννης Γκρέζιος, Νατάσα Δαλιάκα, Θανάσης Δισλής, Δημήτρης Διακοσάββας, Έφη Δρόσου, Τέλης Ζαχαράκης, Σοφία Καλεμκερίδου, Μαρία Καραμήτρη κ.α.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε το έργο εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί για έξι μοναδικές προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, online μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ο «Αμερικάνος», Τζων Στόθισον είναι ένας «ξένος μέσα στον κόσμο του». Φυσικά, δεν είναι ούτε ξένος ούτε Αμερικάνος, αλλά ένας Έλληνας μετανάστης, που ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του, όπου κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη από τις 10:00 π.μ. έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στον ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος. Αλέξανδρος Ωνάσης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Μαζί τους 20 ακόμα ηθοποιοί.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης θα διαθέσει online, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου» σημειώνει ο Ανδρέας Φλουράκης. «Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού. Τις ονόμασα έτσι γιατί η πυραμίδα είναι και ένα ταφικό σύμβολο που σχετίζεται άμεσα με τη μεταθανάτια ζωή, καθώς το σχήμα της συμβολίζει μια σκάλα προς τον ουρανό. Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, μια εποχή για γερά νεύρα, που τους αποσυντονίζει, τους βγάζει από τον άξονά τους και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν):

Τρίτη 5/1

«Days to come» – Mint Theater Company

Το Mint Theater Company προσφέρει έως τις 22 Φεβρουαρίου 2021, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, κατόπιν εγγραφής, την παράσταση «Days to come» της Lillian Hellman, σε σκηνοθεσία J.R. Sullivan. Ένα οικογενειακό δράμα με φόντο εργασιακές συγκρούσεις σε μια μικρή πόλη του Οχάιο, ο οποίες απειλούν να καταστρέψουν τόσο την πόλη όσο και την ίδια την οικογένεια. «Είναι η ιστορία αθώων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο μέσω μιας διαμάχης και γεγονότων πέρα από την κατανόησή τους». Παίζουν: Larry Bull, Chris Henry Coffey, Ted Deasy, Roderick Hill και Janie Brookshire.

Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Απαραίτητη εγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Alice traverse le miroir» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville του Παρισιού παρουσιάζει, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021 και για συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων, τη γαλλόφωνη διαδικτυακή παράσταση «Alice traverse le miroir», σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το youtube. Το έργο, σε σκηνοθεσία Emmanuel Demarcy-Mota και θεατρική διασκευή Fabrice Melquiot, βασίζεται στον Lewis Carroll «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων». Παίζουν: Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Philippe Demarle κ.α. Μια συνέχεια των περιπετειών της Αλίκης σε ένα σύμπαν πιο ανησυχητικό από την Χώρα των Θαυμάτων. Σε αυτό τον παράξενο κόσμο όλα λειτουργούν ανάποδα: ο χρόνος, η απόσταση, η μνήμη, το πάνω, το κάτω, η πραγματικότητα… Η Αλίκη αψηφά τη βαρύτητα και συναντάει τις «απογόνους» της: Τη Ντόροθυ από τον «Μάγο του Οζ», τη Zazie του Raymond Queneau, καθώς και ένα σύγχρονο κορίτσι τη Rose, σε μια ονειροπόλα παράσταση. *Επόμενο live streaming 6/1.

Τρίτη 5/1 | 14:30

Εισιτήριο: 10€ έως 22€

Γλώσσα: Γαλλικά

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Ο Έμπορος της Βενετίας» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσουμε από το σπίτι μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Ο Έμπορος της Βενετίας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Jonathan Munby, με τον Jonathan Pryce στον ρόλο του Σάιλοκ. Ο Μπασάνιο δανείζεται χρήματα από τον φίλο του Αντόνιο, ώστε να κερδίσει το χέρι της Πόρσια, μιας πλούσιας κληρονόμου από το Μπελμόντε. Ο Αντόνιο, με τη σειρά του, παίρνει δάνειο από τον «τοκογλύφο» Σάιλοκ, με τη συμφωνία αυτό να ξεπληρωθεί όταν το καράβι του Αντόνιο επιστρέψει στη Βενετία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει και το δάνειο δεν δύναται να αποπληρωθεί. Ο Αντόνιο πρέπει να δώσει στον Σάιλοκ μια λίβρα από τη σάρκα του. Συμμετέχουν: Rachel Pickup, Daniel Lapaine, Dominic Mafham κ.α.

Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Βόιτσεκ» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει διαδικτυακά, έως την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 18:00, την παράσταση «Βόιτσεκ» του Γκέοργκ Μπύχνερ, σε μια νέα εκδοχή υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Thomas Ostermeier. Μια παραγωγή του 2004 που μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ της Αβινιόν. Τοποθετημένο σε κάποια ευωραπαϊκά προάστια, αποτελεί ένα εντυπωσιακό πορτραίτο των εμπειριών των περιθωριοποιημένων και όσοων «αφήνονται πίσω», των οποίων η ύπαρξη απογυμνώνεται από οποιδήποτε νόημα και ηθικό κώδικα. Παίζουν: Erwin Bröderbauer, Bruno Cathomas, Lars Eidinger, Christina Geiße, Ruud Gielens κ.α.

Τρίτη 5/1 | Όλο το 24ωρο

Διαθέσιμη έως 6/1 στις 18:00

Δωρεάν

Γλώσσα: Γερμανικά – Υπότιτλοι: Γαλλικοί

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Να ντύσουμε τους γυμνούς» – Odéon Théâtre de l’Europe

Το Odéon Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Να ντύσουμε τους γυμνούς» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία – σκηνογραφία Stéphane Braunschweig. Μια παραγωγή του 2006, με τους Sharif Andoura, Cécile Coustillac, Gilles David, Antoine Mathieu κ.α. Μια γυναίκα, η Ερσίλια Ντρέι, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, προσελκύει τις εφημερίδες με τις κακοτυχίες της, καθώς και έναν συγγραφέα σε αναζήτηση ρομάντζου. Στην προσπάθειά της να εκμεταλλευτεί αυτή την αναπάντεχη δημοσιότητα, παγιδεύεται στα ίδια της τα ψέμματα.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Γαλλικά

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, από τις 1 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, μαγνητοσκοπημένη την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε online, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Πρόκειται για μια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, με στοιχεία χοροκίνησης, τραγουδιών βασισμένα στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, διαδραστικό παιχνίδι και θέατρο σκιών, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Είναι επειδή ο παππούς είχε δει λύκους εκεί τριγύρω, ενώ το αγόρι όχι. Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 20:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων» – ΚΠΙΣΝ

Και αυτή τη χρονιά οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μια γιορτινή ιστορία μυστηρίου: «Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ήρωα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, για όλη την οικογένεια, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming, από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021. Ο διάσημος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Μέσα στο χαρούμενο βουητό της πόλης και ενώ όλοι ανταλλάσσουν δώρα, ο Σέρλοκ Χολμς νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα: για την υπόθεση του κλέφτη των Χριστουγέννων. Ψάχνει το γαλάζιο πετράδι, κυνηγάει τη μυστηριώδη γαλοπούλα και, κάτω από τις χιονισμένες στέγες, ανακαλύπτει στοιχεία που θα τον οδηγήσουν όλο και πιο κοντά… όχι μόνο στη λύση του μυστηρίου αλλά και στο νόημα των Χριστουγέννων.

Τρίτη 5/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Μουσικό Θέατρο

«Αντριάνα Λεκουβρέρ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Φραντσέσκο Τσιλέα «Αντριάνα Λεκουβρέρ». Μια παραγωγή του 2019, σε μουσική διεύθυνση Gianandrea Noseda και σκηνοθεσία Sir David McVicar. Στον ομώνυμο ρόλο, της ντίβα της Κομεντί Φρανσαίζ, βρίσκεται η δημοφιλής σοπράνο Anna Netrebko. Μαζί της εμφανίζεται η μέτζο-σοπράνο Anita Rachvelishvili, ως η αντίζηλός της και ο τενόρος Piotr Beczała, ως ο αγαπημένος της Μαουρίτσιο.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Σταχτοπούτα ή Ο θρίαμβος της καλοσύνης» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι «Η Σταχτοπούτα ή Ο θρίαμβος της καλοσύνης». Μια παραγωγή του 2018, σε σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf και μουσική διεύθυνση Jean-Christophe Spinosi. Ο Τζοακίνο Ροσσίνι εκοσμικεύει τα «υπερφυσικά» στιγμιότυπα του υλικού του και διανθίζει το γαλλικό μελόδραμα, που χρησιμοποιεί ως μοντέλο, με στοιχεία κοινωνικής κριτικής, μια παραδοσιακή τακτική της όπερα μπούφα. Η «Σταχτοπούτα» του μετατρέπεται σε μια μοντέρνα εξιστόρηση του αγαπημένου παραμυθιού, όπου οι ήρωες πρέπει να υποδείξουν ότι βρίσκονται υπεράνω ενός επιφανειακόυ, γεμάτου αδικίες και παράλογου παρόντος. Παίζουν: Martin Schebesta, Maxim Mironov, Alessio Arduini, Paolo Rumetz, Ileana Tonca, Margaret Plummer, Isabel Leonard κ.α.

Τρίτη 5/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Semele» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση σημαντικές παραγωγές όπερας περισσότερων από 17 διαφορετικών χωρών. Σειρά έχει, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021, η όπερα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ, «Σεμέλη». Μια παραγωγή της Κωμικής Όπερας του Βερολίνου (2018), σε σκηνοθεσία Barrie Kosky και μουσική διεύθυνση Konrad Junghänel. Η Σεμέλη, κόρη του Κάδμου, πρόκειται να μνηστευθεί με τον Αθάμα, πρίγκηπα της Βοιωτίας, ωστόσο, η ίδια είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Δία. Προσπαθώντας να ματαιώσει τον επικείμενο γάμο, ζητάει την βοήθεια των θεών. Η Ήρα, σύζυγος του Δία, όμως, είναι οργισμένη με τη Σεμέλη και επιθυμεί να πάρει εκδίκηση. Παίζουν: Philipp Meierhöfer, Nicole Chevalier, Katarina Bradić, Eric Jurenas, Allan Clayton, Ezgi Kutlu κ.α.

Τρίτη 5/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Τρίτη 5/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

«A History of Water in the Middle East» – Royal Court

Η ραδιοφωνική παράσταση «A History of Water in the Middle East» της Sabrina Mahfouz, σε σκηνοθεσία Stef O’Driscoll, θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν online ακρόαση, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Royal Court. Μια μουσική παράσταση του 2019, η οποία μέσα από την προσωπική οπτική της Mahfouz, αλλά και την παγκόσμια οπτική, εξερευνά πως ο ιμπεριαλισμός έχει διαμορφώσει«τοπία, ζωές, κληρονομιές».

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Αγγλικά

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Χορός

«Αδελφοί Καραμαζόφ» – Christmas Theater On Line

Ζήστε την μαγεία του σύγχρονου χορού από το σπίτι σας με ένα αριστούργημα από τον μετρ του είδους. Η παράσταση «Αδελφοί Καραμάζοφ» από το Eifman Ballet έρχεται στο Christmas Theater On Line με τέσσερις προβολές 4-6 Ιανουαρίου 2021. Κάθε χορογραφία του Μπορίς Άιφμαν αποτελεί από μόνη της μέγα διεθνές χορευτικό γεγονός. Εδώ σε μουσική των Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Ρίχαρντ Βάγκνερ, και Μοντέστ Μουσόργκσκι. Υπόθεση: Η ζωή τριών αδελφών, που δεν έχουν τίποτε κοινό μεταξύ τους (του ορμητικού και αχαλίνωτου στα πάθη Ντιμήτρι, του συγκρατημένου αλλά ψυχικά αδύνατου και άβουλου Ιβάν και του αγνού ονειροπόλου Αλιόσα), σε συνάρτηση με την ακόλαστη και έκλυτη ζωή του πατέρα τους, του Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμάζοφ, που τα εγκατέλειψε άστοργα, όταν ήταν πολύ μικρά και ορφανά από μητέρα.

Τρίτη 5/1 | 20:00

Εισιτήριο: 15€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Τρίτη 5/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Alice Adventures in Wonderland» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στο πλαίσιο του εορταστικού-online προγράμματός της, παρουσιάζει, για on demand παρακολούθηση, το μπαλέτο «Alice Adventures in Wonderland», έως τις 21 Ιανουαρίου 2021. Χορογραφία: Christopher Wheeldon, μουσική: Joby Talbot και μουσική διεύθυνση: Koen Kessels. Στο ρόλο της Αλίκης η Lauren Cuthbertson. Σε ένα πάρτυ στον κήπο, ένα ηλιόλουστο απόγευμα η Αλίκη βλέπει με έκπληξη τον φίλο των γονιών της Lewis Carroll να μετατρέπεται σε ένα λευκό κουνέλι. Όταν τον ακολουθεί στην κουνελότρυπα τα γεογνότα γίνονται όλο και πιο περίεργα (εισιτήριο: 2.76€). Επιπλέον διαθέσιμες παραστάσεις από τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου: Η όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, δωρεάν, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως τις 6 Ιανουαρίου 2021. Την ίδια περίοδο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση μπαλέτου «Δον Κιχώτης».

Τρίτη 5/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.