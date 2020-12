Θέατρο

Ομήρου Οδύσσεια – Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη. Είκοσι τέσσερις ραψωδίες, 12.110 στίχοι, 10 χρόνων γεγονότα σε 41 ημέρες, αποτυπώθηκαν σε ένα έργο 23ων ωρών (η κάθε Ραψωδία έχει διάρκεια περί τα 45 λεπτά της ώρας). Το έργο θα είναι διαθέσιμο στα online οπτικοακουστικά μέσα του Οργανισμού (ιστοσελίδα: www.ntng.gr και soundcloud.com/ntngreece) από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με εβδομαδιαία περιοδικότητα προβολής. Ηθοποιοί: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νεφέλη Ανθοπούλου, Μελίνα Αποστολίδου, Γιάννης Γκρέζιος, Νατάσα Δαλιάκα, Θανάσης Δισλής, Δημήτρης Διακοσάββας, Έφη Δρόσου, Τέλης Ζαχαράκης, Σοφία Καλεμκερίδου, Μαρία Καραμήτρη κ.α.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 31/12

Δωρεάν

Ακούστε το έργο εδώ.

«Ξαναλέγοντας τις Ιστορίες» – Θέατρο Σταθμός

Στο πλαίσιο των online εορταστικών εκδηλώσεων του, το Θέατρο Σταθμός διαθέτει δωρεάν, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, την παράσταση για εφήβους «Ξαναλέγοντας τις Ιστορίες», σε κείμενο των Βασίλη Κατσικονούρη και Ελένης Γιαννάκη και σκηνοθεσία του πρώτου.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί για έξι μοναδικές προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021, online μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ο «Αμερικάνος», Τζων Στόθισον είναι ένας «ξένος μέσα στον κόσμο του». Φυσικά, δεν είναι ούτε ξένος ούτε Αμερικάνος, αλλά ένας Έλληνας μετανάστης, που ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του, όπου κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη από τις 00:00 έως τις 23:59

Τιμή εισιτηρίου: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στον ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος. Αλέξανδρος Ωνάσης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Μαζί τους 20 ακόμα ηθοποιοί.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζονται online, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:00, με το διήγημα της Αμάντας Μιχαλοπούλου, «Ανθρώπινη συμπύκνωση», σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Ο «διαπλεκόμενος» εκδότης και διευθυντής εφημερίδας Σταύρος Παναγιωτόπουλος βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του την ώρα του πρωινού καφέ με την πλάτη γυρισμένη προς το παράθυρο, να κοιτάζει το χιόνι που πέφτει. Η Δώρα, η έμπειρη Αστυνόμος που αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση, τυχαίνει να έχει μεγαλώσει μέσα στην εφημερίδα, ως κόρη ενός παλαίμαχου, απολυμένου από τον νεκρό, αστυνομικού συντάκτη. Η έρευνά της για το ποιος σκότωσε τον διευθυντή συναντά πολλά εμπόδια, που αποκαλύπτονται καθώς ανακρίνει παλιούς γνωστούς, αλλά και νέους εργαζόμενους στην εφημερίδα. Παίζουν: Κόρα Καρβούνη, Ελένη Κουτσιούμπα, Βασίλης Μαγουλιώτης, Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Σιάτρας και Κωνσταντία Τάκαλου.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης θα διαθέσει online, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου» σημειώνει ο Ανδρέας Φλουράκης. «Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού. Τις ονόμασα έτσι γιατί η πυραμίδα είναι και ένα ταφικό σύμβολο που σχετίζεται άμεσα με τη μεταθανάτια ζωή, καθώς το σχήμα της συμβολίζει μια σκάλα προς τον ουρανό. Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, μια εποχή για γερά νεύρα, που τους αποσυντονίζει, τους βγάζει από τον άξονά τους και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Πέμπτη 31/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.



Πέμπτη 31/12

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Μια σειρά έργων του Theros Theatre Ensemble από όλο το φάσμα των τεχνών, με τίτλο «Μεταμφιέσεις», βασισμένη στο έργο «η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο www.grammiorizontos.com. Στον κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, κάθε εβδομάδα, ένας καινούριος καλεσμένος παραλαμβάνει τη «γραμμή του ορίζοντος» και παραδίδει ένα επεισόδιο μίας ώρας· μια δική του εκδοχή «της γραμμής». Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος- Ίκαρος Μπαμπασάκης. «Γιατί το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι να νυχτώνει σιγά σιγά».

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» – Δημήτρης Βερύκιος

Η παράσταση «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» ανεβαίνει στην σκηνή του eStage.gr, από την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30. Ο Δημήτρης Βερύκιος σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον μονόλογο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής», από το ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, συνεχίζοντας να εμπνέεται από το πνεύμα του μεγάλου συγγραφέα και διανοητή. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην σκοτεινή περίοδο της Ιεράς Εξέτασης, που στην κορύφωση της ο Μέγας Ιεροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει τον επανελθόντα στη Γη, Ιησού Χριστό, λίγο πριν τον ρίξει στην πυρά. Έτσι αρχίζει η σκοτεινή, άπνοη, αγωνιώδης νύχτα της Σεβίλλης.. Ο αέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά… Μια μνημειώδης σύγκρουση ανάμεσα στο Καλό και το Κακό.

Πέμπτη 31/12

Εισιτήριο: 10€, 12€ και 15€

Για πληροφορίες δείτε εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Πέμπτη 31/12

«Τέλος Καλό Όλα Καλά» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του θιάσου Shakespeare’s Globe μας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσουμε από το σπίτι μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές της. Παρακολουθήστε την παράσταση του σαιξπηρικού έργου «Τέλος Καλό Όλα Καλά», σε σκηνοθεσία John Dove. Ανατρέποντας τις συνήθεις προσδοκίες μιας σαιξπηρικής «κωμωδίας», το έργο αφορά την ιστορία της Ελένης, η οποία, αφού θεραπεύει από την ασθένεια τον Βασίλιά της Γαλλίας, ζητάει ως επιβράβευση τον Μπερτράμ, με τον οποίο είναι ερωτευμένη. Όμως εκείνος κάνει τα πάντα, ώστε να αποφύγει αυτή την ένωση. Παίζουν: Sam Cox, Sam Crane, Ellie Piercy, Janie Dee κ.α.

Πέμπτη 31/12

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Alice traverse le miroir» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville του Παρισιού παρουσιάζει, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021 και για συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων, τη γαλλόφωνη διαδικτυακή παράσταση «Alice traverse le miroir», σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το youtube. Το έργο, σε σκηνοθεσία Emmanuel Demarcy-Mota και θεατρική διασκευή Fabrice Melquiot, βασίζεται στον Lewis Carroll «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων». Παίζουν: Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Philippe Demarle κ.α. Μια συνέχεια των περιπετειών της Αλίκης σε ένα σύμπαν πιο ανησυχητικό από την Χώρα των Θαυμάτων. Σε αυτό τον παράξενο κόσμο όλα λειτουργούν ανάποδα: ο χρόνος, η απόσταση, η μνήμη, το πάνω, το κάτω, η πραγματικότητα… Η Αλίκη αψηφά τη βαρύτητα και συναντάει τις «απογόνους» της: Τη Ντόροθυ από τον «Μάγο του Οζ», τη Zazie του Raymond Queneau, καθώς και ένα σύγχρονο κορίτσι τη Rose, σε μια ονειροπόλα παράσταση. *Επόμενο live streaming 5/1.

Πέμπτη 31/12 | 15:00

Εισιτήριο: 10€ έως 22€

Γλώσσα: Γαλλικά

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Η υπόθεση της οδού Λουρσίν» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει διαδικτυακά, από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Η υπόθεση της οδού Λουρσίν» του Ευγένιου Λαμπίς, σε σκηνοθεσία Klaus Michael Grüber. Μετά από ένα πάρτι το προηγούμενο βράδυ ο Lenglumé ξυπνάει με κενό μνήμης. Ποιος είναι ο άγνωστος άντρας στο κρεβάτι του που αποκαλείται Mistingue και από που είναι; Η πρωινή εφημερίδα επιβεβαιώνει τους φόβους του. Ένα κορίτσι έχει δολοφονηθεί στην οδό Λουρσίν και όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν τους Lenglumé και Mistingue ως θύτες. Παίζουν: Udo Samel, Peter Simonischek, Imogen Kogge, Sylvester Growth και Roland Schäfer.

Πέμπτη 31/12 | 18:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Γλώσσα: Γερμανική

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων» – ΚΠΙΣΝ

Και αυτή τη χρονιά οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μια γιορτινή ιστορία μυστηρίου: «Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ήρωα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, για όλη την οικογένεια, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming, από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021. Ο διάσημος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Μέσα στο χαρούμενο βουητό της πόλης και ενώ όλοι ανταλλάσσουν δώρα, ο Σέρλοκ Χολμς νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα: για την υπόθεση του κλέφτη των Χριστουγέννων. Ψάχνει το γαλάζιο πετράδι, κυνηγάει τη μυστηριώδη γαλοπούλα και, κάτω από τις χιονισμένες στέγες, ανακαλύπτει στοιχεία που θα τον οδηγήσουν όλο και πιο κοντά… όχι μόνο στη λύση του μυστηρίου αλλά και στο νόημα των Χριστουγέννων.

Πέμπτη 31/12 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη» – ΚΠΙΣΝ

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη», μια pocket size, δωρεάν διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη παράσταση από το Vlefaro Live Cinema, θα παρουσιαστεί live streaming, από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 έως την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στις 17;30, μέσω της σελίδας snfcc.org/MrsVlefaridouSantaClaus , της σελίδας του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία: Θάνος Κοσμίδης-Αγγελική Μπόζου. Κείμενο, μουσική, πλήκτρα, γιουκαλίλι, Ξωτικό Ρίζι-Μίζι: Θάνος Κοσμίδης. Κατασκευές, live ζωγραφική, Δεσποινίς Σου / κα Βλεφαρίδου: Αγγελική Μπόζου.

Πέμπτη 31/12 | 17:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Πέμπτη 31/12| Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Πέμπτη 31/12| Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Μουσικό Θέατρο

Ριγκολέττο – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, με ένα αφιέρωμα στον εμβληματικό τενόρο Λουτσιάνο Παβαρόττι. Ακολουθεί την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 η όπερα «Ριγκολέττο» του Τζουζέπε Βέρντι, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βίκτωρος Ουγκώ «Ο Βασιλιάς Διασκεδάζει». Μια παραγωγή του 1981, σε μουσική διεύθυνση James Levine. Ο Παβαρόττι υποδύεται τον τον εκλεπτυσμένο και απερίσκεπτο Δούκα της Μάντοβας, ο οποίος προδίδει την αθώα Τζίλντα, (Christiane Eda-Pierre) με τραγική κατάληξη. Ο Louis Quilico ενσαρκώνει τον Ριγκολέττο, τον γελωτοποιό της αυλής, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τον Δούκα μακριά από την κόρη του Τζίλντα.

Πέμπτη 31/12

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης: Live streaming της οπερέτας «Η Νυχτερίδα»

Η Κρατική Όπερα της Βιέννης παρουσιάζει, μέσω live streaming, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) την οπερέτα του Johann Strauss II «Η Νυχτερίδα». Μια παραγωγή, σε σκηνοθεσία Otto Schenk και μουσική διεύθυνση Cornelius Meister. Παίζουν: Georg Nigl, Camilla Nylund, Jochen Schmeckenbecher, Okka von der Damerau και Michael Laurenz. Η πλοκή ξεδιπλώνεται γύρω από έναν χορό που οργανώνεται από τον Πρίγκιπα Ορλόφσκι.

Πέμπτη 31/12 | 19:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«The War of the Worlds» – The Show Must Go On

Το επίσημο κανάλι του Andrew Lloyd Webber στου youtube, «The Show Must Go On», συνεχίζει να προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, μερικά από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2021 θα έχετα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση του μιούζικαλ του Jeff Wayne «The War of the Worlds». Μια παραγωγή του 2006 βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χ. Τζ. Γουέλς.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Πέμπτη 31/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Χορός

Teatro di San Carlo Dance Gala

Το Teatro di San Carlo της Νάπολης παρουσιάζει, από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021, στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), εορταστικό γκαλά χορού, για on demand online παρακολούθηση, με τη συμμετοχή του μπαλέτου και της ορχήστρας του θιάσου. Ο μαέστρος Nicola Giuliani και οι σολίστ Annachiara Amirante, Claudia D’Antonio, Luisa Ieluzzi, Stanislao Capissi, Alessandro Staiano και Danilo Notaro θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με κομμάτια από διάσημα μπαλέτα όπως ο «Καρυοθράυστης» του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι (χορογραφία: Stéphane Fournial – Soimita Lupu), «Η μπαγιαντέρα» του Λουδοβίκου Μίνκους (χορογραφία: Μαριούς Πετιπά) κ.α.

Πέμπτη 31/12 | 19:00

Εισιτήριο: 1.09€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Πέμπτη 31/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Nutcracker Delights» – English National Ballet

Το English National Ballet προσφέρει για τους θεατές, ως χριστουγεννιάτικο δώρο, την παράσταση «Nutcracker Delights», διαθέσιμη, για δωρεάν online παρακολούθηση, έως τις 23 Ιανουαρίου 2021. Ο θίασος από την ίδρυσή του προσφέρει κάθε χρόνο μια διαφορετική εκδοχή του «Καρυοθραύστη». Η φετινή-εορταστική παράσταση (2020) περιλαμβάνει μια συλλογή από αγαπημένα τμήματα της χορογραφίας του Wayne Eagling, όλα συνδευόμενα από τη μεγαλειώδη μουσική του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, σε ολοκαίνουρια ενορχήστρωση από τον Gavin Sutherland. Παίζουν: Natascha Mair, Erina Takahashi, Joseph Caley, Aitor Arrieta.

Πέμπτη 31/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.