Netflix: Πώς θα ήταν τα εξώφυλλα αγαπημένων, πρωτότυπων σειρών εάν ήταν βιβλία;

Στην καραντίνα πολλοί από εμάς βρήκαμε διέξοδο σε δημιουργικά χόμπι. Ξεκινήσαμε να κάνουμε γυμναστική, να μαγειρεύουμε, να ζωγραφίζουμε. Το διάβασμα αποδείχθηκε ακόμα μία δημιουργική διέξοδος για αρκετό κόσμο, με αποτέλεσμα τα βιβλία να γίνονται σήμερα πιο δημοφιλή από ποτέ!

Παρ’ όλα αυτά, τα βιβλία και το διάβασμα δεν είναι για όλους. Η τηλεόραση και πόσο μάλλον οι συνδρομητικές πλατφόρμες, όπως το Netflix, γνώρισαν επίσης μία αρκετά μεγάλη ώθηση κατά τη διάρκεια της καραντίνας, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που βρήκαν την ευκαιρία (και τον χρόνο) να ξεκινήσουν νέες σειρές, ή να πραγματοποιήσουν μαραθώνιους προβολής ταινιών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των συνδρομητών του Netflix αυξήθηκε κατά 30 εκατομμύρια μέσα στο 2020, καθιστώντας το ως την πιο αγαπημένη συνδρομητική πλατφόρμα του κοινού!

Το Netflix είναι υπεύθυνο για μερικές από τις μεγαλύτερες, πιο δημοφιλείς πρωτότυπες σειρές που είδαμε στις οθόνες μας τα τελευταία χρόνια. Από το Stranger Things έως το Orange Is The New Black – κάθε ένας από εμάς θα βρει στην πλατφόρμα τη σειρά εκείνη που θα του ταιριάζει καλύτερα. Ωστόσο, έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν εάν οι δημοφιλείς, πρωτότυπες σειρές του Netflix ήταν βιβλία; Θα θέλαμε να τα διαβάσουμε; Αυτό σκέφτηκαν και κάποιοι designers σε συνεργασία με την εταιρεία Climadoor και σχεδίασαν τα εξώφυλλα για τις πιο αγαπημένες σειρές του Netflix, εάν αυτές ήταν…vintage βιβλία!

#1 Stranger Things



#2 Tiger King

#3 Orange Is The New Black



#4 The Umbrella Academy

#5 Ratched



#6 Bojack Horseman

Πηγή: BoredPanda