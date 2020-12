Online Agenda: 10 προτάσεις με συναυλίες για σήμερα 25 Δεκεμβρίου

Μουσική

«Ο Αλλιώτικος Καρυοθραύστης» – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Ανήμερα Χριστουγέννων στις 18:00, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα ξαναζωντανέψει τον δικό της, «Αλλιώτικο Καρυοθραύστη». Το ευφάνταστο animation που δημιούργησαν ο Γιώργος Μόλβαλης και ο ζωγράφος Νίκος Πολυχρονόπουλος. Ο «Αλλιώτικος Καρυοθραύστης» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017, πρόσφατα τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο στο Athens Animfest A’, έχοντας ήδη αγγίξει τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Την online συναυλία θα μπορείτε να παρακολουθήσετε στη σελίδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο facebook αλλά και στο YouTube κανάλι της.

Παρασκευή 25/12 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Ο Καρυοθραύστης» στη μεταγραφή για 2 πιάνα – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το απόγευμα των Χριστουγέννων, μία συναυλία για όλη την οικογένεια, στο πλαίσιο των δωρεάν διαδικτυακών της μεταδόσεων. H αριστουργηματική σουίτα από το διάσημο μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι «Ο Καρυοθραύστης», στη μεταγραφή για 2 πιάνα του Νικόλα Οικονόμου, αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες και απαιτητικές συνάμα του είδους, για το συγκεκριμένο έργο. Συμμετέχουν: Οι πιανίστες Μαριλένα Λιακοπούλου και Ειρήνη Γαβριηλίδου, στα δύο νέα πιάνα της ΚΟΘ και η Ιωάννα Γεωργαντά στην αφήγηση του κλασικού παιδικού παραμυθιού του Ε.Τ.Α. Χόφμαν «Ο Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς Ποντικός». Διαδικτυακή μετάδοση από το Κανάλι της ΚΟΘ στο Youtube και τη Σελίδα της ΚΟΘ στο Facebook.

Παρασκευή 25/12 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Choral Christmas – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δωρεάν online διαδικτυακών της μεταδόσεων, παρουσιάζει ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 16:00, τη συναυλία «Chorus Christmas» με τη Μεικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης, σε μουσική διεύθυνση Μαίρης Κωνσταντινίδου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: «Merry Christmas» – τραγούδι του John Williams (1932) από την ταινία «Home Alone», «Christmas long ago» – Z. Katris, «Χριστούγεννα» – από το μιούζικαλ «Σκρουτζ» του Αντώνη Καρατζίκη, Κάλαντα Προποντίδας – Παραδοσιακά κάλαντα (Μιχάλης Αδάμης 1929-2013), Κάλαντα Καστοριάς – Παραδοσιακά κάλαντα και Christmas medley.

Παρασκευή 25/12 | 16:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή με την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού -Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η ιστορική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία έχει στο ενεργητικό της συμμετοχές σε συναυλίες εντός και εκτός συνόρων, σε πολιτιστικά δρώμενα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, αλλά και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, επέλεξε για την δωρεάν online χριστουγεννιάτικη γιορτή της στο Μέγαρο, την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, στις 14:00, κάλαντα και αγαπημένες μελωδίες από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο («Adelste Fideles», «Joy to the World», «Deck the Halls» κ.λπ.). Θα τις ερμηνεύσει υπό τη διεύθυνση του Πλωτάρχη Γεωργίου Τσιλιμπάρη.

Παρασκευή 25/12 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών εορταστικών εκδηλώσεών του, παρουσιάζει ανήμερα τα Χριστούγεννα, στις 21:00, τη δωρεάν διαδικτυακή συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης, με έργα των Α.Corelli και J.S Bach. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσα από την στην πλατφόρμα πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο www.e-thessalonikiculture.gr .

Παρασκευή 25/12 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Half Note Jazz Club On Demand

Αν και η πανδημία μας κρατάει ακόμη μακριά από την ζωντανή μουσική που τόσο αγαπούμε, τo Half Note Jazz Club προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα και σε ειδική τιμή για τους φίλους του στην Eλλάδα, μία μοναδική εορταστική on demand virtual παράσταση σε streaming με την χωρίς αμφιβολία σπουδαιότερη jazz big band του κόσμου, την Jazz At Lincoln Center Orchestra με τον Wynton Marsalis και κορυφαίους guests. Kurt Elling, Rubén Blades, Catherine Russell, Ashley Pezzotti κ.α.. Οι φίλοι της jazz – μικροί και μεγάλοι – και φίλοι του Half Note Jazz Club έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν on demand, έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020, μια μοναδική στο πνεύμα των χριστουγέννων παράσταση σε ειδική τιμή.

Παρασκευή 25/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 25$

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο – Fondazione Arena di Verona Teatro Filarmonico

Το Fondazione Arena di Verona – Teatro Filarmonico παρουσιάζει την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, στις 5.15 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), online χριστουγεννιάτικο κονσέρτο με τις ερμηνεύτριες Rosa Feola και María José Siri, σε μουσική διεύθυνση Daniel Oren. Στη μουσική αυτή εκδήλωση θα περιλαμβάνονται έργα των Corelli, Handel, Tchaikovsky, Schubert, Verdi κ.α.

Παρασκευή 25/12 | 5:15 μ.μ.

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

RPO presents English Masters – Royal Philarmonic Orchestra

Η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου προσφέρει, στο πλαίσιο του κύκλου «RPO presents English Masters», για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι της στο youtube, έως τις 5 Ιανουαρίου 2021, συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Ραλφ Βον Γουίλιαμς. Κατά τη διάρκεια της μουσικής αυτής εκδήλωσης ο διακεκριμένος μαέστρος Vasily Petrenko διευθύνει τα έργα του Βον Γουίλιαμς «The Wasps Overture», σκηνική μουσική πάνω στο έργο του Αριστοφάνη «Σφήκες» και «Walton’s Façade Suites No.1 & 2».

Παρασκευή 25/12 | Διαθέσιμη έως 5/1

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Philharmonia Sessions: Beethoven’s Prometheus

Ο Μπετόβεν έγραψε την μουσική μπαλέτου για την παραγωγή «Τα δημιουργήματα του Προμηθέα» (1801), σε έντεκα μέρες. Εδώ ο Προμηθέας καλεί τον Απόλλωνα, Θεό της Μουσικής, τις Μούσες και μια ομάδα άλλων θεοτήτων να διδάξουν τα δημιουργήματά του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Σε αυτή την διαχρονική και τόσο επίκαιρη ιστορία θα μας καθοδηγήσουν η βρετανική ορχήστρα Philharmonia, με τον μαέστρο Esa-Pekka Salonen και τον ηθοποιό Stephen Fry, ο οποίος αφηγείται την ιστορία αυτού του μπαλέτου, με νέο κείμενο από τον Gerard McBurney και εικονογράφηση της Hillary Leben. Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν online παρακολούθηση.

Παρασκευή 25/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο για παιδιά – Σκάλα του Μιλάνου



Το πρωί των Χριστουγέννων, στις 12:00 (ώρα Ελλάδος), η Σκάλα του Μιλάνου παρουσιάζει το πρώτο από τα διαδικτυακά κονσέρτα για παιδιά, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το μουσικό παραμύθι ο «Πέτρος και ο Λύκος» του Ρώσου συνθέτη Σεργκέι Προκόφιεφ πλάι στο «Κοντσέρτο για Κλαρινέτο» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότζαρτ. Την ορχήστρα της La Scalla θα διευθύνει η Eun Sun Kim. Στον ρόλο του αφηγητή θα βρίσκονται οι Giovanni Storti και Giacomo Poretti. Παρουσιάζει ο Nicola Savino.