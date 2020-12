Online Agenda: 36 προτάσεις προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 23 Δεκεμβρίου

Θέατρο

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στον ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος. Αλέξανδρος Ωνάσης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Μαζί τους 20 ακόμα ηθοποιοί.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ξένες Πόρτες – Μάνος Ελευθερίου» – Θέατρο Σταθμός

Στο πλαίσιο των online εορταστικών εκδηλώσεων του, με το ξεχωριστό αφιέρωμα στη δημοφιλή ηθοποιό Νένα Μεντή, το Θέατρο Σταθμός διαθέτει δωρεάν, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, την παράσταση του καλλιτεχνικού του διευθυντή Μάνου Καρατζογιάννη, «Ξένες Πόρτες – Μάνος Ελευθερίου», που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2019 στην Πειραιως 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για ένα αδημοσίευτο κείμενο που ηχογράφησε και απομαγνητοφώνησε ο Μάνος Ελευθερίου και, πέντε χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, το εμπιστεύτηκε στη Νένα Μεντή. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στη Σύρο από τις αρχές του 20ού αιώνα κι έπειτα, μέσα από τη διήγηση της γιαγιάς του Ευαγγελίας Διγενή. Στη σπαρακτική αυτή διήγηση ζωντανεύουν τα βασικά μοτίβα του έργου του μεγάλου ποιητή και στιχουργού, όπως η σκληρότητα της επαρχίας, η κοινωνική αδικία, η μελαγχολία και ο φόβος του θανάτου.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Βερβερίτσα» – viva.gr

Η κωμωδία «Βερβερίτσα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Μουτσινά, ετοιμάζεται για την πρώτη της διαδικτυακή προβολή, διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο, από την Τετάρτη 23 έως και την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, μέσω viva.gr. Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία σειρά αστείων και τρομακτικών γεγονότων που συμβαίνουν στον Μενέλαο Φονιά (Νίκο Μουτσινά) και στη γυναίκα του Άννα-Μαρίζα Φονιά (Μαρία Σολωμού). Το ζευγάρι, μετά από πολλές συνεδρίες σε σύμβουλο γάμου, αποφασίζει να πάει στα γενέθλια της αδελφής του Μενέλαου και χάνεται σε ένα δάσος. Το έργο του Νίκου Μουτσινά αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήματα των σύγχρονων ζευγαριών και τα μετατρέπει σε ξεκαρδιστικές σκηνές πάνω στο θεατρικό σανίδι.

Τετάρτη 23/12 | 21:00

Ειστήριο: 14.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Από την Αντιγόνη στη Μήδεια» – viva.gr

H παράσταση «Από την Αντιγόνη στη Μήδεια», σε κείμενο – σκηνοθεσία – video art Κώστα Γάκη, θα είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές, από τις 23 έως τις 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:00, μέσω της viva.gr. Το έργο αποτελεί έναν ύμνο στη γυναίκα. Ένα έργο με το οποίο η ομάδα θεάτρου Άναμ(μ)α φέρνει την τραγωδία κοντά στο κοινό με έναν εντελώς φρέσκο και σύγχρονο τρόπο, δημιουργώντας γέφυρες με γυναικείες μορφές του σήμερα όπως η Μάγδα, η Ελένη, μια ανώνυμη πρόσφυγας στη Μόρια, μια ποιήτρια από την Ικαρία, ένα ξανθό κορίτσι από την Παλαιστίνη…

Τετάρτη 23/12 | 20:00

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Μια σειρά έργων του Theros Theatre Ensemble από όλο το φάσμα των τεχνών, με τίτλο «Μεταμφιέσεις», βασισμένη στο έργο «η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο www.grammiorizontos.com. Στον κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, κάθε εβδομάδα, ένας καινούριος καλεσμένος παραλαμβάνει τη «γραμμή του ορίζοντος» και παραδίδει ένα επεισόδιο μίας ώρας· μια δική του εκδοχή «της γραμμής». Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στις 19:30, στο πρώτο επεισόδιο η Ηλέκτρα Ελληνικιώτη εγκαινιάζει τον κύκλο των ραδιοφωνικών εκπομπών, με ένα επεισόδιο-καλωσόρισμα.

Τετάρτη 23/12 | 19:30

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζονται online, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου με το διήγημα του Βασίλη Δανέλλη «Καλωσόρισες στην κόλαση, γλυκιά μου», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Οι ηθοποιοί Στέλλα Βογιατζάκη, Πολύδωρος Βογιατζής, Aκύλλας Καραζήσης, Δημήτρης Μπίτος, Άλκηστη Πουλοπούλου, Άντα Πουράνη και Χάρης Φραγκούλης μας μεταφέρουν με τις φωνές τους στη σκοτεινή και αγωνιώδη ατμόσφαιρα του διηγήματος. Η ακαταμάχητη Αλεξάνδρα, που εργάζεται στην υποδοχή του μαγαζιού, ακροβατεί ανάμεσα στο φλερτ του επιχειρηματία Δημήτρη Σίμογλου και του συνεσταλμένου νεαρού Μάριου. Και οι δύο τη διεκδικούν και συγκρούονται για να την κατακτήσουν. Μόνο αφού η Αλεξάνδρα υποκύψει στο φλερτ του Σίμογλου, αποκαλύπτονται και τα πραγματικά της κίνητρα. Η συμπαθής, κατά τα άλλα, ηρωίδα δεν είναι παρά μια συστηματική και αδίστακτη εκβιάστρια. Πολύ γρήγορα, όμως, φαίνεται πως έχει υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις της και οδηγείται σε μια παγίδα.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.



Τετάρτη 23/12

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί διαδικτυακά, από τις 17 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Τετάρτη 23/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν):

«Επικίνδυνος Οίκτος» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει διαδικτυακά, από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου (18:00 ώρα Ελλάδος) έως την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου (18:00 ώρα Ελλάδος), την παράσταση της νουβέλας του Στέφαν Τσβάιχ, «Επικίνδυνος Οίκτος», σε σκηνοθεσία Stefan Zweig και διασκευή του ίδιου με τους James Yeatman, Maja Zade και τον θίασο. Ο νεαρός στρατιώτης Hofmiller, κατά τη διάρκεια ενός σουαρέ στο κάστρο του Βαρόνου Kekesfalva, προσβάλει άθελά του την κόρη του οικοδεσπότη, Edith. Στην προσπάθειά του να ζητήσει συγνώμη της στέλνει λουλούδια και η ίδια ανταποδίδει με πρόσκληση για τσάι. Καθώς η Edith, μέρα με τη μέρα, ερωτεύεται τον νεαρό στρατιώτη, ο ίδιος προσπαθεί να ανταποδώσει τα συναισθήματά της μόνο από οίκτο, οδηγώντας την στην απελπισία και την οργή. Ο Τσβάιχ υφαίνει μια συνταρακτική αφήγηση για το τι γίνεται όταν ο οίκτος εσφαλμένα θεωρείται πως είναι έρωτας και παρουσιάζει με ευφυή τρόπο τις καταστροφικές συνέπειες που αντιμετωπίζει όποιος ξυπνά το πάθος σε κάποιον χωρίς να μπορεί να ανταποδώσει.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Με αγγλικούς υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

«A Christmas Carol» – Old Vic: In Camera

Το ιστορικό Old Vic του Λονδίνου, στο πλαίσιο της σειράς «Old Vic: In Camera», παρουσιάζει, από τις 12 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live streaming, τη θεατρική διασκευή της κλασικής νουβέλας του Τσάρλς Ντίκενς, «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Matthew Warchus και διασκευή Jack Thorne. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του κακότροπου Εμπενίζερ Σκρουτζ βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Andrew Lincoln.

Τετάρτη 23/12 (15:00 και 21:00, ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: Από 55£ έως 80£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Μέσω zoom. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων» – ΚΠΙΣΝ

Και αυτή τη χρονιά οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μια γιορτινή ιστορία μυστηρίου: «Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ήρωα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, για όλη την οικογένεια, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming, από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021. Ο διάσημος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Μέσα στο χαρούμενο βουητό της πόλης και ενώ όλοι ανταλλάσσουν δώρα, ο Σέρλοκ Χολμς νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα: για την υπόθεση του κλέφτη των Χριστουγέννων. Ψάχνει το γαλάζιο πετράδι, κυνηγάει τη μυστηριώδη γαλοπούλα και, κάτω από τις χιονισμένες στέγες, ανακαλύπτει στοιχεία που θα τον οδηγήσουν όλο και πιο κοντά… όχι μόνο στη λύση του μυστηρίου αλλά και στο νόημα των Χριστουγέννων.

Τετάρτη 23/12 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Χριστούγεννα Ξανά» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης διαθέστει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, τη, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, από τις 19:00, το μιούζικαλ για μικρούς και μεγάλους «Χριστούγεννα Ξανά», μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του στο youtube. Ποιος επιθυμεί την κατάργηση των Χριστουγέννων; Μόνο ο προαιώνιος εχθρός τους, οι αγέλαστοι καλικάντζαροι! Πριν είκοσι χρόνια στο γιορτινό τραπέζι του βασιλιά των ανθρώπων για τα Χριστούγεννα, οι καλικάντζαροι βρίσκουν την ευκαιρία να βάλουν σε εφαρμογή το πονηρό σχέδιο τους. Μεταμορφώνονται σε ανθρώπους και στήνουν ένα σκοτεινό σχέδιο και ξεγελούν τον βασιλιά. Σκοπό έχουν να ξεραθεί το δέντρο της ζωής και να μην ανθίσει ποτέ ξανά η χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων. Σκηνοθεσία: Ευθύμης Χρήστου. Με τους: Σεβαστή Αϊβαζίδου, Παναγιώτη Αρέτη, Γεωργία Αλεξανδρίδη, Βαγγέλη Δισλάκη, Χαρούλα Ζτούπα κ.α.

Τετάρτη 23/12 | Από τις 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη» – ΚΠΙΣΝ

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη», μια pocket size, δωρεάν διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη παράσταση από το Vlefaro Live Cinema, θα παρουσιαστεί live streaming, από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 έως την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στις 17;30, μέσω της σελίδας snfcc.org/MrsVlefaridouSantaClaus , της σελίδας του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία: Θάνος Κοσμίδης-Αγγελική Μπόζου. Κείμενο, μουσική, πλήκτρα, γιουκαλίλι, Ξωτικό Ρίζι-Μίζι: Θάνος Κοσμίδης. Κατασκευές, live ζωγραφική, Δεσποινίς Σου / κα Βλεφαρίδου: Αγγελική Μπόζου.

Τετάρτη 23/12 | 17:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand διαδικτυακή παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρ0

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Μουσικό Θέατρο

«Cendrillon» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν online αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 η όπερα «Cendrillon» του Jules Massenet, οπερατική διασκευή της ιστορίας της Σταχτοπούτας. Μια παραγωγή του 2018, σε σκηνοθεσία Laurent Pelly και μουσική διεύθυνση Bertrand de Billy. Στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η Αμερικανίδα μεσόφωνος Joyce DiDonato. Συμμετέχουν: Kathleen Kim, Alice Coote, Stephanie Blythe και Laurent Naouri.

Τετάρτη 23/12

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«The Sea Between My Soul» – Ίδρυμα Ωνάση

Το ροκ μιούζικαλ «The Sea Between My Soul» του Raed Yassin κάνει live παγκόσμια πρεμιέρα, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, στο επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Ταριχευμένα ζώα καταλαμβάνουν τη σκηνή και τραγουδούν για τη μακρά ιστορία θανάτων και φόνων στη Μεσόγειο. Μπορεί το παράλογο τραγούδι τους να αποκαλύψει κάτι για τον κόσμο γύρω μας; Η υβριδική διεπιστημονική πρακτική του Ραέντ Γιασίν αποτυπώνεται σε μια πολυαισθητηριακή θεατρική παράσταση και μια μουσικογλυπτική φαντασμαγορία.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμο έως 26/12

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου διαθέτει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, μια σειρά εορταστικών online μεταδόσεων μερικών από των δημοφιλέστερων παραγωγών της.

Από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 27 Δεκεμβρίου 2020 μπορείτε να παρακολουθήσετε σε on demand online προβολή την όπερα των Μότσαρτ και Ντα Πόντε, «Ντον Τζιοβάνι», σε σκηνοθεσία Kasper Holten, με τιμή ενοικίασης 2.77€.

Ενώ, από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 11 Ιανουαρίου 2021, μπορείτε να παρακολουθήσετε, επίσης σε on demand προβολή την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, «Λα Μποέμ», σε μουσική διεύθυνση Emmanuel Villaume, με τιμή ενοικίασης 2.74€.

Επιπλέον, από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, διατίθενται, δωρεάν, ηχητικά αρχεία των παραγωγών της όπερας του Μότσαρτ «Ο γάμος του Φίκγαρο» (έως 24 Δεκεμβρίου 2020), σε μουσική διεύθυνση Antonio Pappano και της όπερας «Φάλσταφ» του Τζουζέπε Βέρντι (έως 30 Δεκεμβρίου), σε μουσική διεύθυνση Nicola Luisotti.

Τετάρτη 23/12

«Sunset Boulevard in Concert» – Curve Theatre

Το Curve Theatre του Λονδίνου παρουσιάζει, από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, την βραβευμένη παραγωγή του μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber «Sunset Boulevard», σε online stream προβολές. Μια concert- performance, σε σκηνοθεσία Nikolai Foster. Βασισμένο στο ομότιτλο φιλμ του Billy Wilder, το μιούζικαλ λαμβάνει χώρα μια ταραχώδη παραμονή πρωτοχρονιάς στο Hollywood της δεκαετίες του 40΄ και αποτελεί μια συναρπαστική ιστορία έρωτα και εμμονών. Παίζουν η Ria Jones, στον εμβληματικό ρόλο της σταρ του βωβού κινηματογράφου Norma Desmond και ο Danny Mac ως ο αδέκαρος σεναριογράφος Joe Gillis.

Τετάρτη 23/12 | 16:30 και 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 20£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Τετάρτη 23/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

«Καβαλερία Ρουστικάνα» – Teatro di San Carlo

Το Teatro San Carlo της Νάπολης μας δίνει τη δυνατότητα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020, να νοικιάσουμε την παράσταση της όπερας του Πιέτρο Μασκάνι «Καβαλερία Ρουστικάνα». Μια παραγωγή του 2020, σε μουσική διεύθυνση Juraj Valčuha, με τους Elīna Garanča, Jonas Kaufmann και Claudio Sgura. Η όπερα, που εγκαινίασε την περίοδο του Ιταλικού Βερισμού, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζιοβάννι Βέργκα. Στην αγροτική Σικελία του 1880 ο Turiddu επιστρέφει από την στρατιωτική του θητεία και ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Lola έχει παντρευτεί κάποιον άλλον. Θέλοντας να την κάνει να ζηλέψει, ο Turridu συνάπτει σχέση με την αφελή, νεαρή Santuzza, η οποία τρέφει αληθινά συναισθήματα γι’ αυτόν. Καθώς, το πάθος των παλιών εραστών, όμως, αναζωπυρώνεται, η τραγωδία είναι μόνο μερικά βήματα μακριά.

Τετάρτη 23/12

Διαθέσιμη για 24 ώρες

Εισιτήριο: 2,99€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Χορός

«Πέερ Γκυντ» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση μπαλέτου «Πέερ Γκυντ», σε χορογραφία Edward Clug, βασισμένη στην μουσική του Edvard Grieg για το ομότιτλο έμμετρο θεατρικό έργο του Ερρίκου Ίψεν. Παίζουν: Jakob Feyferlik, Alice Firenze, Eno Peci, Zsolt Török κ.α.

Τετάρτη 23/12 | 21:00

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τετάρτη 23/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία των Μουσικών της Καμεράτας – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:30, την δωρεάν, Χριστουγεννιάτικη διαδικτυακή συναυλία των Μουσικών της Καμεράτας – Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής, «Μουσική Μπαρόκ για τα Χριστούγεννα», υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Μια βραδιά φιερωμένη σε αριστουργήματα σπουδαίων ιταλών συνθετών, όπως, μεταξύ άλλων, του Antonio Vivaldi, του Arcangelo Corelli και του Francesco Manfredini. Σε αυτή τη διαδικτυακή μετάδοση, τo αθηναϊκό σύνολο –γνωστό στο εξωτερικό ως Armonia Atenea ερμηνεύει δημοφιλέστατες μελωδίες από concerti grossi και pastorales. Έργα αναγνωρίσιμα από τον σημερινό ακροατή που έκαναν διάσημους τους δημιουργούς τους σε ολόκληρη την Ευρώπη του 18ου αιώνα και προετοίμασαν το έδαφος για τις μεγάλες θρησκευτικές συνθέσεις της κλασικής και ρομαντικής περιόδου.

Τετάρτη 23/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Between Times: Συναυλία Μουσικής Δωματίου – Heraklion Arts and Culture

Το ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακελίου, Heraklion, Arts and Culture, παρουσιάζει, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:15, τη δωρεάν διαδικτυακή συναυλία μουσικής δωματίου για κλαρινέτο, βιολοντσέλο και πιάνο σε ένα πλούσιο πρόγραμμα ντουέτων και τρίο. Με αφετηρία το έργο «Between Times», ταξιδεύουμε μουσικά μέσα από αγαπημένα έργα μουσικής δωματίου, όπως την «Πρώτη Ραψωδία για κλαρινέτο και πιάνο» του Claude Debussy, τα «Τρία Φανταστικά Κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο» του Robert Schumann και το υπέροχο «Τρίο για κλαρινέτο, βιολοντσέλο και πιάνο» του Gabriel Faure. Ένα ταξίδι στο ρομαντισμό και τον ιμπρεσιονισμό.

Τετάρτη 23/12 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε την συναυλία εδώ.

Half Note Jazz Club On Demand

Αν και η πανδημία μας κρατάει ακόμη μακριά από την ζωντανή μουσική που τόσο αγαπούμε, τo Half Note Jazz Club προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα και σε ειδική τιμή για τους φίλους του στην Eλλάδα, μία μοναδική εορταστική on demand virtual παράσταση σε streaming με την χωρίς αμφιβολία σπουδαιότερη jazz big band του κόσμου, την Jazz At Lincoln Center Orchestra με τον Wynton Marsalis και κορυφαίους guests. Kurt Elling, Rubén Blades, Catherine Russell, Ashley Pezzotti κ.α.. Οι φίλοι της jazz – μικροί και μεγάλοι – και φίλοι του Half Note Jazz Club έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν on demand, έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020, μια μοναδική στο πνεύμα των χριστουγέννων παράσταση σε ειδική τιμή.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 25$

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για την «Προσευχή πάνω σε ένα νανούρισμα» του Ταρκουίνιο Μέρουλα, σε σκηνοθεσία Ηλία Μαδούρου.

Τετάρτη 23/12

Διαθέσιμη έως 23/1/2021

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Εκθέσεις

«1821: Πριν και μετά» – Μουσείο Μπενάκη

Μέσα από ένα βίντεο, οι επιμελητές της έκθεσης «1821: Πριν και μετά» του Μουσείου Μπενάκη και ιστορικοί, Τάσος Σακελλαρόπουλος και Μαρία Δημητριάδου, μας ξεναγούν online στο στήσιμο της έκθεσης, που θα εγκαινιαστεί τον Μάρτιο του 2021. Η βιντεο-περιήγηση θα ξεκινήσει από το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, όπου θα ανακαλύψουμε την αφετηρία, το σκεπτικό, την ταυτότητα και τη δομή της έκθεσης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138, για να γευτούμε την ατμόσφαιρα της προετοιμασίας της. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τετάρτη 23/12

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ

Σινεμά

Νύχτες Πρεμιέρας: Δωρεάν online προβολές επτά ταινιών μικρού μήκους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σάς προσκαλεί σε μια εορταστική κινηματογραφική βόλτα στην Αθήνα με την online προβολή των επτά ταινιών μικρού μήκους που είχαν αναδειχθεί από το Athens Film Lab, από την ασφάλεια του σπιτιού σας, 21-31 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ (online.aiff.gr). Οι καθιερωμένοι/-ες πλέον δημιουργοί Ζακλίν Λέντζου, Ευθύμης Kosemund Σανίδης, Νίκος Πάστρας, Νατάσσα Ξύδη, Σύνη Παππά, Αριστοτέλης Μαραγκός και Ορφέας Περετζής μάς χαρίζουν την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά τους πάνω στην Αθήνα και μαζί μια ευκαιρία να δούμε την πόλη μέσα από τη νέα μας -προσωρινή- πραγματικότητα της καραντίνας και να την αγαπήσουμε ξανά.

Τετάρτη 23/12 | Διαθέσιμες έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

11o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες»

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες», έρχεται, 11-25 Δεκεμβρίου 2020, με ένα εορταστικό online πρόγραμμα. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 90 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, εκ των οποίων 18 Ελληνικές ταινίες, σε διάφορα είδη -όπως μυθοπλασία, τεκμηρίωση και κινούμενα σχέδια- πρόσφατης παραγωγής, από όλο τον κόσμο σε 12 κατηγορίες. Στις διαδικτυακές προβολές, τιμητική συμμετοχή έχει η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Nimic» με τον Ματ Ντίλον. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

11-25 Δεκεμβρίου

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

Εκδηλώσεις

«Digital Merry Tales» – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, μια σειρά online βίντεο, με τίτλο «Digital Merry Tales» .Τραγούδι, μουσική, παραμύθια, κάλαντα, μικρές αφηγήσεις κι εκμυστηρεύσεις, ευχές. Σε πείσμα των καιρών, αλλά με ευαισθησία, δύναμη κι αισιοδοξία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης προσκαλεί τον κόσμο να δει και να ακούσει κάτι όμορφο κι ανθρώπινο: Τριάντα τέσσερις καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, τραγουδοποιοί, μουσικοί, αφηγητές και παραμυθάδες, ηθοποιοί και σκηνοθέτες φτιάχνουν το δικό τους home video για όλους εμάς. Φοίβος Δεληβοριάς, Σαββίνα Γιαννάτου, Μυρτώ Παπαθανασίου, Φώτης Σιώτας, Δημήτρης Τσεκούρας, Γιάννης Διονυσίου, Παναγιώτης Κάιτατζης, Μάρθα Φριντζήλα, Βασίλης Μαντζούκης, Ναταλία Λαμπαδάκη , Δημήτρης Μυστακίδης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Ανθή Θάνου, Αλέξανδρος Μακρής, Σίμος Κακάλας, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Τάσος Ράτζος, Θεοδώρα Μπάκα κ.α.

Τετάρτη 23/12 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Δείτε τα βίντεο εδώ.

«Μετακίνηση 7» -Δημοτικό Θέατρο Περαιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Πατρίσια Απέργη, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Τετάρτη 23/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το 5ο βίντεο των Δημήτρη Καραντζα-Φοίβου Δεληβοριά εδώ.