Ο Ίαν ΜακΚέλεν έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού και το προτείνει ανεπιφύλακτα σε όλους

Ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν έλαβε το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού και δήλωσε ότι νιώθει «ευφορία», αλλά και «τυχερός».

Ο 81χρονος ηθοποιός, που αγαπήσαμε ως «Γκάνταλφ» στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, εμβολιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen Mary στο Λονδίνο.

«Όποιος έχει ζήσει όσο εγώ, είναι ζωνταντός επειδή έκανε εμβόλια» δήλωσε στο BBC ο διάσημος ηθοποιός.

Ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν πρόσθεσε επίσης ότι «ήταν μία πολύ ιδιαίτερη ημέρα» αυτή που έλαβε «χωρίς πόνο» και με «άνεση» το εμβόλιο από τον γιατρό Φιλ Μπένετ-Ρίτσαρντς. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε τη στιγμή, που ο γιατρός του έκανε το εμβόλιο.

«Δεν θα δίσταζα ούτε στιγμή να το προτείνω σε ολους» πρόσθεσε αργότερα σε ένα tweet ο ηθοποιός, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι νιώθει «πολύ τυχερός».

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020