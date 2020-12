16 ημέρες, 16 ταινίες για τη βία κατά των γυναικών

Το 2018, η κινηματογραφική εταιρεία Modern Films ξεκίνησε ένα διαγωνισμό για ταινίες μικρού μήκους με τίτλο 16 Days 16 Films σε συνεργασία με τη UK Says No More, μια εθνική εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση για την ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική βία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2020, ο διαγωνισμός επιστρέφει για τρίτη χρονιά, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Kering, έχοντας δεχτεί συμμετοχές από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, από όλες τις συμμετοχές επιλέγονται 16 ταινίες μικρού μήκους, με κάθε μία να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κάθε μέρα από τη Διεθνή Ημέρα του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και τη Διεθνή Ημέρα υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (25 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου). Κάθε ταινία σκηνοθετείται από μια γυναίκα και διερευνά τις πολλές μορφές βίας και ανισότητας με βάση το φύλο σε ένα 20λεπτο φιλμ.

Οι αναφορές για ενδοοικογενειακή βία έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορονοϊού, με τα τρία τέταρτα των γυναικών που ζουν σε κακοποιητικές σχέσεις να αναφέρουν ότι το lockdown κατέστησε πιο δύσκολο για αυτές να ξεφύγουν από τους θύτες τους. Άλλες μορφές κακοποίησης, όπως το «πορνό εκδίκησης», δηλαδή η μη συναινετική πορνογραφία, έχουν επίσης αυξηθεί.

«Με τον αριθμό των παγκόσμιων περιπτώσεων ενδοοικογενειακής κακοποίησης να έχουν αυξηθεί δραματικά μετά το παγκόσμιο lockdown, το 16 Days 16 Films μας επιτρέπει να φέρουμε θέματα που σχετίζονται με τη βία με βάση το φύλο στο προσκήνιο, επιτρέποντάς μας να υποστηρίξουμε περαιτέρω γυναίκες μέσω ταινιών που δημιουργήθηκαν από γυναίκες» λένε οι παραγωγοί Johanna von Fischer και Ginta Gelvan.

Οι επιλογές της Myriam Raja

Πέρυσι, η ταινία The Third Sorrow της σκηνοθέτιδας Myriam Raja ανακηρύχθηκε η νικήτρια του διαγωνισμού, ανάμεσα σε σχεδόν 150 υποβολές. Τώρα, η σκηνοθέτις έχει επιμεληθεί μια λίστα με πέντε ενδεικτικές επιλογές από το πρόγραμμα του τρέχοντος έτους. Οι επιλεγμένες ταινίες αντιμετωπίζουν θέματα όπως οι κακοποιητικές σχέσεις, η ντροπή και ταμπού γύρω από την εμμηνόρροια, η αποτυχία των αρχών να προστατεύσουν τα θύματα επιθέσεων, και πολλά άλλα.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιλογές της Myriam Raja παρακάτω και δείτε τις ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει εδώ. Μετά την τελική ταινία, η ψηφοφορία για το Βραβείο του Κοινού θα ανοίξει, εν όψει ειδικής προβολής και των 16 ταινιών στα μέσα Δεκεμβρίου.

Expensive Shit, Adura Onashile

Μια υπάλληλος σε νυχτερινό κλαμπ της Νιγηρίας αναγκάζεται, όταν απειλείται για τη ζωή της, να προσφέρει σε μια φίλη της ένα νοθευμένο ποτό. Οι επιλογές που θα κάνει εκείνο το βράδυ θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή όλων. Παρακολουθήστε το τρέιλερ της ταινίας εδώ.

Absent, Libby Burke Wilde

Ένα αγόρι προσφέρει σε μια φίλη του τη μπλούζα του, προκειμένου να κρύψει έναν λεκέ στο παντελόνι αίματος στο παντελόνι της, το οποίο η κοπέλα δέχεται ντροπιασμένη. Αυτή η ταινία αντιμετωπίζει το στίγμα και την ντροπή γύρω από την εμμηνόρροια, αποτυπώνοντας πως μια γυναίκα βιώνει κάτι τέτοιο από μικρή ηλικία, ενώ παράλληλα θίγει το θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης που δημιουργεί. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το τρέιλερ της ταινίας εδώ.

Halwa, Nirav Bhakta, Gayatri Bajpai

Μια μήτερα Ινδοαμερικανικής καταγωγής αποφασίζει να ξαναμιλήσει μέσω ίντερνετ σε έναν παλιό της έρωτα, μέχρι που το ανακαλύπτει ο κακοποιητικός άντρας της. Παρακολουθήστε το τρέιλερ εδώ.

Heart Eyes and a World, Rosie Morris

Good Thanks, You?, Molly Manning Walker

Μετά από την επίθεση που δέχτηκε, η Amy προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό που έγινε ώστε να συνεχίσει τη ζωή της. Η ταινία αυτή αντιμετωπίζει τη συναισθηματική καταπίεση και τις ενοχές που βιώνουν τα θύματα επιθέσεων, όταν δέχονται την απόρριψη φορέων που κανονικά υποχρεούνται να βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δείτε το τρέιλερ εδώ.