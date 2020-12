Ο Pharrell Williams ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, τη Black Ambition, η οποία θα υποστηρίξει μαύρους και Λατίνους επιχειρηματίες.

Σκοπός της δημιουργίας αυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης του μουσικού είναι να ισορροπήσει το πεδίο ανταγωνισμού για μη λευκούς επιχειρηματίες παρέχοντάς τους χρηματοδότηση, ευκαιρίες, καθοδήγηση και πρόσβαση. Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας της από την Τρίτη (1 Δεκεμβρίου), ο Williams ανακοίνωσε δύο διαγωνισμούς: The Black Ambition HBCU Prize και The Black Ambition Prize.

Τα βραβεία και οι προϋποθέσεις

Το Βραβείο Black Ambition HBCU, το οποίο συνεργάζεται με ιστορικά κολέγια και πανεπιστήμια μαύρων (HBSUs), θα προσφέρει βραβεία και καθοδήγηση για τους σημερινούς και πρώην φοιτητές των πανεπιστημίων, καθώς προετοιμάζονται για την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο σχεδιασμός, η υγειονομική περίθαλψη και η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Το έπαθλο που θα απονεμηθεί στον μεγάλο νικητή του Black Ambition HBCU Prize θα είναι ως και $ 250.000, ενώ εννέα επιπλέον ομάδες θα λάβουν μικρότερα έπαθλα. Επίσης, το βραβείο του άλλου διαγωνισμού, Black Ambition Prize, θα προσφέρει το έπαθλο 1 εκατομμυρίου δολαρίων (774.722 £) στον κορυφαίο νικητή και θα έχει επίσης εννέα επιπλέον ομάδες που θα λάβουν μικρότερα βραβεία.

Οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό αυτό είναι να έχουν τουλάχιστον έναν ιδρυτή ή συνιδρυτή που έχει αφρικανική/αφροαμερικάνικη καταγωγή ή/και λατινική/ισπανική καταγωγή και στις ομάδες πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) του HBCU.

Ο Williams είπε για τη φιλανθρωπική οργάνωση: «Τα πρόσφατα γεγονότα και οι τραγωδίες έχουν αποδείξει πως συνεχίζουν να υπάρχουν έντονες διαιρέσεις στην αμερικανική κοινωνία και εφόσον η επιχειρηματικότητα υπήρξε από καιρό ένα δόγμα του αμερικανικού ονείρου, οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν μακροχρόνια εμπόδια στην επιτυχία. Με τη φιλανθρωπική οργάνωση Black Ambition, έχουμε στόχο να βοηθήσουμε στην ενίσχυση των ταλαντούχων επιχειρηματιών και να καλύψουμε κάποια κενά που προκύπτουν από την περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρηματιών αυτών σε οικονομικούς πόρους».

We are working towards closing the opportunity and wealth gap through entrepreneurship. We invest capital and resources in high-growth startups founded by Black and Latinx HBCU students and entrepreneurs.

This is #BlackAmbition .•*https://t.co/2oHOpl7sht pic.twitter.com/7UicEXdsMD

— Black Ambition (@blackambitionpz) December 2, 2020