The Christmas Factory στην Τεχνόπολη: Ακυρώνεται και ανανεώνει το ραντεβού του για το 2021

To 2020 είναι μια χρονιά ιδιαίτερη. Με τις δυσκολίες της, με μια παραπάνω ανασφάλεια και με μια απειλή για την υγεία τη δική μας και των αγαπημένων μας προσώπων.

Με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία όλων μας και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, ο Άγιος Βασίλης δεν θα προσγειωθεί φέτος με το ελκηθρό του στον φιλόξενο χώρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, όπως κάθε χρόνο, αλλά θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι του με την οικογένειά του όπως και όλοι μας.

Έτσι, ακυρώνεται για φέτος το καθιερωμένο εδώ και επτά χρόνια ραντεβού στο γιορτινό The Christmas Factory με την ευχή να επανέλθει του χρόνου και να το γιορτάσουμε διπλά!

The Christmas Factory Santa’s Box

Επειδή όμως τα Χριστούγεννα είναι η διάθεση και η αγάπη που δείχνουμε στους ανθρώπους, δεν ακυρώνονται. Ο Άγιος Βασίλης μπορεί να μην επισκεφτεί φέτος το Christmas Factory στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αλλά δεν θα μας ξεχάσει. Ετοίμασε ένα μαγικό κουτί με δώρα, γλυκά και φυσικά ένα μοναδικό γράμμα γραμμένο από τον Άη Βασίλη ειδικά για εμάς!

Μπορείτε και εσείς να αγοράσετε το δικό σας box, να βάλετε τα στοιχεία σας και να λάβετε το μαγικό κουτί! Και αν θέλετε να το κάνετε και unboxing και να ταγκάρετε το προφίλ του @christmasfactory και που ξέρετε, μπορεί να το δει και να σας απαντήσει!