«All I Want For Christmas Is You»: Το επίσημο νούμερο 1 χριστουγεννιάτικο hit της Αγγλίας για το 2020;

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey μπορεί να φτάσει το νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το κλασικό εορταστικό τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, δεν έφτασε ποτέ το νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τη χρονιά που κυκλοφόρησε, έχασε την πρώτη θέση από το τραγούδι «Stay Another Day» των East 17, και έτσι έφτασε μόλις μέχρι τη δεύτερη θέση.

Φέτος στις 30 Νοεμβρίου, όμως, το «All I Want For Christmas Is You» ανέβηκε ξανά στο νούμερο δύο των UK singles charts. Με το τραγούδι να απέχει μόλις 900 πωλήσεις από το «positions» της Ariana Grande, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή την εβδομάδα, θα μπορούσε να φτάσει στο νούμερο 1 την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Η γρήγορη αυτή άνοδος του τραγουδιού στα charts φέτος αυξάνει τις πιθανότητες του τραγουδιού να ανακηρυχθεί φέτος το επίσημο Χριστουγεννιάτικο νούμερο 1 τραγούδι για το 2020, το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί την ημέρα των Χριστουγέννων.

Άλλα τραγούδια που διεκδικούν αυτή τη θέση είναι το «This Christmas» της Jess Glynne, το «All You Dreaming Of» του Liam Gallagher, το «Forever Young» του Becky Hill, το «Merry Christmas, Baked Potato» του Matt Lucas, το «Winter Song» του Sam Fender, το «Can’t Stop Christmas» του Robbie Williams και άλλα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα νέο Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, ενώ σκοπεύει να κάνει και μια ειδική χριστουγεννιάτικη εκπομπή που θα προβληθεί στην τηλεόραση τον Δεκέμβριο.

Η εκπομπή, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο AppleTV + στις 4 Δεκεμβρίου, θα περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από διάσημους καλλιτέχνες, όπως η Ariana Grande, η Jennifer Hudson και ο Snoop Dogg.