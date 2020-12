Finneas: Ο αδερφός της Billie Eilish κυκλοφορεί νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Ο Finneas κυκλοφόρησε το πρώτο του Χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο «Another Year».

Είναι το πρώτο εορταστικό κομμάτι του παραγωγού και το πρώτο αυτόνομο single του μετά από την κυκλοφορία του «Where The Poison Is» τον περασμένο μήνα. «Έγραψα αυτό το τραγούδι τα περασμένα Χριστούγεννα, με ένα χρόνο αβεβαιότητας μπροστά μας, ακόμα κι αν ήξερα πως θα εξελιχθεί το 2020, δεν νομίζω ότι θα άλλαζα ούτε μια λέξη», δήλωσε ο Finneas για το κομμάτι. Πρόσθεσε: «Ελπίζω όποιος ακούσει αυτό το τραγούδι να αισθανθεί μια παρηγοριά. Πιστεύω ότι το μέλλον είναι φωτεινό».

Ο Finneas συνόδεψε την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του με την κυκλοφορία δικής του σειράς ρούχων με τυπωμένους στίχους από το τραγούδι και το όνομά του.

Μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι εδώ:

Ο Finneas έχει περάσει τους τελευταίους μήνες κυκλοφορώντας δικά του σόλο κομμάτια, όπως το «Can’t Wait To Be Dead» και το «What They Say About Us».

Επιπλέον, ο τραγουδοποιός κέρδισε πρόσφατα τρεις ακόμη υποψηφιότητες για Grammy για κομμάτια που έγραψε μαζί με την αδερφή του, Billie Eilish. Το ζευγάρι κέρδισε υποψηφιότητα στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς για το κομμάτι «everything i wanted», καθώς και για το Καλύτερο Τραγούδι που έχει γραφτεί για ταινία για το κομμάτι «No Time To Die», το οποίο είναι το θεματικό τραγούδι για την ομώνυμη ταινία του James Bond.

Ο Finneas επίσης αποκάλυψε πως το επόμενο άλμπουμ της Billie Eilish μετά το «When All All Fall Asleep, Where Do We Go?», δεν θα κυκλοφορήσει ακόμα λόγω της πανδημίας.

Παράλληλα, ο Finneas ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία του με τον Benny Blanco στο καινούριο single του Justin Bieber «Lonely». Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο με ένα βίντεο κλιπ σκηνοθετημένο από τον Jake Schreier, που απεικονίζει έναν νεαρό Bieber, τον οποίο υποδύεται ο Jacob Tremblay, να εξερευνά ένα άδειο θέατρο. Οι στίχοι λένε μια ιστορία μοναξιάς προς την επιτυχία, η οποία είναι εμπνευσμένη από τα βιώματα του ίδιου του τραγουδιστή.

Τον Νοέμβριο ο καλλιτέχνης συνόδευσε την Billie Eilish στη συναυλία που έδωσε στα 2020 AMAs βραβεία, παίζοντας κιθάρα ενώ φορούσε μια μάσκα.