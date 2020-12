Έλιοτ Πέιτζ: Γιατί είναι σημαντικό το coming out του ως transgender άτομο;

Ο ηθοποιός που ήταν ως τώρα γνωστός ως Έλεν Πέιτζ, έκανε come out ως transgender άτομο και γνωστοποίησε πως πλέον ονομάζεται Έλιοτ Πέιτζ.

Γνωστός τόσο από τις αγαπημένες ρομαντικές κομεντί που έχει πρωταγωνιστήσει, όπως το «Juno» όσο και από την εμφάνισή του στη σειρά σούπερ ηρώων του Netflix «Umbrella Academy», ο ηθοποιός δήλωσε επίσημα ότι ταυτίζεται ως transgender και non-binary άτομο, σε μία από καρδιάς ανάρτηση στο Twitter. Στη δήλωσή του ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την τρανς κοινότητα και υπογράμμισε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα μέλη της σε όλο τον κόσμο.

Η δήλωση του ηθοποιού

«Γεια σας, φίλοι. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι είμαι τρανς. Οι αντωνυμίες μου είναι εκείνος/εκείνοι και το όνομά μου είναι Έλιοτ», έγραψε στους λογαριασμούς του στο Instagram, Twitter και Facebook, αποκαλύπτοντας τη νέα του ταυτότητα. «Νιώθω τυχερός που το γράφω αυτό. Που είμαι εδώ. Που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο στη ζωή μου».

«Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο υπέροχο είναι να αγαπώ επιτέλους ποιος είμαι αρκετά ὠστε να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός. Έχω εμπνευστεί άπειρα από πολλά μέλη της τρανς κοινότητας. Σας ευχαριστώ για το θάρρος σας, τη γενναιοδωρία σας και για το ότι εργάζεστε ασταμάτητα για να κάνετε αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο και πιο συμπονετικό μέρος».

Ο Πέιτζ συνέχισε αναφέροντας τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διακρίσεις έναντι των τρανς ατόμων, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον 40 τρανς άτομα σκοτώθηκαν το 2020, «η πλειονότητα των οποίων ήταν μαύρες και Λατίνες τρανς γυναίκες», ενώ ανέφερε πως το 40% των μελών της κοινότητας έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει!

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός απευθύνθηκε στους πολιτικούς ηγέτες «που προσπαθούν να ποινικοποιήσουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε μέλη της τρανς κοινότητας και να μας στερήσουν το δικαίωμά μας να υπάρξουμε», καθώς και σε άτομα που «έχουν απήχηση σε κάποιο κοινό και συνεχίζουν να διάκεινται εχθρικά προς την τρανς κοινότητα». Όπως είπε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν «αίμα στα χέρια τους».

«Είμαι ένας από τους ανθρώπους που δέχονται μίσος και δε θα σιωπήσω. Λατρεύω ότι είμαι τρανς. Και μου αρέσει που είμαι queer», συνέχισε στη δήλωση του ο 33χρονος ηθοποιός. «Όσο περισσότερο κρατώ τον εαυτό μου κοντά και αποδέχομαι πλήρως το ποιος είμαι, τόσο περισσότερο ονειρεύομαι, τόσο μεγαλώνει η καρδιά μου και τόσο περισσότερο πετυχαίνω στη ζωή».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο διάσημος ηθοποιός απευθύνθηκε στα μέλη της τρανς κοινότητας που έχουν δεχτεί βία και κακοποίηση: «Σας βλέπω, σας αγαπώ και θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω αυτόν τον κόσμο προς το καλύτερο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Αναγνωστικό της «Γαλιλαίας»: Δωρεάν online αναγνώσεις χριστουγεννιάτικων ιστοριών για καλό σκοπό

Η σημασία του coming out

Η αποκάλυψη του ηθοποιού δίνει μια νέα ώθηση στη συζήτηση σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα. Πολύ σύντομα μετά την ανάρτηση του ηθοποιού, το hashtag #Elliot έγινε νούμερο ένα στο Twitter σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Βραζιλίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Κορέας. Το νέο όνομα του ηθοποιού έφτασε επίσης μέχρι το νούμερο πέντε στη Ρωσία, μια χώρα με ένα θλιβερό παρελθόν όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας.

«Είναι φοβερό. Είναι ένας ηθοποιός υψηλού κύρους και δεν το γνωρίζαμε καν πριν δούμε την ανάρτηση», δήλωσε ενθουσιασμένη η τρανς κριτικός ταινιών Danielle Solzman, προσθέτοντας ότι ευχόταν να υπήρχε μια αποκάλυψη τέτοιου μεγέθους στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν και εκείνη ανακάλυψε ότι είναι τρανς.

Πολλοί παρατήρησαν ότι η είδηση ​​αυτή θυμίζει την ανακοίνωση της Caitlyn Jenner, όταν η πρώην Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι έχει αλλάξει φύλο. Σχεδόν έξι χρόνια από τότε, η αποκάλυψη του Πέιτζ έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για την τρανς κοινότητα και φέρνει στο προσκήνιο τη σωστή αντιπροσώπευση της κοινότητας αυτής και στην τέχνη.

Όπως δήλωσε ο Nick Adams, υπεύθυνος του τρανς τμήματος του οργανισμού GLAAD, θεωρεί ότι η προσθήκη του Πέιτζ, που εκτός από ηθοποιός έχει δουλέψει και ως παραγωγός και σκηνοθέτης σε πολλές ταινίες, στην τρανς κοινότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτό. «Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά με τη σημασία διανομής τρανς ρόλων σε ταινίες σε τρανς ηθοποιούς. Έχω δει ότι οι συζητήσεις αυτές έχουν φέρει αποτελέσματα. Τώρα, το βάρος των συζητήσεων αυτών μετατοπίζεται στο ποιος βρίσκεται πίσω από την κάμερα και λέει αυτές τις ιστορίες », είπε ο Adams. «Εάν ο χαρακτήρας δεν είναι γραμμένος με τρόπο που να είναι ρεαλιστικός ως προς το πως είναι να είσαι τρανς, τότε δεν έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο. Ξέρω ότι χρειάζεται να υποστηρίξουμε περισσότερο την πρόσληψη τρανς συγγραφέων, παραγωγών και σκηνοθετών».

Ο Πέιτζ έχει υπάρξει παραγωγός σε πολλές ταινίες τέτοιου περιεχομένου, όπως το «Freeheld», μια αληθινή ιστορία που επικεντρώνεται στη διαμάχη δύο γυναικών για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και την ταξιδιωτική εκπομπή «Gaycation».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Haunting Of Bly Manor: Όσα ξέρουμε για το ενδεχόμενο sequel που θα μας κόψει την ανάσα

Η υποστήριξη που έλαβε ο ηθοποιός στα social media

Πολλοί γνωστοί και συνεργάτες του ηθοποιού,καθώς και πολλοί διάσημοι υποστηρικτἐς και μέλη της LGBTQ+ κοινότητας έσπευσαν να δηλώσουν την υποστήριξή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και το πρακτορείο ταλέντων United Talent Agency που συνεργάζεται με τον ηθοποιό, ο οργανισμός υποστήριξης δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας GLAAD, καθώς και διάσημες προσωπικότητες όπως η Patricia Arquette, ο Tyler Oakley, ο Ross Mathews, η Olivia Munn, o James Charles, η Alyssa Milano κ.α., καθώς και η σύζυγός του Emma Portner. Την υποστήριξή του ακόμα δήλωσε έμπρακτα και το Netflix, καθώς δήλωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει να διορθώνει το όνομα του ηθοποιού στη λίστα συντελεστών στις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει (The Umbrella Academy,Inception,Flatliners, Tales of The City κ.α.) .

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις εδώ:

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤 — Netflix (@netflix) December 1, 2020

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emma Portner (@emmaportner)

Sending you love and support! — Patricia Arquette (@PattyArquette) December 1, 2020

I’ve never met Elliot Page, tho I’ve been at events & shyly waved. I’ve been a huge fan ever since “Juno” and – in real life – get nervous around people I adore. So I’ve just enjoyed his work – films & docs – from afar. Next time I’m not only saying hi, I’m saying “Thank you.” ❤️ — Ross Mathews (@helloross) December 1, 2020

Congratulations, king <3 SO happy for you!!! — James Charles (@jamescharles) December 1, 2020