Το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ των Killers επανακυκλοφορεί

Οι Killers μοιράστηκαν το Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ τους (που έχει κυκλοφορήσει από το 2016) σε εφαρμογές streaming για πρώτη φορά.

Το «Don’t Waste Your Wishes» συγκεντρώνει τα ετήσια εορταστικά singles που κυκλοφόρησε το συγκρότημα από την περίοδο 2006-2016 και ήταν μόνο προηγουμένως διαθέσιμο μόνο σε CD και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην εφαρμογή iTunes.

Το άλμπουμ, το οποίο είναι διαθέσιμο πλέον σε εφαρμογές όπως Apple Music, Spotify κ.α., περιλαμβάνει κομμάτια από τον Elton John, τον Neil Tennant από τους Pet Shop Boys και άλλους.

Το άλμπουμ τελειώνει με ένα συγκινητικό ντουέτο του Brandon, τον τραγουδιστή των Killers, με την δασκάλα του στο δημοτικό, η οποία τον παρακίνησε πρώτη να ασχοληθεί με τη μουσική.

Σε άλλα νέα για τους Killers, το συγκρότημα πρόσφατα σχολίασε καυστικά τη συμπεριφορά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή τους στο Twitter, κάνοντας παράλληλα υπαινιγμό για την έλλειψη υποψηφιότητας για Grammy.

«Δεν επιτρέπονταν θεατές στα δωμάτια καταμέτρησης ψήφων. Στην πραγματικότητα νικήσαμε τα Grammys, πήραμε πολλές νόμιμες ψήφους», έγραψαν στο Twitter.

OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. WE WON THE GRAMMYS, GOT LOADS OF LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. DOZENS OF BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! #RIGGEDGRAMMYS #WEWON

— The Killers (@thekillers) November 25, 2020