Μαράια Κάρεϊ: Η βασίλισσα των Χριστουγέννων επιστρέφει με show και τραγούδι-έκπληξη

Από την στιγμή που η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε το νέο χριστουγεννιάτικο show της μέσω του Apple TV+, όλοι αναρωτιόμασταν τι μας περιμένει από την απόλυτη ντίβα των Χριστουγέννων. Με τίτλο «Mariah Carey’s Magical Christmas Special», το show θα προβληθεί στις 4 Δεκεμβρίου, και φαίνεται ότι θα αποτελέσει την τέλεια αφορμή για να μπούμε αμέσως στο κλίμα των εορτών.

Φυσικά, το show, που η Κάρεϊ είχε ανακοινώσει ήδη από τον Αύγουστο με την έκδοση του μπεστ-σέλερ της «Η Σημασία της Μαράια Κάρεϊ», δεν θα είναι η μοναδική έκπληξη.

Εδώ και λίγες ημέρες, με ένα αινιγματικό ποστ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που απεικόνιζε τρεις καρέκλες, με τα αρχικά MC, AG και JH, η Κάρεϊ μας έκανε να πιστεύουμε ότι έρχεται συνεργασία με την Αριάνα Γκράντε και την Τζένιφερ Χάντσον.

Και τελικά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν, αφού με επίσημη ανακοίνωση η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Oh Santa!» με τις Αριάνα Γκράντε και Τζένιφερ Χάντσον. Το νέο τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Δεκέμβρη, στο χριστουγεννιάτικο show.

Όλοι λοιπόν περιμένουμε να δούμε το φαντασμαγορικό show της ντίβας, της οποίας το όνομα έχουμε συνδέσει με τα Χριστούγεννα εδώ και 26 χρόνια, μετά το «All I Want For Christmas Is You», που φυσικά έγραψε ιστορία στα τσαρτς.