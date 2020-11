Αυτοί είναι οι 10 καλύτεροι ηθοποιοί του 21oυ αιώνα σύμφωνα με τους New York Times

Οι New York Times αποπειράθηκαν να δημιουργήσουν μια λίστα με τους 25 καλύτερους ηθοποιούς του 21ου αιώνα προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Οι διευκρινήσεις και οι αντιδράσεις

Στην εισαγωγή τους οι κριτικοί δήλωσαν πως πρόκειται για μια λίστα με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια και γνωρίζουν ήδη πως θα υπάρξουν αντιδράσεις για παραλήψεις σημαντικών ηθοποιών. Επίσης, τόνισαν πως εντάσσουν τόσο νέους, όσο και πιο πεπειραμένους στον χώρο με βασικό κριτήριο την εναλλαγή στους ρόλους.

Φυσικά, οι αντιδράσεις στα social media δεν έλειψαν κι έγινε μεγάλη κριτική για τα ονόματα της λίστας. Ορισμένοι μάλιστα είπαν πως δεν υπάρχουν στη λίστα καθόλου ομοφυλόφιλοι ηθοποιοί. Η απάντηση των New York Times σε αυτό είναι πως έλαβαν ως κριτήριο το ταλέντο τους και μόνο ενώ στην λίστα υπάρχουν και ονόματα που έχουν υποδυθεί αντίστοιχους ρόλους.

Οι 15 της λίστας

Ας παραθέσουμε ονομαστικά τους τελευταίους 15 της λίστα, προκειμένου να αναλύσουμε μετά την τελική δεκάδα που κατά τους New York Times, αποτελεί τους καλύτερους ηθοποιούς του 21ου αιώνα.

25. Gael Garcia Bernal

24. Sonia Braga

23. Mahershala Ali

22. Melissa McCarthy

21. Catherine Deneuve

20. Ron Morgan

19. Wes Studi

18. Willem Dafoe

17. Alfe Woodard

16. Kim Min-hee

15. Michael B. Jordan

14. Oscar Isaac

13. Tilda Swinton

12. Joaquin Phoenix

11. Julianne Moore

Υπάρχουν ήδη εδώ ορισμένα πολύ μεγάλα ταλέντα της υποκριτικής. Ποιοι όμως να απαρτίζουν την τελική δεκάδα της λίστας των New York Times;

H τελική δεκάδα

10. Σίρσα Ρόναν (Saoirse Ronan)

Η νεαρή ηθοποιός -μόλις στα 26 της- θεωρείται από τα μεγάλα ταλέντα του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή. Ξεκινώντας την πορεία της από νεαρή ηλικία σε ταινίες όπως το «Atonement», «The Lovely Bones» και «Hanna», έχει ήδη μια αξιόλογη φιλμογραφία. Της ταιριάζουν σίγουρα οι ταινίες εποχής όπως η τελευταία που πρωταγωνίστησε με τίτλο «Little Women» αλλά και πιο φρέσκιες όπως το «Lady Bird». Παίζει με φυσικότητα και πάθος, της αξίζει μια θέση στην δεκάδα…

9. Βαϊόλα Ντέιβις (Viola Davis)

Κατά βάση ηθοποιός θεάτρου, που ό,τι κι αν βάλει στο μυαλό της, μπορεί να το καταφέρει. Έχει προταθεί για πολλά βραβεία κοινού και έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα, Όσκαρ και δύο βραβεία Tony για παραστάσεις της στο Μπρόντγουεϊ. Μερικές από τις πιο εμπορικές ταινίες που έχει παίξει είναι το «Eat Pray Love», το «The Help», το «Suicide Squad» και το «Fences». Αναμένεται να την δούμε να πρωταγωνιστεί στο «Ma Rainey’s Black Bottom».

8. Ζάο Τάο (Zhao Tao)

Κατάγεται από την Κίνα κι έχει παντρευτεί τον σκηνοθέτη Ζία Τζανγκέ, με τον οποίο έχει κάνει πολλές ταινίες όπως το «Platform» και το «Still Life». Είναι η πρώτη ηθοποιός από την Ασία που τιμήθηκε με βραβείο στο Φεστιβάλ David di Donatello. Με την τελευταία της ταινία το 2018 με τίτλο «Ash is Purest White» κέρδισε για δεύτερη φορά το βραβείο Golden Horse.

7. Τόνι Σερβίλλο (Toni Servillo)

Πρόκειται για αυτοδίδακτο ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου με καταγωγή από την Ιταλία. Έχει τιμηθεί με πολλά από τα ανώτατα βραβεία της πατρίδας του ενώ με το 2013 με την ταινία του Πάολο Σορρεντίνο «Η Τέλεια Ομορφιά» κέρδισε Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Έχει συνεργαστεί συνολικά πέντε φορές με τον Σορρεντίνο έχοντας γίνει ένα από τα πιο δυναμικά δίδυμα σκηνοθέτη – ηθοποιού που υπάρχουν.

6. Σονγκ Κανγκ-χο (Song Kang-ho)

Γνωστός πια από την ταινία «Παράσιτα» που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες αλλά και με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, θεωρείται κι από τους New York Times πως ανήκει τόσο ψηλά στην συγκεκριμένη λίστα. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Μπονγκ Τζον Χο, τον πρωτοείδε στο «Green Fish» και εκστασιάστηκε από την ωμότητα στο παίξιμό του. Έχουν συνεργαστεί συνολικά τέσσερις φορές και σύμφωνα με τον σκηνοθέτη κάθε φορά θα τον εκπλήσσει και θα φέρνει στον ρόλο και κάτι διαφορετικό.

5. Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman)

Έχει παίξει κάθε είδους ρόλο με μια μακροχρόνια καριέρα που σίγουρα την έφτασε επάξια στην κορυφή. Μεγάλες στιγμές της στον 21ο αιώνα είναι σίγουρα η ερμηνεία που της χάρισε το Όσκαρ παίζοντας την Βιρτζίνια Γουλφ στο φιλμ «Τhe Hours» αλλά και η συγκλονιστική της ερμηνεία στο «Dogville» του Λαρς Φον Τρίερ. Έχει γυρίσει πάνω από 40 ταινίες και η μαγνητική της παρουσία μαζί με το υποκριτικό της ταλέντο, την καθιστούν μια από τις πιο διάσημες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

4. Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves)

O Νιο του Μάτριξ δεν έλειψε από την λίστα και οι ίδιοι οι κριτικοί έσπευσαν να δικαιολογήσουν την θέση του τόσο ψηλά. Δεν υπάρχει ταινία που να έχει παίξει ο Ριβς και να μην έχει γίνει αυτομάτως καλύτερη σύμφωνα με τους ίδιους. Όντως, το υποκριτικό του ταλέντο κα οι επιλογές των ρόλων του τον έχουν ανεβάσει ανάμεσα στους καλύτερους.

3. Ντάνιελ Ντέι-Λούις (Daniel Day-Lewis)

Ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς που υπάρχουν και εξαιρετικά επιλεκτικός με συμμετοχή σε μόνο 4 ταινίες για αυτήν την δεκαετία. Έχει κερδίσει τρία Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, τέσσερα BAFTA και δύο Χρυσές Σφαίρες. Μεγάλες επιτυχίες αποτελούν οι ταινίες «There Will Be Blood», «Lincoln» και «The Last of the Mohicans».

2. Ιζαμπέλ Ιπέρ (Isabelle Huppert)

Η Γαλλίδα ηθοποιός δεν έχει διαλέξει καθόλου συμβατικούς ρόλους στην καριέρα της αλλά πάντοτε επιλέγει να κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτό, φυσικά, την οδήγησε στην συνεργασία με τον σκηνοθέτη Μίκαελ Χάνεκε και στις μοναδικές δουλειές τους. Μια εξ αυτών -στο φιλμ «The Piano Teacher»– οδήγησε την Ιπέρ στην διάκριση με το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στις Κάννες, ένα βραβείο που είχε κερδίσει ξανά στο παρελθόν με την ταινία «Violette Noziere». Τα βραβεία είναι πολλά και οι ταινίες πάνω από 100, φτάνοντάς την επάξια στη δεύτερη θέση της λίστας.

1. Ντένζελ Γουάσινγκτον (Denzel Washington)

H απόφαση ήταν ομόφωνη για την πρώτη θέση της λίστας! Πρόκειται για έναν ζωντανό θρύλο με τρεις Χρυσές Σφαίρες και δύο Όσκαρ και αμέτρητες άλλες διακρίσεις. Έχει τιμηθεί ιδιαίτερα από τους κριτικούς για τις πολλές βιογραφικές ταινίες της δεκαετίας του 1980 που πρωταγωνίστησε. Στην νέα χιλιετία έκανε την προσπάθειά του και στην σκηνοθεσία με μεγάλη επιτυχία, κυρίως με την ταινία «Fences» του 2016 με την Βαϊόλα Ντέβις -νούμερο 9 στην παρούσα λίστα.

Δείτε αναλυτικά την λίστα των 25 καλύτερων ηθοποιών του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times εδώ.