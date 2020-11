«McCartney ΙΙΙ»: Επιπλέον καθυστέρηση για το νέο άλμπουμ του Πολ Μακάρτνεϊ

Ο Πολ Μακάρτνεϊ απογοήτευσε πρόσφατα τους θαυμαστές του, όταν ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία του επερχόμενου νέου σόλο άλμπουμ του, με τίτλο «McCartney III», θα καθυστερήσει κι άλλο, λόγω «απρόβλεπτων καθυστερήσεων παραγωγής».

Ο δίσκος αυτός αποτελεί το πολυαναμενόμενο τελικό μέρος της τριλογίας σόλο άλμπουμ «McCartney», μετά από το «McCartney» του 1970 και το «McCartney II» του 1980.

Αν και αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου, το «McCartney III» θα φτάσει τώρα μια εβδομάδα αργότερα στις 18 Δεκεμβρίου.

Unforeseeable production delays have forced the release date of Paul's all-new all-Paul album 'McCartney III' to be moved back one week to December 18, 2020. Thank you to everyone for your patience, support and excitement for the album. We can't wait for you to hear it! – MPL

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 19, 2020