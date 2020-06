Τα 10 πιο θρυλικά τραγούδια που έγραψε ο Paul McCartney για τους Beatles

Σαν σήμερα, πριν από 78 χρόνια γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της μουσικής, που με το συγκρότημα του θα άλλαζε για πάντα το πρόσωπο της ποπ κουλτούρας. Πρόκειται φυσικά για τον Paul McCartney, που μπορεί να μην είχε την χαρισματικότητα του αιώνιου φίλου -και αντίζηλου- τού, Τζόν Λένον, είναι όμως υπεύθυνος για μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles. Τραγούδια που άφησαν εποχή και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι αποτελούν δημιουργίες του.

Σίγουρα, στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους, το αχτύπητο δίδυμο Lennon-McCartney έγραφαν μαζί τα περισσότερα κομμάτια των Beatles. Μάλιστα, είχαν συνάψει μία συμφωνία, σύμφωνα με την οποία όποιος και να είχε γράψει το τραγούδι, στα credits θα εμφανίζονταν πάντα τα ονόματα και των δύο δημιουργών, ώστε να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις και οι διαμάχες για το ποιος έγραψε τι.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια, όμως, που αποτελούν δημιουργία αποκλειστικά του ενός μόνο «σκαθαριού» και αυτό φαίνεται. Αυτά τα τραγούδια διακρίνονται από τον χαρακτηριστικό ήχο του McCartney, ένας ήχος που εύκολα μπορεί να διακριθεί από των άλλων «σκαθαριών».

Σήμερα, λοιπόν, την ημέρα που ο σερ Paul McCartney γιορτάζει τα γενέθλια του, εμείς θυμόμαστε όλα τα εμβληματικά τραγούδια που έγραψε και αποδεικνύουν ότι κάποιες φορές ίσως και να ξεπερνούσε τον Λένον.

Here, There And Everywhere (1966)

Ένα από τα τραγούδια που έγραψε αποκλειστικά ο Paul McCartney. «Αυτό το τραγούδι είναι εντελώς του Paul και μάλιστα είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια των Beatles» είχε πει ο Τζον Λένον.

We Can Work It Out (1965)

Αν και ο Λένον ήταν πάντα ο πιο πολιτικοποιημένος από τους Beatles, πολλοί πιστεύουν ότι ο McCartney έγραψε αυτό το τραγούδι για τον πόλεμο του Βιετνάμ και την επιλογή των ΗΠΑ να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της Μ. Βρετανίας και να κηρύξει πόλεμο.

She’s Leaving Home (1967)

Ένα τραγούδι που ο McCartney έγραψε όταν ήταν μόλις 24 ετών και αφηγείται την ιστορία μίας κοπέλας που το έσκασε από το σπίτι της. Μάλιστα, εμπνεύστηκε τους στίχους από μία πραγματική ιστορία μίας 17χρονης Βρετανίδας που είχε διαβάσει σε μία εφημερίδα.

Blackbird (1968)

Από τα λίγα καθαρά πολιτικά τραγούδια του Paul McCartney, αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον ρατσισμό κατά των μαύρων στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο μουσικός εμπνεύστηκε όταν τα δικαστήρια του Little Rock επέβαλαν τον φυλετικό διαχωρισμό στα σχολεία, μία ιστορία γνωστή και ως «Κρίση του Little Rock».

Eleanor Rigby (1966)

Από την άλλη αυτό το τραγούδι, εκτός από μεγάλη επιτυχία των Beatles, είναι και μία… φανταστική ιστορία που ο Paul McCartney απλά σκέφτηκε ένα βράδυ μόνος του. Ακόμα και το όνομα Eleanor Rigby είναι φανταστικό.

Penny Lane (1967)

Άλλο ένα εμβληματικό τραγούδι των «σκαθαριών», χαρακτηριστικό παράδειγμα του 60s pop-rock. Η «Penny Lane» είναι μία πραγματική οδός της Μ. Βρετανίας, όπου ο McCartney συχνά περίμενε τον αργοπορημένο Λένον.

All My Loving (1963)

Ίσως ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των Beatles, την εποχή της απόλυτης Beatlemania. Ήταν ένα από τα τραγούδια που έπαιξαν στο Ed Sullivan Show, όπου έσπασαν κάθε ρεκόρ τηλεθεάσης με 73 εκατομμύρια θεατές.

Let it Be (1970)

Ένα από τα πιο «πολυπαιγμένα» τραγούδια των Beatles -δεν υπάρχει κάποιος που να μην το έχει ακούσει. Μπορεί μερικοί να το έχουν «βαρεθεί», είναι σίγουρα όμως μία απόδειξη της επιρροής που είχε ο McCartney στον κόσμο. Μάλιστα, το Let Ιt Be ήταν το πρώτο «ροκ» τραγούδι που η Καθολική Εκκλησία επέτρεψε να παίζει σε (επιλεγμένες) λειτουργίες!

Hey Jude (1968)

Ένα τραγούδι που αρχικά γράφτηκε για τον γιό το Λένον, Τζουλς, τον οποίο ο McCartney είχε επισκεφτεί. Ο Λένον πάντα δήλωνε ότι το τραγούδι περιείχε «σπόντες» του McCartney για τη σχέση του με την Γιόκο Όνο, κάτι που όμως ποτέ δεν παραδέχτηκε ο δημιουργός του.

Yesterday (1965)

Ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι όλων των εποχών, δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς για το Yesterday, που έχει αγαπηθεί όσο κανένα άλλο τραγούδι. Ενδεικτικά είχε σπάσει κάθε ρεκόρ στα ραδιόφωνα, είναι το τραγούδι που έχει διασκευαστεί τις περισσότερες φορές στον κόσμο, ενώ θυμόμαστε όλοι την εμπνευσμένη από τους Beatles ταινία του 2019 με τον ομώνυμο τίτλο.