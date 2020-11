Ψηφιακός Νοέμβρης: Αφιέρωμα στη γαλλική ψηφιακή τέχνη

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Athens Digital Arts Festival (ADAF) παρουσιάζουν, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Νοέμβρη, ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα online με προβολές έργων Γάλλων καλλιτεχνών, ένα αφιέρωμα στο Διεθνές Φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών Videoformes και μία μοναδική περφόρμανς από την διάσημη γαλλική καλλιτεχνική ομάδα «1024 architecture».

Οι δύο φορείς, στο πρώτο τους ραντεβού με το κοινό, στις 7 Σεπτεμβρίου, παρουσίασαν μια πρωτότυπη επιλογή γαλλικών έργων τα οποία επιλέχθηκαν από το ψηφιακό αρχείο του φεστιβάλ και έδωσαν έτσι το στίγμα της συνέργειάς τους στο πλαίσιο του Ψηφιακού Νοεμβρίου.

«Το διεθνές φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών, Athens Digital Arts Festival (ADAF) σαν φάρος του ψηφιακού πολιτισμού, έφτιαξε την διαδικτυακή πλατφόρμα ADAF online όχι μόνο για να ανταπεξέλθει στην COVID εποχή, αλλά και σαν ένα δρώμενο σε απόλυτη συμφωνία με το ίδιο του το DNA. Η χρήση της τεχνολογίας ήταν πάντα το μεράκι μας, καθώς και κάθε τι ψηφιακό, έτσι είναι μεγάλη τιμή να γίνουμε μέρος του Ψηφιακού Νοεμβρίου που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με ό,τι πρεσβεύουμε σαν θεσμός. Η σχέση μας με την Γαλλική καλλιτεχνική σκηνή είναι γνωστή, τόσα χρόνια έχουμε παρουσιάσει πολυάριθμα έργα Γάλλων καλλιτεχνών, αλλά και μεγάλα Γαλλικά φεστιβάλ, έτσι δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να αντισταθούμε και να μην φτιάξουμε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Νοέμβριο, ειδικά τώρα που ο κόσμος στα σπίτια του έχει ανάγκη ψυχαγωγίας περισσότερο από ποτέ. Η φετινή μας θεματική Technotribalism στάθηκε πιο επίκαιρη από ποτέ στην περίσταση του covid, αν και τέθηκε νωρίτερα τις συνθήκης, μαρτυρώντας πως οι προβληματισμοί μας προϋπήρχαν και απλά οξύνθηκαν με το ξέσπασμα τις πανδημίας. Πιστεύουμε ότι όλα τα έργα και οι δράσεις μας φέτος “μιλάνε” στους θεατές περισσότερο από ποτέ.»

Συντονιστείτε τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ADAF.

Το κοινό μπορεί ελεύθερα να παρακολουθήσει το event στο https://online.adaf.gr/home/now-playing/ τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

Πρόγραμμα

Σάββατο 21/11/2020

20:00-21:00 |«Αs time passes by»

Χρόνος, η μεγάλη αξία του κόσμου. Σε χωροχρόνους αληθινούς και φανταστικούς παρατηρούμε το πέρασμα, τις επιπτώσεις και τα δώρα του.

Προβολή συλλογής έργων Γάλλων καλλιτεχνών (50:22)

Κυριακή 22/11/2020

20:00-21:00 |«Βefore or after the storm»

Σημείο μηδέν, αυτό που ντύνει κάθε κρεσέντο. Σηματοδοτεί την έναρξη αλλά και την λήξη κάθε μεγάλου γεγονότος. Πριν ή μετά την καταιγίδα, ένα ταξίδι σε στιγμές ορόσημα σε καταστάσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν.

Προβολή συλλογής έργων Γάλλων καλλιτεχνών (62:44)

21:00-22:00 | Αφιέρωμα στο Διεθνές Φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών Videoformes

To VIDEOFORMES είναι από τα παλαιότερα και ιστορικότερα φεστιβάλ για video art και ψηφιακές τέχνες στην Γαλλία Η πολυεπίπεδη δράση του περιλαμβάνει πέρα τις διοργάνωσης ετήσιου φεστιβάλ γύρω από όλες τις ψηφιακές τέχνες, συμμέτοχη σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες, παραστάσεις, και residencies, διεύθυνση γκαλερί, και διατήρηση και ανάπτυξη ενός από τα σημαντικότερα Digital Video αρχείου που καταγραφεί περίπου από τα μέσα τις δεκαετίας του 80. Το VIDEOFORMES τιμά την πολυετή συνεργασία του με το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών αυτόν τον Νοέμβριο με συλλογές video art που πραγματεύονται σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς, ανησυχίες για την πορεία του κόσμου αλλά και την ψηφιακή εποχή Τα έργα έχει επιμεληθεί ο Gabriel Soucheyre διευθυντής του φεστιβάλ VIDEOFORMES, ακαδημαϊκός και καλλιτέχνης.

Σάββατο 28/11/2020

20:00-21:00 |«Εverything before it happened»

Τι ήρθε πρώτο και τελικά τι ακολούθησε, ο άνθρωπος ή η τεχνολογία; Πριν γίνουν όλα, όλα πριν γίνουν. Ένας καθρέφτης…

Προβολή συλλογής έργων Γάλλων καλλιτεχνών (44:20)

Κυριακή 29/11/2020

20:00-21:00 |«Τechnopeople»

Τεχνολογία, ένα ορόσημο, μια μαθηματική υπερβολή. Μια συνθήκη πραγματική. Ένα εργαλείο μοναδικό. Μια προέκταση του ανθρώπινου κόσμου. Είμαστε οι τεχνοάνθρωποι, αυτοί που από την τέχνη, κάναμε την τεχνολογία και μετά την εφαρμόσαμε στην πραγματικότητά μας. Ζούμε μαζί της οργανικά, συνυπάρχουμε, αλληλοσυμπληρωνόμαστε, είμαστε ένα.

Προβολή συλλογής έργων Γάλλων καλλιτεχνών (78:24)

21:00-21:15 |Παρουσίαση της Performance «sphere» από τους «1024 architecture»

Το έργο «Sphere» επικεντρώνεται στις γεωμετρικές φόρμες της σφαίρας, μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη της στην φύση. Από την κβαντική ενέργεια, ως την μικροβιολογία και πάλι πίσω στην πλανητική κλίμακα, οι θεατές παρακολουθούν την αφήγηση της ιστορίας της φόρμας και των σχετικών της συμβολισμών. Ένα ταξίδι από πρώιμες στιγμές του σύμπαντος ως την τελική του καταστροφή. Η μουσική και το οπτικό αποτέλεσμα δημιουργούνται ζωντανά στην σκηνή και έτσι καθιστούν την κάθε εκδοχή της παράστασης μια μοναδική εμπειρία.

Οι «1024 architecture» είναι ένα δημιουργικό στούντιο που ιδρύθηκε το 2007 από τους Pier Schneider και François Wunschel. Απορρίπτοντας την αντίληψη του ορίου ανάμεσα στα καλλιτεχνικά γένη, η ομάδα επικεντρώνει την δουλειά της στις χωρικές πρακτικές, την ψηφιακή τεχνολογία και τα οπτικά εφέ δημιουργώντας μοναδικά έργα τέχνης, εγκαταστάσεις αλλά και performance.