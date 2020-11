2ος Ψηφιακός Νοέμβριος: Πλούσιο πρόγραμμα online εκδηλώσεων από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

2ος Ψηφιακός Νοέμβριος

Μετά από την πρώτη διοργάνωσή του το 2019, που έδωσε την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να ανακαλύψει τη σύγχρονη γαλλική δημιουργία στο χώρο των ψηφιακών πολυμέσων, ο φετινός Ψηφιακός Νοέμβριος, εστιάζει στα ψηφιακά επαγγέλματα και συγκεκριμένα σε εκείνα που συνδέονται με τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, στην οποία η Γαλλία κατέχει εξέχουσα θέση. Θα παρουσιαστούν όλα τα στάδια και οι πτυχές των επαγγελμάτων αυτών: σύλληψη σεναρίου, ανάπτυξη των προγραμμάτων, γραφικός σχεδιασμός, μουσική δημιουργία…

Το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης που έχει έντονο επαγγελματικό προσανατολισμό, απευθύνεται σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους. Από τη σύλληψη της ιδέας ως την υλοποίησή της, αυτή η διοργάνωση είναι αποτέλεσμα δυναμικής και διατομεακής συνεργασίας και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ετήσιες δράσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Ο Ψηφιακός Νοέμβριος έχει στόχο την ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργασιών και εκτός του χώρου της δράσης του, μεταξύ ελληνικών και γαλλικών φορέων στους τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος αυτού.

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν διαδικτυακά και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πρόγραμμα

03.11 & 05.11, 20.00

«Σχεδιάζοντας τη ζωή στο διάστημα»

Το διάστημα, ένας νέος κόσμος προς εξερεύνηση για τον Άνθρωπο. Μα για να επιτύχει πρέπει πρώτα να εφεύρει τον τρόπο διαβίωσης σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον. Ποιες είναι οι προκλήσεις της ζωής στο διάστημα; Προκλήσεις πρακτικές όσο και συναισθηματικές. Ερωτήσεις που τίθενται σε όσους σχεδιάζουν τη διαστημική περιπέτεια.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Milano Design Film Festival Greece προτείνουν στο κοινό την διερεύνηση αυτών των σκέψεων κατά τη διάρκεια δύο βραδιών:

03.11, 20.00

Προβολή «16 Ανατολές», του Pierre-Emmanuel Le Goff

Το Νοέμβριο 2016, ο αστροναύτης Thomas Pesquet απογειώνεται για την πρώτη του αποστολή, προς το διεθνή διαστημικό σταθμό SSI. 450 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, κατά τη διάρκεια έξι μηνών όπου ο κόσμος δείχνει να πέφτει στο άγνωστο, ένας διάλογος γεννιέται ανάμεσα στον αστροναύτη και το οραματιστικό έργο του Saint Exupéry που έφερε μαζί του στο διαστημικό σταθμό.

Διαδικτυακή προβολή μέσω του συνδέσμου https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/3284.

Οδηγίες για την εγγραφή, κράτηση και παρακολούθηση εδώ.

05.11, 20.00

Στρογγυλή τράπεζα «Σχεδιάζοντας την πρακτική και συναισθηματική ζωή στο διάστημα»

Καλεσμένοι:

* Δρ. Αδριανός Γολέμης, Γιατρός της ιατρικής ομάδας του Διαστήματος (HREOM), ISS Operations και της ομάδας των Αστροναυτών (HRE-O), Επικεφαλής των ερευνητικών προγραμμάτων ρομποτικής (D/HRE)

* Xavier De Kestelier, Architect, Technologist, Head of Design Technology & Innovation at Hassell Studio, Director of Smart geometry

* Τατιάνα Κούπα, αρχιτέκτων, συν-ιδρύτρια Delta Architects

* Γιώργος Λόρδος, υποψήφιος διδάκτωρ Department of Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology

* Αλέξανδρος Λόρδος, PhD Director, Centre for the Study of Life Skills and Resilience, Lecturer in Clinical Psychology and Licensed Clinical Psychologist, University of Cyprus

Συντονισμός:

* Δρ. Ιωάννης Δαγκλής, Καθηγητής Διαστημικής Φυσικής (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου

Διαστήματος, Διευθυντής του Γεροσταθοπούλειου Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου Αθηνών

* Άννη Μαρκιτάνη, Διευθύντρια του Milano Design Film Festival Greece & Cyprus

Η συζήτηση θα αναμεταδοθεί ζωντανά από το Auditorium Theo Angelopoulos, στα ελληνικά και στα γαλλικά στο ifg.gr και στα αγγλικά στη σελίδα Facebook του MDFF Greece.

06, 13, 20 & 27.11, 16.00 – 18.00

Η ψηφιακή τάξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Δωρεάν δοκιμές παρακολούθησης μαθημάτων σε εικονική τάξη και γνωριμία με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διδασκαλία εξ αποστάσεως.

Κάθε παρουσίαση που θα γίνει από καθηγητή του Γαλλικού Ινστιτούτου, θα διαρκέσει 20 ως 30 λεπτά.

Για την δωρεάν δοκιμή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το τμήμα μαθημάτων στο [email protected] για να δηλώσουν την ημέρα και ώρα της επιλογής τους. Στη συνέχεια θα λάβουν ένα link (μέσω της εφαρμογής Zoom) για να συνδεθούν στο μάθημα.

07, 14, 21 & 28.11, 09.00 – 13.00

Κύκλος Φύλο και Μετανάστευση:

Εργαστήρια ψηφιακής κωδικοποίησης για νεαρά κορίτσια πρόσφυγες ή μετανάστριες

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με τον σύλλογο Ματαρόα της Καλαμάτας και το καταφύγιο Μέλισσα network προτείνει διαδραστικά εργαστήρια ψηφιακού κώδικα που προορίζονται μόνο για κορίτσια πρόσφυγες και μετανάστριες.

Αυτή η κατάρτιση που θα διεξαχθεί μία φορά την εβδομάδα, για όλο τον μήνα Νοέμβριο 2020, έχει στόχο να εμπνεύσει και να μυήσει πολλά νέα κορίτσια πρόσφυγες και μετανάστριες στην ψηφιακή κωδικοποίηση, ώστε να ενδυναμώσει την αυτοεκτίμηση τους και να τις βοηθήσει να σκεφθούν/να μελετήσουν έναν καινούργιο δρόμο επαγγελματικής ενσωμάτωσης, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στους τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία στην πληροφορική ή κάποια εξειδίκευση στα μαθηματικά.

19.11, 19.00

Βραδιά Η Νεολαία που Καινοτομεί: «Η Υγεία στην ψηφιακή εποχή»

Η 4η συνάντηση του κύκλου «Η Νεολαία που καινοτομεί» εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Ψηφιακού Νοεμβρίου μ’ ένα θέμα μείζονος σημασίας: Το μέλλον της υγείας στην ψηφιακή εποχή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, θα παρουσιαστούν καινοτόμες γαλλικές και ελληνικές λύσεις που μετασχηματίζουν τα συστήματα φροντίδας και εφαρμογές που φέρνουν την επανάσταση στην εξατομικευμένη ιατρική. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία επίσης να ανακαλύψει πώς η ρομποτική και η εικονική πραγματικότητα μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία ευάλωτων ανθρώπων.

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης θα αφιερωθεί σε μια άλλη σημαντική πλευρά της ηλεκτρονικής υγείας, το ζήτημα της χρήσης ιατρικών δεδομένων.

Σε συνεργασία με τις SB Technologies / Dr. Button

Πλήρες πρόγραμμα προσεχώς

23.11, 19.30

Οι Δευτέρες είναι (P)Arty !: Παρουσίαση της πλατφόρμας OCCUPY#2

Το OCCUPY#2 είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για να αποτελέσει κοινό τόπο συνάθροισης συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων καλλιτεχνών, επιμελητών και δομών, με σκοπό την έναρξη διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ τους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μεγάλη διάρκεια και διεθνή προβολή σε καλλιτεχνικές κοινότητες στην Ελλάδα, τη Γαλλία, αλλά και αλλού στον κόσμο.

24.11, 19.30

Στρογγυλή τράπεζα «Ηθική και κοινωνία στα βιντεοπαιχνίδια»

Άλλοτε επικρινόμενο, άλλοτε δυσφημισμένο και άλλοτε αξιοποιημένο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι το βιντεοπαιχνίδι δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Σε τι χρησιμεύει; Αποτελεί κίνδυνο ή εκπαιδευτική πρόταση; Ο σκοπός αυτής της στρογγυλής τράπεζας είναι να υπερβεί τις προκαταλήψεις και να εξετάσει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρει.

Το ζήτημα του σκοπού των βιντεοπαιχνιδιών εμφανίζεται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως και στο σχολείο, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Ο σκοπός αυτής της στρογγυλής τράπεζας, που παρουσιάζει ο Ψηφιακός Νοέμβριος, είναι να υπερβεί τις προκαταλήψεις και να εξετάσει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα βιντεοπαιχνίδια.

Λίγα λόγια για το θέμα της εκδήλωσης

Εκπαιδευτικές δυνατότητες, πρώτα απ’ όλα, ως εργαλείο εκμάθησης, είτε στη γλώσσα, είτε στην ιστορία ή στα μαθηματικά. Αλλά πέρα από τους σχολικούς ορίζοντες, το βιντεοπαιχνίδι μπορεί να είναι δημιουργός ανακλαστικών διαδικασιών και κοινωνικής κριτικής: είναι το στοίχημα που παίζουν τα «σοβαρά παιχνίδια», είναι επίσης αυτό που δημιουργείται από ορισμένες «διαδραστικές μυθοπλασίες» στις οποίες ανήκει το παιχνίδι «A normal lost phone», που δημιουργήθηκε από τις Accidental Queens. Μέσω της ιστορίας ενός χαμένου τηλεφώνου, ο παίκτης ταυτίζεται με τον αφηγητή, ξεκινά μέσω του βιντεοπαιχνιδιού να προβληματίζεται με το φύλο, όπου το βιντεοπαιχνίδι χρησιμεύει ως καταλύτης.

Περισσότερο από απλό προβληματισμό, το ζήτημα της μεταβίβασης συναισθημάτων και των διαδικασιών συμπόνοιας μας επιτρέπει η βύθιση στην εικονική πραγματικότητα: ακολουθώντας το δρομολόγιο μιας Σύριας προσφυγοπούλας, της Nour και συν-δέοντας στενά τον παίκτη στη λήψη αποφάσεών του, ο δημιουργός του «Θάψε με αγάπη μου» (The Pixel Hunt, Figs & ARTE France, 2017) εμπλέκει συναισθηματικά τον παίκτη σε μια μεγάλη σύγχρονη ανθρωπιστική και πολιτική κρίση, της οποίας τα ΜΜΕ μερικές φορές μας προσφέρουν μια εικόνα αν όχι ακριβώς άυλη, αλλά τουλάχιστον απόμακρη.

Όσο για το Project Siren, για το οποίο θα θα μας μιλήσει ο Κώστας Καρπούζης του οποίου διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής, βραβεύτηκε ως «Best Serious Game in Europe» από την «Serious Games Society». Ο κύριος στόχος αυτού του πρότζεκτ ήταν να δημιουργήσει ένα παιχνίδι για την υποστήριξη του ρόλου των εκπαιδευτικών στην κατάρτιση των νέων, σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων.

Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού;

Τέλος, προκύπτει το ερώτημα για τον ίδιο τον σκοπό του παιχνιδιού: ενώ η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος κατάφεραν, τον προηγούμενο αιώνα, να απελευθερωθούν από τους ηθικούς περιορισμούς που τους επιβλήθηκαν από την κριτική, φαίνεται ότι τα βιντεοπαιχνίδια, μεταξύ τέχνης και εργαλείου, υπόκεινται σε προσεκτική εξέταση των ηθών και των σκοπών τους: είναι νόμιμη αυτή η εξέταση; Υπάρχουν κακά βιντεοπαιχνίδια; Ο Mathieu Triclot θα μας μιλήσει γι’αυτά τα θέματα γύρω από το βιντεοπαιχνίδι, μια συζήτηση στην οποία το κοινό θα κληθεί να συμμετάσχει.

Ομιλητές:

Miryam Houali, συνιδρύτρια των Accidental Queens, δημιουργοί των «A normal lost phone» και «Another Lost Phone: Laura’s Story»

Κώστας Καρπούζης, Διευθυντής Ερευνών στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ.

Florent Maurin, δημιουργός και παραγωγός του «Θάψε με αγάπη μου».

Mathieu Triclot, λέκτορας στην φιλοσοφία των επιστημών στο πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Belfort-Montbéliard και συγγραφέας της «Philosophie des jeux vidéo/Φιλοσοφία των βιντεοπαιχνιδιών» (Zones, 2011)

Συντονιστής: Christophe Caporilli, ιστορικός και δημοσιογράφος βιντεοπαιχνιδιών για το Daily Mars

26.11, 17.30

Στρογγυλή τράπεζα «Το Επιχειρείν στο χώρο του βιντεοπαιχνιδιού»

Το βιντεοπαιχνίδι, ως μια από τις πλέον δυναμικές και σημαντικές πολιτιστικές βιομηχανίες σήμερα,

αποτελεί αντικείμενο προγραμμάτων δημόσιας και ιδιωτικής πολιτικής. Η χρηματοδότηση που απευθύνεται σε αυτήν τη βιομηχανία στοχεύει στην ανανέωσή της, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη διασφάλιση της προώθησής τους όταν βγαίνουν στην αγορά.

Στη στρογγυλή τράπεζα, Έλληνες και Γάλλοι ειδικοί θα παρουσιάσουν το φάσμα επιχειρηματικότητας στο χώρο του βιντεοπαιχνιδιού καθώς και δυνατότητες υποστήριξής του.

26.11, 19.30

Ψηφιακή συζήτηση «Δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού, δημιουργία νέων κόσμων»

Από το στάδιο της σύλληψης της μηχανικής του παιχνιδιού μέχρι αυτό της συγγραφής του σεναρίου, περνώντας από τη γραφική απεικόνιση και τον προγραμματισμό, η συζήτηση αυτή θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει και να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες των βιντεοπαιχνιδιών, να εισβάλλει στα παρασκήνια της δημιουργίας τους και να παρακολουθήσει τον τρόπο που μεταμορφώνουν την πραγματικότητα.

14.11 & 21.11, 10.00 – 12.00 & 12.30 – 14.30

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαστήρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

«Ενσωμάτωση του βιντεοπαιχνιδιού στις πρακτικές μέσα στην τάξη»

Πώς ενσωματώνεται το βιντεοπαιχνίδι στις εκπαιδευτικές πρακτικές μέσα στη τάξη; Πώς διαφοροποιείται η διδασκαλία όταν προσεγγίζεται μέσα από το παιχνίδι;

Διαδικτυακά εργαστήρια για καθηγητές γαλλικής γλώσσας, επιμορφωτές, ειδικευμένους στη διδασκαλία με βιντεοπαιχνίδια. Τα εργαστήρια είναι διάρκειας 2 ωρών και σε ομάδες έως 20 ατόμων.