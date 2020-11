Χάρι Στάιλς: Γίνεται το πρώτο ανδρικό εξώφυλλο της Vogue και προκαλεί αντιδράσεις

Ο 26χρονος τραγουδιστής και fashion icon Χάρι Στάιλς, έγινε ο πρώτος άνδρας που ποζάρει μόνος του στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue.

Στο τεύχος Δεκεμβρίου τον βλέπουμε να φοράει μια δαντελένια τουαλέτα του οίκου Gucci και ένα μεταξωτό σακάκι, ενώ περιλαμβάνονται φωτογραφίες του και με άλλα ενδύματα υψηλής ραπτικής.

Τι δήλωσε ο Στάιλς στη Vogue για τις στιλιστικές του προτιμήσεις

Ο Στάιλς μιλά στην Vogue για τα σχέδιά του να ταξιδέψει στο Τόκιο, για τη μουσική του και – φυσικά – για τις ενδυματολογικές επιλογές του, οι οποίες είναι γνωστό ότι θολώνουν τις ενδυματολογικές γραμμές μεταξύ των δύο φύλων.

«Ως παιδί μου άρεσαν σίγουρα τα φανταχτερά φορέματα», αναφέρει ο Στάιλς. «Ήμουν πολύ νέος και φορούσα καλσόν για μια σχολική παράσταση. Θυμάμαι ότι ήταν τρελό για μένα που φορούσα καλσόν. Και εκεί ήταν ίσως όπου ξεκίνησαν όλα!».

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον περιζήτητο φωτογράφο Τάιλερ Μίτσελ, του οποίου η καριέρα προωθήθηκε σε μεγάλα ύψη το 2018 όταν έγινε ο πρώτος έγχρωμος φωτογράφος που ανέλαβε ένα εξώφυλλο της Vogue, για το οποίο πόζαρε η Μπιγιονσέ.



«Τι φορούν οι γυναίκες. Τι φορούν οι άντρες. Για μένα δεν αποτελεί θέμα», δήλωσε ο Στάιλς πέρυσι. «Αν δω ένα ωραίο πουκάμισο και μου πουν ότι είναι για γυναίκες, δεν θα με κάνει να θέλω να το φορέσω λιγότερο… Νομίζω πως όταν νιώθεις πιο άνετα με τον εαυτό σου, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα».

Οι αντιδράσεις

Η φωτογράφιση του Χάρι Στάιλς προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, ενώ η πολιτική αναλύτρια Κάντανς Όουενς έγραψε στο Twitter: «Δεν υπάρχει κοινωνία που να μπορεί να επιβιώσει χωρίς ισχυρούς άντρες. Η Ανατολή το γνωρίζει αυτό. Στη Δύση, η σταθερή θηλυκοποίηση των ανδρών μας την ίδια στιγμή που ο μαρξισμός διδάσκεται στα παιδιά μας δεν είναι σύμπτωση Είναι μια επίθεση. Φέρτε πίσω τους ισχυρούς άντρες».

Τον Στάιλς έσπευσαν να υποστηρίξουν διάφοροι διάσημοι φίλοι του, όπως ο Ελάιτζα Γουντ, η Ολίβια Γουάιλντ και η Κάθι Γκρίφιν, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και η μητέρα του, πως είναι πολύ περήφανη για εκείνον.

i think you’ve missed the definition of what a man is. masculinity alone does not make a man

— Elijah Wood (@elijahwood) November 16, 2020