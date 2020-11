GucciFest: Online φεστιβάλ κινηματογράφου με Harry Styles, Billie Eilish και Florence Welch από την Gucci

Όσο οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης περιμένουν το δεύτερο lockdown, ο ιταλικός οίκος μόδας Gucci ανακοίνωσε ένα νέο φεστιβάλ, με τίτλο GucciFest. Πρόκειται για ένα εικονικό online φεστιβάλ κινηματογράφου, μουσικής και μόδας, το οποίο θα προβληθεί στο YouTube και στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Το κύριο event θα είναι το ντεμπούτο της μίνι σειράς-νέας κολεξιόν του Αλεσσάντρο Μισέλ, καλλιτεχνικού διευθυντή της Gucci τα τελευταία χρόνια. Η κολεξιόν θα έχει τίτλο «Ouverture of Something That Never Ended» («Εγκαίνια σε Κάτι Που Δεν Τελείωσε Ποτέ») και με σκηνοθέτη τον Gus Van Sant θα παρουσιαστεί σε επτά μέρη.

Το κινηματογραφικό θέαμα γυρίστηκε στην Ρώμη και περιστρέφεται γύρω από την σουρεαλιστική καθημερινότητα της περφόρμερ Σίλβια Καλντερόνι. Σε κάθε επεισόδιο, που θα ανεβαίνει καθημερινά, θα κάνουν εμφάνιση μεταξύ άλλων οι Harry Styles, Billie Eilish, Florence Welch των Florence and the Machine, αλλά και η Ελληνίδα Ariana Papademetropoulos.

Στο GucciFest θα δούμε επίσης ταινίες μόδας από 15 ανερχόμενους σχεδιαστές, που επέλεξε ο ίδιος ο Μισέλ για την πρωτοπόρα ματιά τους. Αυτοί είναι οι Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier και Gareth Wrighton.

Η νέα κολεξιόν του Μισέλ θα είναι η πρώτη από τις δύο που θα γίνονται μόνο κάθε σεζόν. Πρόκειται για μία απόφαση του ίδιου του σχεδιαστή να μειώσει μόνιμα τον αριθμό των show της Gucci.