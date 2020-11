Το Μουσείο του Μπρούκλιν πραγματοποιεί εικονική έκθεση με ρούχα της σειράς του Netflix «The Queen’s Gambit», αλλά και του «The Crown». Όσον αφορά την δεύτερη σειρά θα υπάρχουν κομμάτια από την τέταρτη σεζόν που αναμένεται να βγει σύντομα.

Σχετικά με την έκθεση

Τα ρούχα από κάθε σειρά έχουν αποκατασταθεί ψηφιακά και θα παρουσιάζονται σε μια διαδραστική μορφή 360 μοιρών. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται και διάφορα σχετικά αντικείμενα από την συλλογή του μουσείου.

Σχετικά με τα κοστούμια της σειράς «The Queen’s Gambit», σχεδιάστηκαν από την Γκραμπριέλε Μπαίντερ αναδεικνύοντας το σοφιστικέ ύφος της ηρωίδας. Έχουν 60s επιρροές σύμφωνα με την εποχή στην οποία τοποθετείται η σειρά, με ασπρόμαυρα σχήματα και γραμμές που σχετίζονται με το σκάκι, στο οποίο επικεντρώνεται η σειρά.

Η Έιμι Ρόμπερτς, σχεδιάστρια με βραβείο Κοστουμιών Emmy, κατασκεύασε κοστούμια με μεγάλη λεπτομέρεια για την σειρά «The Crown». Είναι όλα εμπνευσμένα από πραγματικά ρούχα των γυναικών που απεικονίζονται στην σειρά όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ, η Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η Πριγκίπισσα Νταϊάνα και η πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ The Queen’s Gambit: Γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτή τη νέα μίνι σειρά του Netflix;

Τα αντικείμενα από τις συλλογές του μουσείου επιλέχθηκαν από τον Μάθιου Γιοκομπόσκι, Ανώτατο Επιμελητή του τμήματος Μόδας. Μερικά από τα αντικείμενα είναι ένα επιτραπέζιο της αρχαίας Αιγύπτου, η φωτογραφία του Αμερικανού φωτογράφου Άρθουρ Τρες με τίτλο «Boys on Checker Floor, Far Rockaway«, ένα πορτραίτο της Βασίλισσας Ελισάβετ από πλαστικά παιχνίδια.

Εκτός από την έκθεση, θα υπάρξει και ένα ψηφιακό πάνελ συζήτησης με τους Μπάιντερ, Ρόμπερτς και Γιοκομπόσκι σχετικά με τα ενδότερα της ντουλάπας κάθε σειράς. Συντονίστρια του πάνελ θα είναι η σχεδιάστρια μόδας που έχει τιμηθεί και με βραβείο Όσκαρ, Ρουθ. Ε. Κάρτερ.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το μουσείο του Μπρούκλιν διοργανώνει μια τέτοια έκθεση. Έχει δημιουργήσει στο παρελθόν πολλές εκθέσεις που συνδυάζουν την μόδα με αντικείμενα συλλογών. Μερικές από αυτές είναι: Killer Heels: The Art of the High-Heeled Shoe (2014), David Bowie (2018) και Pierre Cardin: Future Fashion (2019).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση επισκεφτείτε τον ιστότοπο του μουσείου του Μπρούκλιν.