Η Έμιλι στο Παρίσι: Η πολυσυζητημένη σειρά του Netflix επιστρέφει με νέα σεζόν

Σε λιγότερο από δύο μήνες μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της πρώτης σεζόν, κυκλοφόρησε η είδηση ότι η σειρά που κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή των trends στην πλατφόρμα του Netflix και να γίνει αντικείμενο έντονου σχολιασμού για τα κλισέ της σχετικά με την γαλλική κουλτούρα, επιστρέφει με νέα σεζόν!

«Emily in Paris»: Η νέα σειρά του Netflix είναι μια καρικατούρα της γαλλικής κουλτούρας γεμάτη κλισέ

Παρά το γεγονός ότι η σειρά έλαβε ανάμικτες κριτικές, τόσο ως προς την αισθητική της και την χαοτική αίσθηση της μόδας, όσο και για τον χείμαρρο απίστευτων γαλλικών κλισέ, επιστρέφει με μια δεύτερη σεζόν – πολλά υποσχόμενη!

Κι αυτό ήταν κάτι που αρκετοί περίμεναν από τον δημιουργό Ντάρεν Σταρ, μετά το τέλος της πρώτης σεζόν, καθώς η σειρά που αφορούσε τη ζωή της νεαρής Έμιλι Κούπερ (Λίλι Κόλινς) και τις περιπέτειές της στο Παρίσι, ήταν το απόλυτο guilty pleasure, παρά τα όσα γράφονταν για την στερεοτυπική απεικόνιση των Γάλλων ως καρικατούρες.

Πώς έγινε η ανακοίνωση για τη νέα σεζόν

Η ανακοίνωση για τη δεύτερη σεζόν, ήρθε μέσα από μια επιστολή του Savoir, του πρακτορείου στο οποίο εργάζεται στην σειρά η Έμιλι στο Παρίσι, με τη οποία θέλει να γνωστοποιήσει στο γραφείο της στο Σικάγο ότι η παραμονή της Έμιλι στην πόλη παίρνει παράταση για ένα διάστημα.

H Λίλι Κόλινς μάντεψε λάθος την ηλικία της «Emily in Paris»

Η επιστολή αναφέρει

«Λυπούμαστε. Σας γράφουμε για να ενημερώσουμε ότι η Έμιλι Κούπερ θα χρειαστεί να παραμείνει στο Παρίσι για ένα εκτενές χρονικό διάστημα. Παρά την υπερβολική της αυτοπεποίθηση και την έλλειψη προϋπηρεσίας στο μάρκετινγκ προϊόντων πολυτελείας, κατάφερε να γοητεύσει μερικούς από τους πιο απαιτητικούς πελάτες μας κατά την περίοδο εργασίας της στην Savoir. Ελπίζουμε ότι με την παράταση της παραμονής της στο Παρίσι, η Έμιλι θα αναπτύξει τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει, θα εμβαθύνει στη γαλλική κουλτούρα και ίσως μάθει κάποιες βασικές γαλλικές λέξεις. Αγαπάμε πολύ που την έχουμε στο Παρίσι! Αλλά, σας παρακαλώ, μην της το πείτε αυτό».

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz

— Netflix (@netflix) November 11, 2020