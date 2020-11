«Απολύεσαι, Τραμπ»: Το Χόλυγουντ αντιδρά στην νίκη του Τζό Μπάιντεν

Μετά από τέσσερις (εφιαλτικές θα έλεγε κανείς) ημέρες έχουμε επιτέλους έχουμε το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Υπάρχουν ψηφοδέλτια που ακόμα δεν έχουν προσμετρηθεί, αλλά μαθηματικά, και μετά την νίκη της Πενσυλβάνια, ο επίσημος νικητής των εκλογών στις ΗΠΑ είναι ο Τζο Μπάιντεν, κάτι που σημαίνει ότι Τραμπ δεν θα είναι πια πρόεδρος των ΗΠΑ.

Για μήνες, οι celebrities χρησιμοποιούσαν τα social media με σκοπό να ενθαρρύνουν τους followers τους να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι, δεν γινόταν να μην αντιδράσουν στο πολύ σημαντικό αυτό αποτέλεσμα.

Lady Gaga

Η πολιτική στάση της Lady Gaga ήταν πάντα ξεκάθαρη -ιδίως οι απόψεις της για τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας. Η τραγουδίστρια όμως ενέτεινε τις ακτιβιστικές της δράσεις την εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Μάλιστα, στις 30 Οκτωβρίου, η Gaga κυκλοφόρησε ένα pro-voting PSA, στο οποίο δώριζε μια σειρά από τα πιο χαρακτηριστικά της κοστούμια, λέγοντας στους θαυμαστές της: «Ας είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε ποιον ψήφισα», εννοώντας φυσικά τον Τζο Μπάιντεν.

Έτσι, ο ενθουσιασμός της ήταν εμφανής, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τζο Μπάιντεν, Καμάλα Χάρις και ο αμερικανικός λαός μόλις έδωσαν στον κόσμο μία από τις μεγαλύτερες πράξεις καλοσύνης και γενναιότητας που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Μόνο αγάπη για τον νέο μας πρόεδρο και για την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο» έγραψε στο Twitter.

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk

— Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020