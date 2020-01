Η Billie Eilish ερμηνεύει το theme song της νέας ταινίας James Bond

Η Αμερικανίδα pop star, Billie Eilish, ανακοίνωσε με μια ανάρτησή της στο Twitter, πως έχει ήδη γράψει το theme song της νέας ταινίας James Bond με τίτλο «No Time to Die», το οποίο και ερμηνεύει. Το τραγούδι, που αναμένεται να ακούσουμε σύντομα, το έχει γράψει μαζί με τον αδερφό της, Finneas O’Connell.

Στα 18 της χρόνια, η Eilish είναι και επίσημα η νεότερη καλλιτέχνιδα που τραγουδά το κεντρικό τραγούδι στο κινηματογραφικό franchise.

Billie has written and will perform the theme song for the 25th James Bond film, #NoTimeToDie @007 pic.twitter.com/BrxqLM6ED6

