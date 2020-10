«Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι»: Έρχεται νέα σειρά βασισμένη στην εμβληματική cult ταινία τρόμου

Μια τηλεοπτική σειρά που βασίζεται στην ταινία του 1997 «I Know What You Did Last Summer» και το μυθιστόρημα του 1973 του Lois Duncan, στο οποίο βασίστηκε η ίδια η ταινία, μόλις πήρε έγκριση από την Amazon.

Το ριμέικ, που ανακοινώθηκε πρώτη φορά πέρυσι, θα έχει την ίδια ιστορία με την ταινία: Μια ομάδα εφήβων που καταδιώκεται από έναν δολοφόνο ένα χρόνο μετά από ένα τρομερό ατύχημα τη νύχτα αποφοίτησης -αλλά με μια πιο μοντέρνα ματιά.

Η νέα σειρά τρόμου γράφτηκε από την Sara Goodman, μία από τις δημιουργούς του Gossip Girl και έχει ως παραγωγό τον James Wan, που έχει σκηνοθετήσει πολλά άλλα διάσημα θρίλερ, όπως το «Saw», το «Κάλεσμα» και το «Παγιδευμένη Ψυχή», αλλά και τον Neal H. Moritz, ο οποίος υπήρξε παραγωγός στην πρώτη ταινία.

Τι δήλωσαν οι συντελεστές για τη σειρά

«Η ανάπτυξη και πρόοδος του Neal Moritz και της εταιρίας του Original Film είναι μια σταθερή πηγή έμπνευσης και αυτό αποδεικνύεται για άλλη μια φορά με το σύγχρονο και ενδιαφέροντα χαρακτήρα του θρίλερ της Sara Goodman», λέει ο Jason Clodfelter, πρόεδρος της Sony Pictures TV Studios, η οποία θα κυκλοφορήσει τη σειρά μαζί με τα Amazon Studios.

Ο Albert Cheng, από το Amazon Studios, πρόσθεσε σε μια δήλωση: «Η προσέγγιση της Sara Goodman σε αυτήν την ταινία είναι μια υπέροχη γεμάτη εκπλήξεις παραλλαγή της κλασικής slasher ταινίας.»

Σε σκηνοθεσία Jim Gillespie, το κλασικό θρίλερ από το 1997 είχε ένα τρομερό καστ (το οποίο γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα μετά την ταινία) συμπεριλαμβανομένων των Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr και Sarah Michelle Gellar. Αν και είχε κάποιες ομοιότητες με το Scream, το οποίο κυκλοφόρησε το προηγούμενο έτος, έλαβε μικτές κριτικές εκείνη την εποχή.

Μιλώντας για νοσταλγία της δεκαετίας του ‘90, ένα remake του Candyman βρίσκεται επίσης στα σκαριά, από τον Jordan Peele, αν και λόγω της τρέχουσας κατάστασης έχει πάρει αναβολή για το 2021.