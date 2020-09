Sufjan Stevens: Γιατί χαρακτήρισε «τραυματική» την εμπειρία του στα Oscars;

Ο Sufjan Stevens, ο τραγουδιστής και συνθέτης πίσω από τις συγκινητικές μπαλάντες της ταινίας «Call me by your name» του Luca Guadagnino, ασκεί δριμύ κριτική στα Oscars σε συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian.

O τραγουδιστής και η υποψηφιότητα στα Oscars

Ο 45χρονος τραγουδιστής «χάρισε» τρία τραγούδια στην ταινία «Call me by your name» με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet, το «Mystery of Love», το «Visions of Gideon» και το «Futile Devices» σε remix από τον δίσκο του «The Age of Adz«», που κυκλοφόρησε το 2016.

Το «Mystery of Love» ήταν αυτό που έδωσε στον καλλιτέχνη και την υποψηφιότητα στα Oscars στην κατηγορία Best Original Song αλλά και μια υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Song Written for Visual Media.

Στην τελετή απονομής των Βραβείων Oscar το 2018, ο Stevens ερμήνευσε ζωντανά πάνω στην σκηνή το τραγούδι μαζί με τον St. Vincent και τον Moses Sumney.

Η εμπειρία του Sufjan Stevens στα Oscars

Όσο τιμητικό κι αν είναι για πολλούς καλλιτέχνες να βρεθούν μέχρι τα Oscars, για τον Sufjan Stevens η εμπειρία ήταν τραυματική και δεν θα ήθελε να την επαναλάβει. Όπως δήλωσε στην The Guardian «Ειλικρινά, ήταν μια από τις πιο τραυματικές εμπειρίες ολόκληρης της ζωής μου» και ο ίδιος την συνδέει με «έναν τρομακτικό σαηεντολογικό χορό αποφοίτησης». Για τον ίδιο «Τα Oscar αντιπροσωπεύουν όλα όσα μισώ για την Αμερική και την δημοφιλή κουλτούρα».

«Δεν ήθελα να έχω καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο και αυτή την κουλτούρα» δήλωσε. «Δε θέλω να είμαι μέρος κανενός δωματίου γεμάτου με ενήλικες που εγκλωβίζονται γύρω από πλαστικά τρόπαια».

Το νέο του άλμπουμ με τίτλο «The Ascension» έχει δεχθεί πολύ θετικές κριτικές μετά το επιτυχημένο άλμπουμ του 2015 και ο ίδιος μετά και την συνεργασία του με τον Luca Guadagnino στην ταινία, έχει γίνει πιο γνωστός στο ευρύ κοινό.

Ακούστε το υποψήφιο για Oscar τραγούδι εδώ:

Πηγή: IndieWire