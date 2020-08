Music Escapades – In Orbit: Ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ στο ΚΠΙΣΝ

Το φθινόπωρο ξεκινάει δυναμικά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με το Music Escapades: In Orbit, ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ με γνωστά αλλά και ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης ανεξάρτητης αθηναϊκής σκηνής, το οποίο θα πραγμαην Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, LIVE από τον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Λίγα λόγια για το Φεστιβάλ

Οκτώ μπάντες θα καλύψουν ένα ευρύ μουσικό φάσμα, από τη heavy psych rock ενέργεια των Noise Figures, τον neo-psychedelic ήχο των Whereswilder, τους ψυχεδελικούς πειραματισμούς των Dury Dava, την ευφορική electropop των Daphne and the Fuzz (4/9), ως τον ηλεκτρονικό ήχο του Cayetano, των Lip Forensics, των S.W.I.M. και της Danai Nielsen (5/9), σε ένα φεστιβάλ που θα καταγράψει τον ήχο της πόλης και τις τάσεις της εγχώριας ροκ και ηλεκτρονικής σκηνής.

Μια διήμερη συνάντηση με συγκροτήματα που έχουν διάθεση για πειραματισμούς και συνομιλούν επάξια με τη διεθνή σκηνή και μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε από κοντά τον ήχο της σημερινής Αθήνας μέσα από εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχήματα.

Πως μπορούμε να παρακολουθήσουμε:

Η δυνατότητα παρακολούθησης του Music Escapades: In Orbit, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ www.snfcc.org, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

*Το μουσικό διήμερο Music Escapades: In Orbit πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά προγραμματισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ «Music Escapades: In Orbit» έχει ως εξής:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 20.00

Νoise Figures

Oι Νοise Figures, με πορεία από το 2012, έχουν κυκλοφορήσει τρία psych rock άλμπουμ με blues αναφορές. Το δίδυμο του Γιώργου Νίκα (φωνητικά, τύμπανα) και του Στάμου Μπάμπαρη (κιθάρα, φωνητικά), με πέντε ευρωπαϊκές περιοδείες και πολλές ζωντανές εμφανίσεις στο ενεργητικό του, υπόσχεται ένα live γεμάτο ενέργεια.

Στο ΚΠΙΣΝ θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά υλικό από τον τέταρτο τους δίσκο με τίτλο «The Perfect Spell» που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες μαζί με επιλεγμένα κομμάτια από το σύνολο της δισκογραφίας τους.

Whereswilder

Οι Whereswilder επιστρέφουν στη σκηνή του ΚΠΙΣΝ με το ολοκαίνουργιο τρίτο άλμπουμ τους. Σε ένα tracklist ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση, οι Αθηναίοι rockers Whereswilder θα παρουσιάσουν νέες συνθέσεις μαζί με επιλογές από τις δύο παλαιότερες δισκογραφικές τους δουλειές «Yearling» και «Hotshot».

Έχοντας την εμπειρία των μεγάλων φεστιβάλ και ένα εξαιρετικό νέο άλμπουμ φτιαγμένο, όπως λέει, στη λογική «all killer – no filler mode», η neo-psychedelic μπάντα υπόσχεται να μας ξαφνιάσει ευχάριστα!

Dury Dava

To πενταμελές σχήμα των πολλά υποσχόμενων Dury Dava (νταβαντούρι αν διαβαστεί ανάποδα) αποτελούν οι Γιωργής Καρράς (ηλεκτρική κιθάρα, dilruba), Ηλίας Λιβιεράτος (τύμπανα, κρουστά), Δημήτρης Κούλογλου (φωνητικά, ηλεκτρική κιθάρα, μπουζούκι), Κάρολος Μπεράχας (μπάσο, πλήκτρα, synth), Δημήτρης Πρόκος (κλαρινέτο, νέυ, synth). Στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ θα συνδυάσουν κομμάτια του πολυσυζητημένου πρώτου τους δίσκου με κάποια καινούρια, τα οποία θα παιχτούν για πρώτη φορά δημόσια: τολμηρό ελληνόφωνο κράμα από ψυχεδελικό ροκ ήχο, kraut εμμονές και ανατολίτικα στοιχεία.

Daphne and the Fuzz

Η Δάφνη Λάζου, με το προσωπικό της σχήμα Daphne and the Fuzz, θα παρουσιάσει κυρίως νέα τραγούδια, αλλά και κάποια από τους προηγούμενους δίσκους της με το ανανεωμένο electronic set της. Θα αναδείξει με μελωδικότητα τα τραγούδια από το vintage pop αισθητικής ομώνυμο ντεμπούτο της, αλλά και το πιο εξωστρεφές μεταμεσονύχτιο δεύτερο άλμπουμ «2 ΑΜ» με ανεβασμένο tempo συνδυάζοντας την διαχρονική αύρα των Fleetwood Mac με το γαλλικό electro σε ένα φρέσκο αποτέλεσμα.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 20.00

Cayetano

Ο καταξιωμένος παραγωγός Cayetano μετά από οκτώ σόλο άλμπουμ σε έναν εξαιρετικά προσεγμένο dub, trip hop και jazz ήχο, κυκλοφόρησε μέσα στο 2019 το πιο κινηματογραφικό concept άλμπουμ του με τίτλο «Μelanie». Το «Melanie» είναι μια εξιστόρηση εμπειριών από δύο χρόνια ταξιδιών στην νοτιοανατολική Ασία με αναλογικά όργανα και prog rock επιρροές. Στη συναυλία του στο ΚΠΙΣΝ πλαισιώνεται από τρεις εξαιρετικούς μουσικούς: τον Νίκο Μαρτζιώκα στα ηλεκτρονικά κρουστά, τον Resonoot στην ηλεκτρική κιθάρα και τον Georges Perin στα φωνητικά.

Lip Forensics

Oι Lip Forensics, το ηλεκτρονικό ντουέτο των Zade και Εkelon, επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ για να παρουσιάσουν το «Euneirophrenia», ένα δυναμικό, χορευτικό set, σε πείσμα ή μάλλον και εξαιτίας της κατάστασης που μας περιβάλλει τον τελευταίο καιρό. Ο synthwave ήχος τους, με electro στοιχεία και αναφορές στην κινηματογραφική δυστοπία των Carpenter και Vangelis με dance διάθεση, αποτυπώθηκε εξαιρετικά στην πρώτη τους κυκλοφορία «Cheiloscopy», σε παραγωγή του Σεραφείμ Τσοτσώνη.

S.W.I.M.

Το γυναικείο synthpop τρίο Someone Who Isn’ t Me (S.W.I.M.), που αποτελούν η Μαρία Χατζάκου στα drums, η Μαριλένα Ορφανού στα synths και η Τζίνα Δημακοπούλου στις κιθάρες, ξαναέρχονται στο ΚΠΙΣΝ, αυτή τη φορά με ένα ξεσηκωτικό σετ με τσιμπημένα bpm. Οι S.W.I.M. θα παίξουν κομμάτια από τον πρώτο τους δίσκο, από τον ακυκλοφόρητο δεύτερο, καθώς και το anti-summer hit «Summer In Athens».

Danai Nielsen

Η ελληνοδανέζα Danai Nielsen που ξεκίνησε την πορεία της με το ροκ συγκρότημα των Rosebleed ακολουθεί πλέον σόλο πορεία δημιουργώντας dream pop τραγούδια με vintage συνθεσάιζερ, λούπες και αιθέρια φωνητικά. Πρόσφατη κυκλοφορία της μια απρόσμενη reggae/dub διασκευή στο ηπειρώτικο «Κοντούλα Λεμονιά», γραμμένη πριν από έξι χρόνια την περίοδο που ως μετανάστρια στη Γερμανία, μιλούσε σπαστά Γερμανικά, όπως τραγουδάει και τους ελληνικούς στίχους στο τραγούδι. Η Nielsen έρχεται στο ΚΠΙΣΝ να μας παρουσιάσει νέο υλικό – μεταξύ αυτών το επερχόμενο single «Mermaid» – και την πάντοτε conceptual σκηνική της παρουσία.