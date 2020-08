Δήμος Αθηναίων: Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους στα θέατρα Κολωνού και Γκράβας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανανεώνει το ραντεβού του με κοινό και καλλιτέχνες, τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας, στο θέατρο Γκράβας από τις 26 Αυγούστου έως τις 7 Οκτωβρίου και στο θέατρο Κολωνού από τις 27 Αυγούστου έως τις 10 Οκτωβρίου.

«Στηρίζουμε τον Πολιτισμό»: Λίγα λόγια για τη δράση

Το πρόγραμμα «Στηρίζουμε τον Πολιτισμό» ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου και το πρώτο μέρος των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε στις 8 Αυγούστου. Το δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους και παραστάσεις χορού.

Ο ΟΠΑΝΔΑ και ο Δήμος Αθηναίων δημιούργησαν, από τις 13 Ιουλίου έως τις 10 Οκτωβρίου, 78 εκδηλώσεις, κάποιες εκ των οποίων με ελεύθερη είσοδο, με καλλιτέχνες, δημιουργούς και μουσικά σύνολα προσφέροντας στους πολίτες μια όαση πολιτισμού σε μία ιστορική γειτονιά της Αθήνας, στον καταπράσινο λόφο του Ιππίου Κολωνού, αλλά και σε έναν ζωτικό χώρο πολιτισμού στην Γκράβα.

Οι καλλιτένχες που συμμετέχουν

Γιάννης Κούτρας, Δημήτρης Σταρόβας, Παυλίνα Βουλγαράκη, Γιώργος Κιμούλης, Ελένη Γερασιμίδου, Παντελής Θαλασσινός, Βασίλης Λέκκας, 1550, Τζίνα Φωτεινοπούλου, Μαρία Κόκκα, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γιώργης Χριστοδούλου, Νίκος Τουλιάτος, Αναστασία Ζαννή, Μπάμπης Τσέρτος, Φωτεινή Φιλοσόφου, Νίκος Γιάννακας, κ.ά., είναι μερικά από τα ονόματα που θα κάνουν στάση στο θέατρο Κολωνού, χαρίζοντάς μας υπέροχες μουσικές και θεατρικές στιγμές. Το θέατρο Γκράβας αγαπάει τα παιδιά, δίνοντας έμφαση στο παιδικό θέατρο.

Ο ΟΠΑΝΔΑ έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων, αλλά και των κανόνων λειτουργίας των χώρων για την προστασία και την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.

* Διάθεση δελτίων εισόδου για τις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο

Η διάθεση των δελτίων εισόδου για τις παραστάσεις στο θέατρο Κολωνού θα πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο δήμου Αθηναίων, αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» (Ακαδημίας 50) και ώρες 10.00-14.00 και δυο ώρες πριν την έναρξη στο θέατρο Κολωνού, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

Η διάθεση των δελτίων εισόδου για τις παραστάσεις στο θέατρο Γκράβας θα γίνεται στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας (Ταυγέτου 60) και ώρες 9.00-14.00 και δυο ώρες πριν την έναρξη στο θέατρο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

* Για τις παραστάσεις με εισιτήριο η προπώληση γίνεται αποκλειστικά από τα καλλιτεχνικά σχήματα. Πώληση εισιτηρίων θα γίνεται και δύο ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης στο θέατρο Κολωνού, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Μέτρα προστασίας

Κατά την άφιξή μας στο θέατρο κρατάμε αποστάσεις και αποφεύγουμε το συνωστισμό:

Προσερχόμαστε στο θέατρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης

Η χρήση ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, την παραμονή και την έξοδό μας από το θέατρο

Κατά τη διάρκεια της παράστασης καθόμαστε μόνο στις θέσεις που υπάρχει σήμανση και δεν αλλάζουμε θέση

Μετά το πέρας της παράστασης ακολουθούμε τις οδηγίες των εργαζομένων για την τμηματική έξοδο από το θέατρο

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Θέατρο Κολωνού (Ιωαννίνων και Καπανέως)

Πέμπτη 27 Αυγούστου

Συναυλία με το συγκρότημα 1550 και τον Δημήτρη Σταρόβα. Μαζί τους η Καλένα.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Σάββατο 29 Αυγούστου, ώρα 21:00

«Πάω να πω στο σύννεφο»: Συναυλία της Χορωδίας δήμου Αθηναίων με τη Τζίνα Φωτεινοπούλου σε τραγούδια ελλήνων συνθετών όπως των Μάνου Χατζιδάκι, Γιάννη Μαρκόπουλου,Μίκη Θεοδωράκη κ.ά. Μουσική διεύθυνση: Σταύρος Μπερής

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Κυριακή 30 Αυγούστου

Θεατρική παράσταση «Ανθρώπινη Φωνή» του Ζαν Κοκτώ σε σκηνοθεσία Ελένης Μιχελή από την ομάδα Anasa art. Ερμηνεύει η υψίφωνος Μαρία Κόκκα.

Γενική είσοδος: 10€ / Μειωμένο (άνεργοι, ΑΜΕΑ, ατέλειες): 5€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Δευτέρα 31 Αυγούστου

Θεατρική παράσταση «Καλιφόρνια Ντρίμιν» σε σκηνοθεσία των Λευτέρη Πλασκοβίτη και Χρήστου Χρήστου από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου.



Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Το παγκάκι» με τον Γιώργο Κιμούλη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 12€ / Στο θέατρο: 16€ & 12€ μειωμένο (φοιτητικό & ανέργων)

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Συναυλία με τον Γιάννη Κούτρα.

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 10€ / Στο θέατρο: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Κλυταιμνήστρες» σε σκηνοθεσία Α. Πετροπούλου από την ομάδα Ατρείδων Κύκλος.

Γενική είσοδος: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr και μετά τις 17 Αυγούστου στον ΙΑΝΟ και στα Public.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Μουσική παράσταση «ο Αττίκ στο Παρίσι» με τον Γιώργη Χριστοδούλου.

Γενική είσοδος: 12 ευρώ | Προπώληση & μειωμένο (άνεργοι, φοιτητικό άνω των 65, ΑΜΕΑ): 10 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr και στα σημεία προπώλησης VIVA

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Χρωματιστές ιστορίες» του Στρατή Μυριβήλη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου.

Γενική είσοδος: 12€ / Προπώληση & μειωμένο (άνεργοι, φοιτητικό, άνω των 65, ΑΜΕΑ): 10€

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr / Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 / Τηλεφωνικά: 210-7234567 / Public

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων με έργα των A. Copland, A. Honegger, J. Ibert, G. Gershwin. Μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Τσελίκας

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Mουσική παράσταση Κρουστών «Χρησμός για τον Οιδίποδα» με τον Νίκο Τουλιάτο- Κοινότητα Τέχνης Ηχοποιοί.

Γενική είσοδος: 10€ / Μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65, ατέλειες): 7€ /Ομαδικό (άνω των 10 ατόμων): 5€ / Early birds (έως 20/8): 6€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr. Τηλέφωνο κρατήσεων (με απαραίτητη προαγορά): 6955005859 & 6940739441

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

«Fly Me To The Moon!»: Μία μουσική συνάντηση της Big Band δήμου Αθηναίων με την ερμηνεύτρια Αναστασία Ζαννή με jazz standards αλλά και κομμάτια από τα Tin Pan Alley Musicals που καθιερώθηκαν από τις μεγαλύτερες φωνές της jazz.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Παράσταση θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης και ο Ταρζάν στο κυνήγι του θησαυρού» από τον θίασο του Τάσου Γεωργίου.

Γενική είσοδος: 5€

Πληροφορίες-κρατήσεις: 211-0110642 & 6908306506

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Παράσταση χορού «Bodyterranean- The Show» της Simone Mongelli.

Γενική είσοδος: 12€. Προπώληση: www.viva.gr

Κρατήσεις: TEXNIS – Οργάνωση Θεάματος: 210-9345378 (13:00-17:00)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων με τον Μπάμπη Τσέρτο.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση, «…ἀνίκατε μάχαν» σε σκηνοθεσία Φιλιώς Λούβαρη, από το διεθνές Κέντρο Χορού και Θεάτρου Μήλου.

Γενική είσοδος: 5€ /Ελεύθερη Είσοδος: Άνεργοι, Ανήλικοι, ΑΜΕΑ, συμμετέχοντες στο φεστιβάλ στο θέατρο του Κολωνού.

Όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τους σκοπούς και τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μήλου (Ίδρυμα Στήριξης Κέντρου Υγείας Μήλου).

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6976 778 463

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Συναυλία με την Παυλίνα Βουλγαράκη.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Συναυλία της Χορωδίας δήμου Αθηναίων με τραγούδια που έγραψαν ιστορία στον Ελληνικό Κινηματογράφο των δεκαετιών 1950-1960 σε συνθέσεις των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, κ.ά. Τραγουδά ο Βασίλης Γισδάκης. Ενορχήστρωση: Κωστής Κριτσωτάκης. Μουσική διεύθυνση: Σταύρος Μπερής

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Μαρία Πολυδούρη» σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη με τη Φωτεινή Φιλοσόφου και τον Νίκο Γιάννακα.

Γενική είσοδος: 12€ / Προπώληση: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6944366784 & 2106392572

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων με τον Βασίλη Λέκκα.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Βlackout» σε σκηνοθεσία Σ. Καλαθά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Συναισθηματική Διαλεκτική».

Γενική είσοδος: 6€

Προπώληση εισιτηρίων: Αθηνάς 30 (από 1/9 ώρες 18.00-20.00) & www.viva.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6946 105520

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Ο Έλληνας βάτραχος» του Δημήτρη Ποταμίτη, σε σκηνοθεσία Α. Ρεμούνδου.

Γενική είσοδος: 10€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6975884588

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Οι Ιονέσκοι – Σχεδίασμα Β’». Ελεγεία για έναν παράλογο κόσμο σε σκηνοθεσία Βίκυς Αδάμου.

Γενική είσοδος: 12€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6978705491

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Συναυλία «Οι Έλληνες ποιητές σε δρόμους παραδοσιακούς» με τον Λάκη Χαλκιά και τον Όμιλο Ελληνικών Τεχνών.

Γενική είσοδος: 10€ /Μειωμένο (ΑΜΕΑ , Μαθητές, Φοιτητές, Πολύτεκνοι, Άνεργοι): 5€

Πληροφορίες : https://oet.gr/. Κρατήσεις : http://oet.gr/kratisi/

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210-3836754 – 6944254196

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Οι Μάρτυρες των Αθηνών» σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη.

Γενική είσοδος: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr. Τηλέφωνο κρατήσεων: 210-5230267

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Η Γελάδα» του Ναζίμ Χικμέτ σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, από την ομάδα Altera Pars.

Γενική είσοδος: 12€ / Μειωμένο (ΑΜΕΑ, φοιτητές, άνω των 65): 10€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210-3410011 (18:00 – 21:00)

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Άμλετ Β’» του Σάμιουελ Μπόμπρικ σε διασκευή Βλαδίμηρου Κυριακίδη και σκηνοθεσία Ε. Μεράβογλου.

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 9€ και 7€ (μειωμένο) από viva.gr | Στο ταμείο του θεάτρου: 10€ και 8€ (μειωμένο).

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Μουσική παράσταση μελοποιημένης ποίησης με τους Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη.

Γενική είσοδος: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr και tickets.public.gr

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων με τον Παντελή Θαλασσινό.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Stand-up comedy με τον Γιώργο Καραμανλή.

Γενική είσοδος: 8€

Προπώληση: www.ticketservices.gr & tickets.public.gr. Πληροφορίες – Κρατήσεις : 210-3412313

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Συναυλία με τον τενόρο Σταύρο Σαλαμπασόπουλο με ρεπερτόριο από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή.

Γενική είσοδος: 12€ / Μειωμένο (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65, ανέργων): 8€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr. Τηλέφωνο κρατήσεων: 6985078613

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Παράσταση σύγχρονου χορού «COMMUN» σε χορογραφία Πωλίνας Κρεμαστά από την Ομάδα σύγχρονου χορού Creo Dance Company.

Γενική είσοδος: 5€ και 10€ ειδικό εισιτήριο στήριξης της ομάδας για όποιον δύναται να το αγοράσει

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Παράσταση «Several Circles» από την ομάδα Τα/Δε σε σκηνοθεσία Εύας Διαμαντή.

Γενική είσοδος 10€ /Μειωμένο: 7€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Θεατρική παράσταση «Το Ανάκτορο» στην Άνω Τούμπα με την Ελένη Γερασιμίδου σε σκηνοθεσία Αγγ. Ξένου.

Γενική είσοδος: 8€

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Παράσταση χορού «Dear Arms» από την ομάδα χορού ALMA LIBRE σε χορογραφία Αναστασίας Μπρουζιώτη.

Γενική είσοδος: 8€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6945321352

Θέατρο Γκράβας (Ταϋγέτου 60)

Τετάρτη 26 Αυγούστου

Παιδική παράσταση θεάτρου κούκλας «Ο Λύκος και τα επτά κατσικάκια» της Ιρίνα Μπόικο White Puppet.

Γενική είσοδος: 8€

Προπώληση εισιτηρίων: Public

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Παιδική θεατρική παράσταση «Το δέντρο της ζωής» σε σκηνοθεσία Γιώργου Μενεδιάτη από την ομάδα Ονειρόδραμα.

Γενική είσοδος: 6€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr & www.oneirodrama.gr.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Παιδική θεατρική παράσταση «Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο» σε σκηνοθεσία Αναστασίας Παράβα, Στάθη Τσεμπερλίδη από το ParaMana Puppet Theatre.

Γενική είσοδος: 10€ ενήλικες, 7€ παιδιά (ηλικίας έως 12 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6973364350 & 210-7563950

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Παιδική θεατρική παράσταση «Η έμπνευση μου είπε ..παραμύθια να σας πω» σε σκηνοθεσία Δώρας Δόριζα από την ομάδα θεάτρου Piedri Sporchi.

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 6€ / Στο θέατρο: 8€

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση «ΝτοΝτοΡεΜιθούλης» από την ομάδα ΤΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μουσική παράσταση Βασίλης Τσιτσάνης: H Σκιά μου και εγώ, για την ενίσχυση των σκοπών της εταιρείας αρωγής παιδιών με αναπηρία «Δώσε Ζωή».

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Παιδική παράσταση «Η θαυμαστή ιστορία του δάσους» σε σκηνοθεσία Σ. Παρίτση από το Ελληνικό Ποιητικό Θέατρο.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Μουσική παράσταση – αφιέρωμα στο μιούζικαλ και στον κινηματογράφο με το σχήμα ERAMUSICALE.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

«Οι θαλασσιές οι χάντρες»: Αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο για την ενίσχυση των σκοπών της εταιρείας αρωγής παιδιών με αναπηρία «Δώσε Ζωή».

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Παιδική παράσταση «Ο Ραφτάκος των λέξεων» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα από την θεατρική ομάδα Μικρός Νότος.

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 7€ / Στο ταμείο του θεάτρου: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Η Απολογία του Σωκράτους» από τον Πολιτιστικό και Επιμορφωτικό σύλλογο «Μίτος».

Γενική είσοδος: 10€ / Μειωμένο: 5€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6975 884583

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Κοσμογονία» σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή από το θέατρο «Τόπος Αλλού».

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση «Ψυχολογία ενός νεκροθάπτου» σε σκηνοθεσία Ευδόκιμου Τσολακίδη.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Παιδική θεατρική παράσταση «Αγκαλιάστε τη γη! Σώστε τον πλανήτη!» σε σκηνοθεσία Λυσάνδρας Αναστασοπούλου από τη θεατρική ομάδα Θέατρον.

Γενική είσοδος: 7€ / Μειωμένο (άνεργοι, ατέλειες & φοιτητικά): 5€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6976828433 και παραλαβή από το ταμείο του θεάτρου 3 ώρες πριν την έναρξη της παράστασης