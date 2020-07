Banksy: Νέο έργο για τον κορονοϊό στο… μετρό του Λονδίνου

Φαίνεται ότι ο αγαπημένος μας street artist Banksy ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά παίρνει ξεκάθαρα θέση στο viral hashtag #WearaDamnMask -δηλαδή φόρα μάσκα!

Συγκεκριμένα, ο Banksy ανέβηκε στο μετρό με προορισμό το Baker Street και ζωγράφισε με στένσιλ τα αγαπημένα του ποντίκια –που είχαμε ξαναδεί σε έργο του για την καραντίνα- να προσπαθούν να φορέσουν τη μάσκα τους, ενώ ένα ποντίκι φτερνίζεται.

Μάλιστα, σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τον βλέπουμε να μπαίνει στο μετρό με στολή καθαριστή, να απομακρύνει το επιβατικό κοινό και να… δημιουργεί όπως μόνο εκείνος ξέρει.

If you don't mask – you don't get.

Στο τέλος του βίντεο βλέπουμε και το μήνυμα του street artist. «I get lockdown – But I get up again«, ένα λογοπαίγνιο με το τραγούδι των Chumbawamba, που ακούγεται στο τέλος.

Πάντως το έργο του Banksy έχει ήδη σβηστεί εδώ και μέρες από τον δήμο λόγω της αυστηρής πολιτικής τους κατά των γκράφιτι. «Προσκαλούμε τον Banksy να περάσει το μήνυμά του και να φτιάξει ξανά το έργο του σε μία πιο κατάλληλη τοποθεσία» δήλωσαν οι αρχές.