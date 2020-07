Έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Ράινερ, κωμικός θρύλος και δημιουργός του «Dick Van Dyke Show»

Ο Καρλ Ράινερ, κωμικός θρύλος και δημιουργός του «The Dick Van Dyke Show», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Πατέρας του επίσης γνωστού δημιουργού, Ρομπ Ράινερ, ο Καρλ είχε κερδίσει συνολικά 9 βραβεία Emmy, από τα οποία 5 ήταν για το «The Dick Van Dyke Show». Οι πιο δημοφιλείς ταινίες του ως σκηνοθέτης περιελάμβαναν το «Oh God», με πρωταγωνιστή τον George Burns (1977), το «The Jerk» με τον Steve Martin (1979) και το «All of Me» με τον Martin και την Lily Tomlin (1984).

Ο Ράινερ συμμετείχε σε δεύτερους ρόλους μέχρι τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, στο δημοφιλές franchise ταινιών «Η Συμμορία των 11» με τον Μπραντ Πιτ και τον Τζορτζ Κλούνει και στην τηλεόραση στις κωμικές σειρές «Two and a Half Men» και «Hot in Cleveland». Επίσης, έδωσε τη φωνή του σε σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως στο «Family Guy», «American Dad», «King of the Hill» και «Bob’s Burgers».

Ήταν στενός φίλος και συνεργάτης του Μελ Μπρουκς και του Κερκ Ντάγκλας. Στο ξεκίνημα της καριέρας του συμμετείχε σε βαριετέ κάνοντας περιοδείες και αργότερα πέρασε και από το θέατρο του Μπρόντγουεϊ, για το οποίο έχει γράψει και σκηνοθετήσει πολλά σόου.