Η πολιτιστική ατζέντα της Κυριακής: 22 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Φέτος, για πρώτη φορά, οι συναυλίες για τη Γιορτή της Μουσικής, που φιλοξενούνται στο Αίθριο των Μουσών και στον Κήπο χωρίς την παρουσία κοινού, παρουσιάζονται live από την ΕΡΤ 2 και ταυτόχρονα μεταδίδονται ζωντανά οnline από το site του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την ΕΡΤ Web TV και το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Οι συναυλίες ξεκινούν στις 19:00 με τα Έγχορδα της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, συνεχίζουν στις 19:30 με το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, στις 20:00 με δημοφιλή αποσπάσματα από όπερες, μιούζικαλ και τραγούδια ελλήνων και ξένων συνθετών και κλείνει στις 20:30 με το George Kontrafouris Trio. (Διαβάστε αναλυτικότερα εδώ).

21η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής σε ζωντανή μετάδοση από την Τεχνόπολη

26 πόλεις από την Ελλάδα και, για πρώτη φορά, 12 πόλεις της Ευρώπης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν έναν μουσικό μαραθώνιο 10 ωρών, που θα μεταδοθεί σήμερα ζωντανά σε multicast για να το παρακολουθήσεις απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι! Διαβάστε πιο αναλυτικά εδώ.

Γιορτή της Μουσικής-Πλατεία Βαρνάβα

Αντί για τις καθιερωμένες ζωντανές συναυλίες στην Πλατεία Βαρνάβα, φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια μαγνητοσκοπημένη, τετράωρη συναυλία σε ταράτσα της περιοχής, η οποία θα είναι διαθέσιμη την απόψε στο Facebook και στο YouTube. Τα ονόματα που συμμετέχουν είναι οι Lia Hide, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Φώτης Σιώτας, οι Swinglejam Duet και οι Centinela Duet μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Ίδρυμα Θεοχαράκη

Σήμερα στις 20:30, τα φώτα της σκηνής ανάβουν ξανά και διακεκριμένοι κι ανερχόμενοι μουσικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παίρνουν τις θέσεις τους στα αναλόγια παρουσιάζοντας ένα γκαλά μουσικής δωματίου Ευρωπαίων συνθετών, σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, από το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη.

Ακούστε το εδώ.

Ίδρυμα Ωνάση

Σήμερα, το Αρχείο Καβάφη αναλύει άλλο ένα ποίημα του αλεξανδρινού ποιητή, το «Η Πόλις», στη σειρά «Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα». Στις συναντήσεις, η ανάλυση του ποιήματος ακολουθείται από μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την καβαφική ποίηση.

Βρείτε το εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Το διαδικτυακό project «ENTER» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση ανανεώνει την online συλλογή του, με την προσθήκη νέων έργων. Δείτε ξανά τα 4 νέα έργα: «Feat.JULIE» της Κατερίνας Ανδρέου, «perspective» της Μαρίας Διακοπαναγιώτου, «Can I take you to the bridge beyond the scene» του Ιωάννη Μανταφούνη και «Body & Seoul» της Eun-Me Αhn.

Βρείτε τα έργα εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα έχει η σκηνοθέτις Ειρήνη Φαναριώτη, η οποία διαβάζει απόσπασμα από τα «Κύματα» της Β. Γουλφ.

Δείτε το εδώ.

To πρώτο ελληνικό φεστιβάλ drag online

Το πρώτο ελληνικό, διαδικτυακό φεστιβάλ drag προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Gumroad, με drag shows από 27 performers και εισιτήριο 5 ευρώ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μεταξύ των καλλιτεχνών.

Δείτε το εδώ.

Μία παράσταση μέσω της πλατφόρμας Ζoom

Σήμερα στις 21:45, δείτε το έργο «Dämmerung», βασισμένο στο ομότιτλο έργο του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσίαΝικόλα Ανδρουλάκη.

Βρείτε εισιτήρια εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online: Comédie-Française

Η Comédie-Française προβάλει, σήμερα στις 21:30, το «Quatre femmes et un piano» σε σκηνοθεσία του Osvaldo Caló.

Δείτε το εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 21:00, την όπερα σε πέντε πράξεις «Δον Κάρλος» του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση του Myung-Whun Chung.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Shakespeare’s Globe

Δείτε σήμερα την ρομαντική κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Όνειρο Θερινής Νυκτός» (A Midsummer Night’s Dream) σε σκηνοθεσία του Dominic Dromgoole. Πρωταγωνιστούν οι Michelle Terry και John Light. Διαθέσιμη έως τις 28/6.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα «Akhnaten» του Φίλιπ Γκλας, σε μουσική διεύθυνση της Karen Kamensek. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε τo εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα την παράσταση «Small Island», βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο μυθιστόρημα της Andrea Levy, σε σκηνοθεσία Helen Edmundson. Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες Τζαμαϊκανών μεταναστών πρώτης γενιάς, ιχνηλατούνται οι σχέσεις μεταξύ της Τζαμάικα και του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 1948.

Δείτε την εδώ.