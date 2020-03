Ποιες θεατρικές παραστάσεις μπορείτε να δείτε online

Χάρη στην πρωτοβουλία ανθρώπων του θεάτρου, να ανεβάσουν στο διαδίκτυο κάποιες από τις θεατρικές δουλειές τους, είμαστε τυχεροί που απολαμβάνουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο σπουδαία έργα, ελεύθερα και δωρεάν, από την ασφάλεια του σπιτιού μας και την άνεση του σαλονιού μας!

Θείος Βάνιας, του Άντον Τσέχωφ

Mία από τις καλύτερες παραστάσεις τις περσινής χρονιάς, ο «Θείος Βάνιας» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγγανάρη, υπάρχει πλέον διαθέσιμη στο YouTube. Πρόκειται για μια εμπνευσμένη αποτύπωση της πλήξης και του αδιεξόδου που γεννάται σε μια κοινότητα, η οποία βρίσκεται σε παρακμή ηθική και συναισθηματική. Όλα τα πρόσωπα βιώνουν, το καθένα ξεχωριστά, μια έντονα δραματική συνθήκη που καταλήγει να απορυθμίσει την ομαλότητα της συμβίωσης και τα οδηγεί σταδιακά σε μια θλιβερή εσωτερική σήψη. Παίζουν: Ανθή Ευστρατιάδου, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Σύρμω Κεκέ, Κώστας Κουτσολέλος, Μαρία Μαγκανάρη, Υβόννη Μαλτέζου, Δημήτρης Ντάσκας, Γιωργής Τσαμπουράκης

Άφιξις, από την ομάδα ΠΥΡ

Η παράσταση παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Μικρή Επίδαυρο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου το 2017. Με αφετηρία τη Μνηστηροφονία από την «Οδύσσεια», η ομάδα που έχουν ιδρύσει οι Ιώ Βουλγαράκη, Αργύρης Ξάφης και Δέσποινα Κούρτη πρότεινε έναν μη ρεαλιστικό τρόπο αφήγησης μίας εκ των εμβληματικότερων και πιο αιμοτοβαμμένων σκηνών της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Την παράσταση σκηνοθέτησε η Ιώ Βουλγαράκη και έπαιξαν οι ηθοποιοί: Γιώργος Δικαίος, Δέσποινα Κούρτη, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Μαίρη Μηνά, Γιώργος Μπινιάρης, Αργύρης Ξάφης, Γιώργος Παπαγεωργίου.

Χρύσιππος, του Δημήτρη Δημητριάδη

«Για τον απογευματινό σας καφέ, κερνάμε έναν Χρύσιππο» έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Θάνος Σαμαράς ανεβάζοντας στο vimeo την παράσταση που παρουσίασε το καλοκαίρι του 2019 στο Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για ένα ιδιοσυγκρασιακό κείμενο του σπουδαίου Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία, κίνηση, σκηνικά-κοστούμια, φωτισμούς, σχεδιασμό ήχου και animation του Θάνου Σαμαρά. Η παράσταση, περιστρέφεται γύρω από τον μύθο του συγκλονιστικά όμορφου Χρύσιππου, γιου του Πέλοπα και της Νύμφης Αξιόχης. Η Ράνια Οικονομίδου στο ρόλο της μητέρας. Παίζουν επίσης οι Μιχαήλ Ταμπακάκης, Νικόλας Μίχας. Θανάσης Δόβρης, Σοφία Κόκκαλη, Γιάννης Σιαμσιάρης, Αγγελική Στελλάτου, Νίκος Καραθάνος.

Ο Βυσσινόκηπος, του Άντον Τσέχωφ

Ο Βυσσινόκηπος, ένα από τα πιο σπουδαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, που ανέβηκε τη σεζόν 2012-2013 στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, υπάρχει πλέον διαθέσιμο online. Το έργο γράφεται το 1904, έναν χρόνο πριν από την πρώτη επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία, σε μια περίοδο που η ρώσικη κοινωνία βιώνει το τέλος μιας διεφθαρμένης εποχής και αρχίζει να ψυχανεμίζεται τον ερχομό μια καινούργιας που φέρνει την ελπίδα, αλλά και το άγνωστο…

Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Μιχάλης Οικονόμου, Κατερίνα Λυπηρίδου, Όμηρος Πουλάκης, Σύρμω Κεκέ, Δημήτρης Πασσάς, Σοφία Γεωργοβασίλη, Μαρία Γεωργιάδου, Γιώργος Μελισσάρης, Δάφνη Δαυίδ, Μιχάλης Τιτόπουλος, Πέτρος Σπυρόπουλος, Σπύρος Πίτσος.

Παραλογές ή μικρές καθημερινές τραγωδίες, του Γιάννη Καλαβριανού και της ομάδας Sforaris

Πρόκειται για την πρώτη δουλειά της ομάδας που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2010 και βασίστηκε σε τέσσερα δημοτικά τραγούδια και σε στίχους του Τάσου Λειβαδίτη. Ερμήνευσαν οι Κίκα Γεωργίου, Άννα Ελεφάντη, Χριστίνα Μαξούρη, Αναστασία Μποζοπούλου και Βασιλική Σαραντοπούλου.

Εμείς, του Γιεβγκιένι Ζαμιάτιν από την ομάδα Σημείο Μηδέν

Μια παράσταση σε σκηνοθεσία του Σάββα Στρούμπου, που ανέβηκε το 2015. Το μελλοντολογικό, δυστοπικό μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα που προφητεύει έναν κόσμο ολοκληρωτικού ελέγχου και καταστολής δοσμένο σε μία παράσταση σωματικού θεάτρου με τους: Δαυίδ Μαλτέζε, Ελεάνα Γεωργούλη, Έλλη Ιγγλίζ, Δημήτρη Παπαβασιλείου και Εβελίν Ασουάντ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες παραστάσεις της ομάδας.

Το κάτι διαφορετικό, από την ομάδα C. for Circus

Μέσα από το χιούμορ και τη ζωντανή μουσική η ομάδα C. for Circus παρουσιάζει ιστορίες για τη διαφορετικότητα.Με τέσσερις ιστορίες βασισμένες στο «Κάτι άλλο» της Κάθριν Κέιβ, τον «Μελαγχολικό θάνατο του Στρειδάκη» του Τιμ Μπάρτον, την «Καλή οικογένεια» του Γιόακιμ Πίρινεν και τον «Χρυσό Δράκο» του Ρόλαντ Σίμελπφενιχ, οι C. for Circus μας διασκεδάζουν, μας συγκινούν και μας προβληματίζουν.

Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως, του Γεώργιου Βιζυηνού

Ελεύθερη στο διαδίκτυο και η παράσταση «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως», της ομάδα Ξανθίας, σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου. Τρεις ηθοποιοί και ένας μουσικός επί σκηνής δραματοποιούν το σπουδαίο διήγημα του του Γεώργιου Βιζυηνού, που ανέβηκε για πρώτη φορά την σεζόν 2018-19 στη Μουσική Βιβλιοθήκη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παίζουν: Ελισσαίος Βλάχος, Χαρά Δημητριάδη, Αγγελική Μαρίνου, Κώστας Παπακωνσταντίνου και μουσικός επί σκηνής ο Νίκος Κολλάρος.

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, και τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου!