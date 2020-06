Mark Ruffalo κατά του Donald Trump: «Είναι δημόσιος κίνδυνος!»

Σε συνέντευξή του στο Sky News, για την προώθηση της νέας του ταινίας, «Dark Waters», βρέθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Mark Ruffalo και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ταινία είναι δικαστικό θρίλερ και αφηγείται την αληθινή μάχη του δικηγόρου Rob Bilott, ενάντια στη χημική εταιρεία DuPont, που αρνούνταν την απόρριψη τοξικών αποβλήτων που μόλυναν τον αέρα, το νερό και τους κατοίκους στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, για πολλές δεκαετίες. Η ρύπανση τελικά, δημιούργησε μία τοξική χημική ουσία, η οποία βρέθηκε στο 99% του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως αποδείχθηκε αργότερα.

Πώς σχετίζεται η ταινία με τον Trump

Ο Mark Ruffalo, γνωστός για την ακτιβιστική του δράση, πιστεύει πως υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στην ταινία του και τα μέτρα του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή. Υπενθυμίζουμε πως ο Τραμπ έβγαλε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για τη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα, έχει περιορίσει τα μέτρα περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας.

«Ο κόσμος πρέπει να θεωρεί τον Πρόεδρο Trump, ως νούμερο ένα δημόσιο εχθρό»

«Ο κόσμος θα πρέπει να θεωρεί τον πρόεδρό μου, ως το νούμερο ένα δημόσιο εχθρό σε αυτό το σημείο. Όσα κάνουμε τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι κρίσιμα για το μέλλον του πλανήτη. Και αυτό θα αρχίσει να γίνεται όλο και πιο εμφανές σε εμάς», δήλωσε στη συνέντευξη του ο Mark Ruffalo.



Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα άρθρο του περιοδικού New York Times, «The Lawyer Who Became Dupont’s Worst Nightmare» και μόλις το διάβασε ο ηθοποιός, ήθελε αμέσως να το κάνει ταινία. Ο ίδιος συμμετείχε και στη βιογραφική ταινία «Spotlight», που είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης ταινίας το 2016 και αφορούσε άλλο ένα πραγματικό σκάνδαλο θρησκευτικής-πολιτικής φύσεως.



«Δεν ξέραμε τι συνέβαινε… Αλλά τώρα ξέρουμε»

Ο Mark Ruffalo ευελπιστεί πως η ταινία θα αφυπνίσει το κοινό για την εταιρική ανευθυνότητα και τη διαφθορά, απέναντι στην υγεία των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος. «Είναι απίστευτο ότι δεν έχουν γίνει περισσότερες δράσεις για την προστασία των ανθρώπων από τα τοξικά απόβλητα. Αυτή η κατηγορία χημικών ουσιών εξακολουθεί να μην ελέγχεται, παρόλο που η μεγαλύτερη μελέτη υγείας στην ανθρώπινη ιστορία – 70 χιλιάδες άτομα – έγινε πάνω σε αυτήν τη χημική ουσία, η οποία συνδέεται με επτά διαφορετικές ασθένειες, όπως ο καρκίνος των γεννητικών οργάνων και ο καρκίνος των νεφρών. Δεν έχουμε πάρει ακόμα μέτρα, επειδή δεν ξέραμε τι ακριβώς συνέβαινε. Αλλά τώρα ξέρουμε», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Πρέπει να γίνουμε ριζοσπαστικοί»

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στους πολιτικούς. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις εταιρείες. Πρέπει να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις να μας φροντίζουν και να μας εκτιμούν και όχι να σκέφτονται μόνο πώς θα κερδίσουν χρήματα. Θα πρέπει να γίνουμε ριζοσπαστικοί, να κάνουμε ειρηνικές διαδηλώσεις, ειρηνικές διαμαρτυρίες, ενέργειες που θα σταματήσουν όλη αυτή τη κατάσταση», υποστηρίζει ο Ruffalo.



Το δικαστικό θρίλερ «Dark Waters»του Τοντ Χέινς, κυκλοφορεί ήδη στους θερινούς κινηματογράφους. Διαβάστε την κριτική για τη ταινία και δείτε που παίζεται, εδώ.