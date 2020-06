Το Netflix εγκαινιάζει κατηγορία «Black Lives Matter», με 47 ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ

Από τις 10 Ιουνίου, η συνδρομητική πλατφόρμα Netflix διαθέτει μια νέα κατηγορία για να διαμοιράζει τους τίτλους του περιεχομένου της: την «Black Lives Matter».

Πρόκειται για το όνομα του κινήματος που έχει ξεκινήσει από την Αμερική και αφορά τις διαδηλώσεις στο όνομα του Τζορτζ Φλόιντ, του αφροαμερικανού που σκοτώθηκε από αστυνομικό στη Μινεσότα των ΗΠΑ.

Η συλλογή της νέας κατηγορίας περιέχει 47 τίτλους ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν και αφηγούνται ιστορίες από μαύρους καλλιτέχνες. Όλοι οι τίτλοι έχουν ως κοινό την παρουσία θεματικών σχετιζόμενων με την κοινωνική αδικία, τον αποκλεισμό και τον ρατσισμό που βιώνουν οι αφροαμερικανοί.

Oι τίτλοι που περιέχει η αμερικανική έκδοση του Netflix

Μερικοί από τους τίτλους είναι: το ντοκιμαντέρ της Ava DuVernay, «13η Τροπολογία» (το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν και στο YouTube) και η δραματική σειρά της, «When They See Us», οι σειρές «Dear White People» και «She’s Gotta Have It», η οσκαρική ταινία του Barry Jenkins, «Moonlight», οι ταινίες του Spike Lee, «School Daze» και «Malcolm X», το «Mudbound» και το ντοκιμαντέρ «What Happened Miss Simone?».

Το Netflix υπέρ του κινήματος

Το Netflix έκανε δήλωση, στις 30 Μαΐου, υπέρ του κινήματος «Black Lives Matter», γεγονός που το κατέστησε ως ένα από τα πρώτα μεγάλα media που μίλησε εν μέσω διαμαρτυριών για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Η δήλωσε ανέφερε: «Το να παραμένεις σιωπηλός σημαίνει συνενοχή. Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία. Έχουμε μια πλατφόρμα κι έχουμε καθήκον απέναντι στους μαύρους ανθρώπους που είναι μέλη της πλατφόρμας μας, τους υπαλλήλους μας, τους δημιουργούς και το ταλέντο τους, να μιλήσουμε ανοιχτά».



Όσον αφορά στην ελληνική έκδοση του Netflix

Η προσθήκη των συγκεκριμένων τίτλων αφορά την αμερικανική έκδοση της πλατφόρμας. Πολλοί όμως από τους τίτλους που αναφέρθηκαν, βρίσκονται και στην ελληνική έκδοση, μαζί με πολλές άλλες και μπορείτε να τις δείτε, όπως τα: «13η Τροπολογία», «When They See Us», «Dear White People», «She’s Gotta Have It», «What Happened Miss Simone?» και «Mudbound».