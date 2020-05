5 μπαρ στην Αθήνα για δροσερά κοκτέιλς με delivery ή take away

Μέχρι και τις 24 Μαϊου τα αγαπημένα μας μπαρ θα παραμείνουν κλειστά, ενώ όταν ανοίξουν θα δέχονται περιορισμένο αριθμό ατόμων, με βάση τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν επιβληθεί, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε το αγαπημένο μας κοκτέιλ –τηρώντας φυσικά τα απαραίτητα μέτρα. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει τέσσερα μπαρ και ένα αγαπημένο μας μπεργκεράδικο (με καταπληκτικά ποτά!) που προσφέρουν τα κοκτέιλ τους με ντελίβερι στον χώρο σας, αλλά και σε takeway, πάντα με ασφάλεια και σεβόμενοι τις υποδείξεις των ειδικών -με λίγα λόγια χωρίς να φοβάστε για ενδεχόμενο συνωστισμού.

Είτε, λοιπόν, θέλετε να πάρετε το ποτό σας και να κάνετε μία βόλτα στην πόλη, είτε να το απολαύσετε στην άνεση του σπιτιού σας, αυτά τα πέντε σημεία στην πόλη είναι εδώ για εσάς με εξαιρετικά cocktails για όλα τα γούστα!

Baba Au Rum

Η αλήθεια είναι ότι καλοκαίρι στην Αθήνα χωρίς τα δροσερά cocktail του Baba Au Rum δεν γίνεται! Εξάλλου εδώ και χρόνια συγκαταλέγεται στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Έτσι, όταν μάθαμε ότι πλέον προσφέρει τα ποτά του για take away, αλλά και με ντελίβερι μέσω της υπηρεσίας Wolt, μπήκαμε αμέσως σε mood καλοκαιριού!

Τα ποτά μέσω Wolt παραδίδονται σε συσκευασία κενού αέρος σε ειδική σακούλα. Κάθε συσκευασία περιέχει ποσότητα 2 ποτών, γαρνιτούρα και πάγο από την ελληνική εταιρία παρασκευής πάγου ICE UP. Μάλιστα, τα cocktails μπορούν να συντηρηθούν στο ψυγείο σας μέχρι και τρεις ημέρες -στην περίπτωση που αντέξετε να μην τα πιείτε αμέσως. Το Baba Au Rum εξυπηρετεί καθημερινά από τις 17:00 μέχρι τις 23:00.

Tyco

Το Tyco είναι ένα αγαπημένο μπαράκι που είχε υιοθετήσει τη φιλοσοφία του take away ποτού, πολύ πριν την καραντίνα. Από το καλοκαίρι του 2018 είχε γίνει must προορισμός, ειδικά για εκείνους που έκαναν βόλτες στην πόλη με το ποτό στο χέρι πολύ πριν γίνει.. μόδα!

Εδώ και λίγες μέρες επέστρεψε, ενώ πλέον μπορείτε να προμηθευτείτε τα ποτά του με ντελίβερι. Μέσω Wolt ή e-food έρχονται κατευθείαν στον χώρο σας! Καταστήματα Tyco θα βρείτε στο κέντρο της Αθήνας (Ρόμβης 11), στην πλατεία Νέας Σμύρνης, αλλά και στο Χαλάνδρι (Ηρακλείου 3).

Flask Cocktails

Από την άλλη, τα Flask Cocktails είναι το πρώτο app που έφερε στην Ελλάδα το ντελίβερι cocktail στο σπίτι ή το γραφείο. Με ένα κλικ μπορείτε να απολαύσετε το αγαπημένο σας ποτό, ενώ αν είστε με παρέα στο σπίτι, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα packs των 4, 6 ή 8 κοκτέιλ. Και το καλύτερο; Το Flask παραδίδει cocktail σε όλη την Αθήνα και τα προάστια, καθημερινά από τις 17:00 μέχρι και τις 2 το βράδυ! Όπου και να μένετε, το αγαπημένο σας κοκτέιλ θα είναι στην πόρτα σας μέσα σε μία ώρα, το πολύ! Όπως λένε και οι ίδιοι, το Flask «είναι αυτό που θα σε κρατήσει σπίτι». Βρείτε τα εδώ.

Pop Up Cocktail Bar

Let's start 2020 with something hot 🌶 #chilling

Το Pop Up αποτελεί σταθερή αξία στην πλατεία Νέας Σμύρνης, διάσημο για τα ευφάνταστα κοκτέιλ του. Από τις 3 Μαϊου η ομάδα του Pop Up επέστρεψε κοντά μας ως σημείο take away. Καθημερινά από 09:00 το πρωί, για καφέ, έως και τα μεσάνυχτα, για μπύρα, ποτό ή cocktail, μπορείτε να περάσετε από την όμορφη πλατεία της Νέας Σμύρνης και να παραλάβετε σε πακέτο το ποτό της επιλογής σας, συνεχίζοντας τη βόλτα σας. Αν δεν βρίσκεστε κοντά στην περιοχή, τότε μην ανησυχείτε! Τα κοκτέιλ του Pop Up έρχονται στον χώρο σας μέσω της εφαρμογής Wolt. Εμείς σας προτείνουμε Hawaiian Sea, που μας θυμίζει πάντα καλοκαίρι.

Για take away θα το βρείτε στην 25ης Μαρτίου 13, Νέα Σμύρνη

Burger Joint

Η αλήθεια είναι πως το Burger Joint είναι κυρίως διάσημο για τα πεντανόστιμα burger του, τα οποία μπορείτε επίσης να απολαύσετε με take away ή μέσω ντελίβερι. Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν, όμως, είναι ότι το Burger Joint προσφέρει και καταπληκτικά cocktail, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα καλύτερα μπαρ της πόλης.

Αν είστε τυχεροί, μπορεί να προλάβετε και τα ειδικά κοκτέιλ για το Mexican Month 2020, δηλαδή Paloma και Margarita. Αλλιώς μπορείτε πάντα να δοκιμάσετε τα «κλασικά» Mojito, Martini, Zombie ή τα πιο σπέσιαλ Pink Bomb, Strawberry Elixir και το αγαπημένο μας Purple Angelina.

Μπορείτε να το βρείτε στη Γλυφάδα (Πλ. Νυμφών 1), Νέο Ψυχικό (Σολωμού 4) και Νέα Σμύρνη (Ελ. Βενιζέλου 93) ή μέσω Wolt και e-food για ντελίβερι στον χώρο σας.