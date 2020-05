Ένα online σεμινάριο για τους λάτρεις της κηπουρικής

Αυτό το καλοκαίρι, μπορείτε να μάθετε τα πάντα γύρω από το floral design online! Με τους διεθνώς αναγνωρισμένους διακοσμητές θα δουλέψετε πάνω σε διαφορετικά στυλ και είδη λουλουδιών και διακόσμησης στο πρόγραμμα Floral Art for Interiors της Σχολής Συνεχιζόμενων και Επαγγελματικών Σπουδών (SCPS) του Ινστιτούτου Pratt.

Κάθε εβδομάδα του Ιουνίου, μπορείτε να πάρετε μέρος σε ένα διαφορετικό μάθημα floral design (διακόσμησης με λουλούδια) και να δημιουργήσετε μόνοι σας πανέμορφες συνθέσεις, για να διακοσμήσετε το σπίτι σας. Στους εκπαιδευτές περιλαμβάνονται οι Ariella Chezar, Shane Connolly και Bella Meyer. Η Chezar, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Seasonal Flower Arranging: Fill Your Home With Blooms, Branches, and Foraged Materials All Year Round». Θα πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο με λουλούδια από τον κήπο της, βάζοντας τη φύση σε ρπωταρχική θέση. Η Connolly, είναι ανθοπωλήτρια και σχεδίασε τις συνθέσεις των φυτών στον γάμο του Πρίγκηπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Θα διδάξει μάθημα για τη βιώσιμη διακόσμηση με λουλούδια. Η Meyer έχει ιδρύσει τν διάσημη εταιρεία διακόσμησης fleursBELLA. Θα διδάξει ένα μάθημα για τον avant-garde σχεδιασμό με λουλούδια.

Μπορείτε να πάρετε κάθε μάθημα ξεχωριστά, ή να παρακολουθήσετε και τα τρία και να πάρετε ένα δίπλωμα από τη σχολή!

Επισκεφτείτε την Σχολή του Pratt Institute για να μάθετε περισσότερα.