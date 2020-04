Ο John Krasinski μοιράζεται καλές ειδήσεις στο YouTube, με διάσημους καλεσμένους!

O Αμερικανός ηθοποιός John Krasinski έγινε γνωστός ως Jim Halpert από την επιτυχημένη κωμική σειρά The Office. Επίσης, πολλοί μπορεί να τον γνωρίζετε ως δημιουργό του A Quiet Place, του «ήσυχου» θρίλερ που σάρωσε ταμεία παγκοσμίως το 2018, όπου συμπρωταγωνιστούσε με την σύζυγό του, Emily Blunt. Φέτος, η πανδημία του κορονοϊού δεν επέτρεψε στο σίκουελ της ταινίας να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, λόγω της κατάστασης.

«Some Good News»

Ο John Krasinski λοιπόν, όσο βρίσκεται στο σπίτι του σε καραντίνα, παρέα με την σύζυγό του Emily, και τις 2 τους κόρες, αποφάσισε να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του, δημιουργώντας ένα show στο ΥouTube, με τίτλο «Some Good News». Πηγαίνοντας κόντρα στις θλιβερές ειδήσεις που προβάλλουν τους τελευταίους μήνες τα media, ο ηθοποιός δημιούργησε το σόου για να προβάλει μόνο ευχάριστες και αστείες ιστορίες ή ειδήσεις.

Alright everybody, how about #SomeGoodNews ! Send me the stories that have made you feel good this week or the things that just made you smile!

— John Krasinski (@johnkrasinski) March 25, 2020