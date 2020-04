Virtual ξενάγηση και online δραστηριότητες από το μουσείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι

Περίπου ένα μήνα μετά το κλείσιμο του, λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Μουσείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι λανσάρει καινούργιες online δραστηριότητες, για αυτούς που μένουν στο σπίτι σε καραντίνα.

Μια εικονική ξενάγηση σε έκθεση του μουσείου

Το αποκορύφωμα αυτών, αποτελεί μια εικονική περιήγηση στην έκθεση Furusiyya: The Art of Chivalry between East and West, μια συγκριτική μελέτη των ιπποτικών παραδόσεων από ισλαμικούς και χριστιανικούς πολιτισμούς. H έκθεση ήταν ανοιχτή στο κοινό, πριν το κλείσιμο του μουσείου στις 14 Μαρτίου.

Η online έκδοση της έκθεσης μας ξεναγεί στον χώρο της γκαλερί και αναδεικνύει τα έργα τέχνης, με ηχητικό σχολιασμό στα αγγλικά.

Δείτε την εικονική περιήγηση της έκθεσης, εδώ.

Προγράμματα για παιδιά

Υπάρχουν επίσης online εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στην ενότητα «Make and Play», συμπεριλαμβανομένων βίντεο που διδάσκουν στους επισκέπτες πώς να αναδημιουργούν έργα τέχνης στο σπίτι χρησιμοποιώντας καθημερινά υλικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα κολάζ εμπνευσμένο από τον ζωγράφο Piet Mondrian, κατασκευασμένο από χρωματιστές ταινίες καθώς και μαριονέτες από την έκθεση Furusiyya. Στην ιστοσελίδα, επίσης, θα βρείτε οδηγούς έκθεσης από προηγούμενες εκθέσεις του μουσείου, που μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν.



«Τέχνη από το σπίτι»

Η ενότητα «Art From Home» εξερευνά τα έργα τέχνης στη συλλογή του μουσείου, όπως τα κεφάλια του Βούδα από την Ινδία και την Κίνα και το έργο του Οθωμανού ζωγράφου Hamdi Bey, «A Young Emir Studying». Εν τω μεταξύ, η εφαρμογή για κινητά του μουσείου περιέχει 150 πολυμεσικά αρχεία, όπως εικόνες, ηχητικό υλικό και βίντεο που είναι προσβάσιμα στα Αγγλικά.

Τι λέει ο διευθυντής του μουσείου

«Όσο το Μουσείο του Λούβρου είναι προσωρινά κλειστό, η αποστολή μας να μοιραζόμαστε ιστορίες πολιτιστικών συνδέσεων συνεχίζεται», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου Manuel Rabate. «Η στροφή στην τέχνη σε δύσκολους καιρούς μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμη και ικανοποιητική», συνέχισε, προσθέτοντας ότι το μουσείο θα συνεχίσει να προσθέτει προγράμματα στην ιστοσελίδα του, στις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: Arts & Culture