Η Robyn σας προσκαλεί σε μία βραδιά virtual clubbing!

Η Robyn, που μας έχει κάνει να χορέψουμε αμέτρητες φορές με το κλασικό πλέον «Dancing On My Own» -που φέτος κλείνει τα 10 χρόνια κυκλοφορίας!- μόλις έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα DJ Set μέσω live stream, σε μία προσπάθεια να ψυχαγωγήσει τους φαν της που βρίσκονται σε καραντίνα.

Η Σουηδή pop star χρησιμοποίησε τα social media της για να αποκαλύψει ότι το DJ Set αυτό θα πραγματοποιηθεί στο εικονικό της club, το Club Domo, το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου.

«Θέλω να παίξω μουσική για εσάς» έγραψε στο βίντεο της ανακοίνωσης. «Ας βρεθούμε στην πίστα!»

I want to play some music for you. Let’s make a dance floor.

Konichiwa TV: Club DOMO streaming live Friday April 17 8PM BST/9PM CET | Facebook YouTube Twitch pic.twitter.com/TnKJr1doiP — Robyn (@robynkonichiwa) April 14, 2020

Οι φαν της θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το event αυτό στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) μέσω live stream από τους λογαριασμούς της Robyn στο Facebook και το YouTube.

Η Robyn, που ονομάστηκε η καλύτερη στιχουργός για το 2020 από το NME, θα εμφανιζόταν σε μια σειρά από καλοκαιρινά φεστιβάλ, όπως το Glastonbury 2020. Δυστυχώς, όλα τα μουσικά της σχέδια έχουν ακυρωθεί προς το παρόν. Οι φαν της, όμως, μπορούν να μείνουν δίπλα της μέσω των livestream που κάνει!