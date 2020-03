Οι ταινίες του Ken Loach δωρεάν στο YouTube

Αν είστε σινεφίλ και σας αρέσει το ρεαλιστικό σινεμά της Βρετανίας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες που ανέβασε ο Ken Loach, στο κανάλι του στο YouTube.

Ο διάσημος και συχνά αμφιλεγόμενος Βρετανός σκηνοθέτης, γεννήθηκε στο Νuneaton της Αγγλίας, σπούδασε νομική στην Οξφόρδη και ασχολήθηκε από φοιτητής με το θέατρο. Ξεκίνησε με δουλειές στη βρετανική τηλεόραση και στη συνέχεια στράφηκε στον κινηματογράφο.

Ο Ken Loach έχει κερδίσει δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα, η πρώτη το 2006, για την ταινία The Wind that Shakes the Barley και η δεύτερη το 2016, για την ταινία I, Daniel Blake. Επίσης, έχει κερδίσει δύο φορές το Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το 1991 με το Riff-Raff και το 1995 με το Land and Freedom.

Πέρυσι, ο Ken Loach διαγωνίσθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών, με την ταινία Sorry, We Missed You, που πήρε καλές κριτικές. Ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, παρ’ όλο που είχε σπασμένο χέρι, και δήλωσε πως αυτή θα ήταν η τελευταία του ταινία που διαγωνίζεται στο φεστιβάλ.

Ο ίδιος, είναι έντονα πολιτικοποιημένος και στρατευμένος στην Αριστερά, κάτι που αποτυπώνεται στις ταινίες του. Ήταν ένα από τα δημόσια πρόσωπα που μίλησαν εναντίον των πολιτικών του μνημονίου στο ελληνικό ντοκιμαντέρ Catastroika. Επίσης είναι μέλος του Κινήματος για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη 2025.

Εκτός από τις ταινίες του, στο κανάλι του YouTube, μπορείτε να βρείτε βίντεο που αφορούν backstage πληροφορίες για το πως γυρίστηκε η κάθε ταινία.

Κάποιες από τις ταινίες που μπορείτε να δείτε δωρεάν, είναι οι εξής: Τhe Rank and File, The Price Of Coal, In Two Minds, Up to Junction, Three Clear Sundays, The End of Arthur’s Marriage.