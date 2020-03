Το νέο βίντεο κλιπ των Foals μας προτρέπει να πλύνουμε (σωστά) τα χέρια μας

Οι Foals, το βρετανικό συγκρότημα του Έλληνα Yannis Philippakis, μόλις κυκλοφόρησαν το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Wash Off» από το τελευταίο τους άλμπουμ «Everything Not Saved Will Be Lost» -το οποίο αποτελεί ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 2019 σύμφωνα με το NME.

Φυσικά, το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολύ καιρό, οι Foals όμως βρήκαν ευκαιρία με αφορμή τον κορονοϊό να κυκλοφορήσουν τώρα ένα βίντεο. Το συγκρότημα -που περιμένουμε με ανυπομονησία στο φετινο EJEKT Festival – θέλησε να μας ευαισθητοποιήσει για το σωστό πλύσιμο των χεριών μας, μιας και το πλύσιμο με σαπούνι θεωρείται η κύρια μέθοδος πρόληψης και αντιμετώπισης του κορονοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το βίντεο, που ομολογουμένως ταιριάζει απόλυτα με τον τίτλο του κομματιού, δείχνει απλά κάποιον να ακολουθεί την μέθοδο που συνίσταται από τους ειδικούς για το πλύσιμο των χεριών, σε λούπα -με μουσική υπόκρουση το τραγούδι των Foals φυσικά.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω το νέο βίντεο κλιπ των Foals, ώστε να δείτε κι εσείς αν πλένετε σωστά τα χέρια σας

Έχοντας μόλις (και πολύ δίκαια) κερδίσει το βραβείο Best British Group στα Brit Awards 2020, οι Foals του “δικού μας” Yannis Phillipakis θα είναι οι headliners της Day 2 του EJEKT Festival 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες για το EJEKT Festival 2020, που θα ανακοινωθούν σύντομα.